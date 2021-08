Jeux Olympiques 2021 : l’Australie est claire : miser sur la natation et un investissement de 250 millions

Il n’y a pas de pays qui affiche son engagement envers le sport olympique avec plus de détermination que l’Australie, la nation qui fait face à chaque Jeux Olympiques comme une excellente plate-forme pour revendiquer une voix qui semble brisée pour les autres concentrations de la société. Le cinéma et la musique placent parfois le grand pays océanique sur la carte du concert mondial avec des noms aussi significatifs que Nicole Kidman ou Natalie Imbruglia, mais ce sont des vers uniques face à la force incomparable du sport.

L’Australie a clôturé les Jeux Olympiques avec 46 médailles, dans les chiffres de Pékin 2008, dans une reprise qui ralentit un déclin progressif depuis Sydney 2000 si extraordinaire qu’il a égalé le nombre d’or -17- qu’il n’avait exhibé qu’à Athènes 2004 et qui revendique le rôle de la natation. Jamais en poule, les ‘aussies’ n’avaient atteint les neuf médailles d’or qu’elles ont décrochées à Tokyo, en plus de trois d’argent et neuf de bronze. Même à l’apogée de Ian Thorpe et Grant Hackett, ils étaient à la traîne par rapport aux avantages désormais offerts au Japon.

Les 25 000 kilomètres de côtes australiennes, situées dans une zone semi-tropicale, ont conduit ce pays continent à regarder la mer et à faire des sports nautiques, principalement le surf et la natation, un signe d’identité nationale. De plus, des milliers de piscines intérieures et extérieures vous invitent à pratiquer la natation, le sport qui a donné le plus de succès et de noms internationalement reconnus à travers l’histoire. Tout chauffeur de taxi engage la conversation sur les prouesses de ses nageurs, authentiques icônes médicales, qui une fois mises en avant deviennent l’image des principales entreprises du pays.

L’organisation des Jeux Olympiques de 2032 fera que l’investissement dans le sport ne s’arrêtera pas

La détection précoce des talents est facilitée par la participation d’équipes de toutes les écoles aux championnats par tranche d’âge. Chaque État possède son propre centre de haute performance basé dans des clubs ou des universités, en plus de l’Australian Institute of Sport (AIS), une agence d’État, située à Canberra.

L’Australie a produit bon nombre des noms les plus illustres parmi les maîtres de la natation, mais n’a eu aucun scrupule à recruter certains des meilleurs à l’étranger. Une grande partie du succès de Tokyo 2020 peut être attribuée au travail du Néerlandais Jacco Verhaeren, ancien entraîneur de Pieter van den Hoogenband, qui a travaillé pendant sept ans jusqu’en 2020 en tant que directeur technique de la natation australienne. Et jusqu’à il y a quelques jours, le plus haut dirigeant fédéral était l’ancien champion olympique canadien Alex Baumann.

Cela ne veut pas dire que tous les entraîneurs de l’élite australienne se plient à des plans et des méthodes communs, mais dans ce pot d’influences mélangées, constamment chauffé par une tradition écrasante, des champions comme Emma McKeon, Kaylee McKeown, Ariarne Titmus, Kyle Chalmers ou Izaac sont cuisinés. Stubblety-Cook, qui ont apporté à leur pays un bouton d’or à Tokyo.

En dehors de la piscine

Le comportement en piscine, qui a même amélioré les deux épreuves olympiques de ce pays hôte – huit médailles d’or à Melbourne 1956 et cinq à Sydney – est complété par la diversité que l’on retrouve dans les autres disciplines. Sans dominer aucun, l’Australie a remporté des médailles dans 14 autres sports, avec une petite reconversion dans les sports collectifs -argent au hockey et bronze au basket-ball, tous deux chez les hommes-, des chiffres inférieurs dus au nombre d’équipes qualifiées en l’absence d’opposition sur le continent océanique.

Sans la natation, cependant, l’Australie resterait au sommet du classement mondial : 25 médailles. Partie d’un organigramme qui soutient la devise de « fierté nationale et d’inspiration » pour vos succès. Un pays de 25 millions d’habitants qui se bat dans la piscine, pour l’essentiel, avec les Etats-Unis, qui multiplient sa population par 13. L’accord a déjà été renouvelé pour Paris 2024.

La natation australienne pourrait être le canoë espagnol, une pépinière fantastique qui a distribué 48 médailles aux Jeux, dont trois sont allées à notre pays, même si potentiellement elles pourraient être près de dix. À condition qu’un plan d’entraîneurs et de pagayeurs d’élite avec plus de ressources qu’il n’y en ait soit mis en pratique. Un sport qui ne fait jamais défaut vaut bien une expérience.