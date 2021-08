Jeux Olympiques 2021 : Le bilan de Tokyo 2020 : l’Espagne, en place

Ombres et lumières président à l’analyse de la performance espagnole aux Jeux Olympiques de Tokyo. . Il n’avance ni ne recule par rapport à Rio de Janeiro. Ni dans le tableau des médailles -17 médailles également comme à Londres 2012 jusqu’à ce que la réanalyse antidopage n’en rapporte deux de plus-, ni dans le tableau des finalistes, une étude autre que la médaille, avec un calcul basé sur les huit premières positions. Un diplôme a été perdu par rapport à 2016 : 37 contre 38. Ils sont aussi désormais de meilleure qualité : huit quarts contre six.

Le Comité olympique espagnol et le Conseil supérieur des sportsCelui-ci d’autant plus qu’il a prédit 16 médailles, elles soutiennent le discours optimiste de la résistance à l’opposé de ceux qui, s’accrochant aux chiffres, parlent de stagnation. Oui, il y a eu une pandémie entre les deux, mais elle a touché la planète entière.

La réalité est que le sport espagnol voyage confortablement dans un wagon du deuxième monde parce que c’est comme ça que vous le voulez. Dans l’étude des résultats olympiques du XXIe siècle, l’Espagne occupe la quatorzième position, la position qu’elle répète à Tokyo selon les chiffres les plus profonds. Pas mal. Vivez dans un stade avec des pays avec beaucoup plus de culture sportive comme la Pologne ou la Hongrie. Ou avec les Pays-Bas, qui vont bientôt monter en classe car ils ont un pari retentissant. Avec 17 millions d’habitants, ils ont remporté 36 médailles, 10 d’or. Au premier plan du sport olympique se trouve l’ancien entraîneur de hockey masculin Maurits Hendriks. Bien sûr, ils s’y déplacent à vélo.

La monoculture du football

La performance a été à la hauteur de la situation dans un pays où la monoculture du football est grande. Il donne la sensation que dans le reste des sports il est peint avec des coups de pinceau. Compte tenu de l’identification de presque aucune spécialité ne peut parler d’une « école espagnole » comme les Polonais peuvent se référer à leur athlétisme ou les Hongrois à leur natation. Au mieux, le canoë, les trois médailles, ou la voile, avec deux et deux quatrièmes places, sont des puissances.

Il y a eu des moments lumineux comme la victoire du grimpeur Alberto Gins sur une mégastar comme le Tchèque Ondra et avec 18 ans -Adriana Cerezo, celle qui a inauguré le tableau des médailles en a 17-, le bronze de Pablo Carreo battant Novak Djokovic ou celui d’Ana Peleteiro battant deux fois le record d’Espagne. Et aussi des absences importantes qui ont empêché une plus grande identification du spectateur avec les succès des idoles éprouvées. Rafa Nadal, Jon Rahm, Carolina Marn et Orlando Ortega étaient absents à la dernière minute. Et malgré toute cette constellation, bien que la valeur ait été abaissée, puisqu’elle est retombée sur les trois médailles d’or de Sydney et d’Athènes, l’équilibre a été maintenu, malgré le fait que de nombreux succès aient eu lieu dans des sports peu enracinés dans le citoyen ou dans des spécialités qui ne suivront pas. Au moins six des 17.

Il n’y a pas de volonté claire de progresser aux Jeux Olympiques du Gouvernement. Ne se soucient pas. L’exemple est que la télévision d’État n’a pas soumissionné pour la diffusion de ces Jeux. Un forfait a été acheté à la fin et limité. Il est donc difficile d’engager les jeunes dans de nouveaux sports et sans un tissu social derrière une spécialité, le relais est compliqué. La pénurie de nageurs espagnols en piscine, par rapport aux pays voisins, est préoccupante dans un pays avec plus d’heures d’ensoleillement que la plupart.

Le contraste a été l’athlétisme. Avec onze finalistes, et avec une génération qui a vu que les ressources économiques n’étaient plus les mêmes qu’avant et doit s’appliquer à étudier des carrières qui demandent de longues heures, cela a généré une illusion particulière. Ils ont mené des batailles impossibles, comme la cinquième place de Ben en 800 et la sixième d’Asier Martnez en 110 haies. Ou le docteur Marta Prez en 1500. En marche, ils se sont battus pour les médailles jusqu’au dernier mètre.

Ce n’est pas non plus le moment de bouleverser radicalement les structures. Pour beaucoup de catharsis qui est exigée en voyant des résultats comme l’Italie (40 médailles, 10 d’or), le sport ne tourne pas comme une tornade. Mais ces moments devraient servir, lorsque l’intérêt pour toutes ces spécialités grandit quelque peu, à jeter les bases qui définissent un modèle à long terme pour que Barcelone 92 cesse d’être la référence permanente. Un gouvernement démocratique ne peut pas appliquer une politique dont l’objectif est d’obtenir des résultats dans un événement, mais elle peut être promue au sein d’un programme plus large comme la santé ou l’importance que prend le tourisme sportif dans le monde. Rester ancré dans la Culture n’a pas de sens.

Tokyo s a été un exemple de diversité. Douze des 29 fédérations représentées ont remporté au moins une médaille. Cela n’était jamais arrivé. Bien qu’inégalement. Le nageur a remporté l’un des 151 en jeu. Il manque une stratégie intelligente qui crée des opportunités dans les sports où de nombreuses médailles sont distribuées, ce qui n’est pas très coûteux à l’ère de la numérisation. Si le canoë a une grande pépinière en Galice ou dans les Asturies, un programme avec ces communautés autonomes devrait être promu. Ou faire de l’aviron en Andalousie et en Catalogne. Surtout dans le secteur féminin qui offre beaucoup plus d’opportunités en raison de l’engagement du CIO en faveur de la parité.

En ce sens, la baisse des résultats est alarmante dans le sport féminin. Ils avaient sauvé les numéros des deux dernières éditions avec respectivement 12 et 9 médailles. Maintenant, ils sont tombés à six. La raison en est que ce secteur est passé à la vitesse supérieure et nos athlètes voient à quel point la politique de discrimination positive qu’avait le secteur s’est ralentie. Seul Iberdrola a un pari ouvert sur eux. Sur les six femmes qui ont remporté des médailles individuelles, trois ont plus de 38 ans et Glvez, 34 ans. Soit il réactive le plan, soit nous aurons été laissés à mi-chemin de la révolution qui va bien au-delà des Jeux Olympiques.