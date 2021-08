Jeux Olympiques 2021 : le football olympique n’est sauvé que par une finale Brésil-Espagne

Le football olympique a marché pendant des décennies en tant qu’invité pauvre de la fête. Il ne fait aucun bruit, les sélections sont prometteuses et il est écrasé par les monstres de l’athlétisme, de la natation et autres disciplines.

Pour l’Espagne tout a changé avec l’or de Barcelone. Dans chaque édition, l’objectif était la répétition de cette nuit magique tardive. Ensuite, la porte olympique a été ouverte pour qu’ils se ferment.

Ils s’approcheront du défilé. Presque tous sont passés par là.

Il n’est pas exagéré de dire que le football au Japon a été le plus faible

du calendrier. Chaque fois qu’il y avait un match, cela coïncidait avec un autre événement qui l’écrasait d’intérêt. Les matchs ont été d’un

digestion difficile.

Il n’y a pratiquement pas eu de nouvelles de quoi que ce soit de pertinent. L’exemple était l’Argentine, avec une équipe patchée.

Les engagements de l’Espagne n’ont été sauvés que par l’amour qui nous est entré par l’agonie,

l’extension et la souffrance. Les alignements sont toujours les six de l’Eurocup, qui sont pour la plupart fondus et qu’il faut remercier pour leur engagement, et cinq autres joueurs qui s’échangent. Après les demi-finales, il reste au programme une finale

Brésil-Espagne

. Le simple fait de le voir sur le panneau d’affichage sent comme un grand événement. Pour les Brésiliens, le football est une religion. Ah attends un gamin comme

Dani Alves, 38 ans.

Le football de Tokyo a besoin d’une grande finale pour sauver la face.

