Jeux Olympiques 2021 : le formidable « sacrifice » de Craviotto pour être porte-drapeau : « Quoi qu’il en soit, c’est certainement quelque chose de précieux »

Craviotto au sel et Mireia Belmonte, les porte-drapeaux espagnols aux Jeux Olympiques, ont fait part de leurs sentiments lors de la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2022.

Le canoéiste espagnol considère qu’il est “le plus beau moment” de sa carrière d’athlète… mais il a aussi un sacrifice derrière pour réaliser son rêve : “Je ne sais pas trop comment ce sera. Je ne sais pas si c’est un drapeau, s’il va y avoir deux. Le bus vient me chercher à 8h du matin et j’ai sept heures de route jusqu’à Tokyo et sept le lendemain, mais j’ai hâte”, a-t-il assuré.