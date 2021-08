Jeux Olympiques 2021 : Le Français Amdouni explique enfin son geste “antisportif” dans le marathon des Jeux

Mis à jour 10/08/2021 – 14:34

Au-delà triomphe écrasant et historique d’Eliud Kipchoge et la fantastique cinquième place de Ayad Lamdassem, le marathon chaud et humide des Jeux de Tokyo restera dans les mémoires par une buvette. Cela semble bizarre mais c’est vrai. Et tout ça grâce aux français Morhad amdouni, qui viralisait un geste aussi simple que de saisir une bouteille d’eau.

L’histoire a fait le tour du monde. Au kilomètre 28 et les forces défaillantes, Amdouni, 33 ans et champion d’Europe du 10 000 mètres, renversé toutes les bouteilles d’eau de la station de rafraîchissement jusqu’à ce qu’il attrape la dernière, évitant, par exemple, que le Néerlandais Abdi Nageeye, finalement argenté, puisse aussi s’hydrater.

Le geste, étant volontaire, était clairement antisportif mais ni le CIO ni World Athletics ne sont entrés pour l’évaluer, précisément parce qu’on ne sait pas s’il avait été intentionnel. Au final, Amdouni, qui avait déjà terminé dixième au 10 000 mètres, J’ai fini dix-septième à presque six minutes de Kipchoge.

Le fait est qu’il y a eu un tel émoi que le coureur de fond français a dû faire face à des critiques sur ses réseaux sociaux, assurant qu’il s’agissait d’un geste involontaire : “Pour s’assurer que les bouteilles sont fraîches, elles sont trempées dans de l’eau, ce qui les rend glissantes.. Cependant, il est clair que j’ai essayé d’en rattraper un depuis l’avant de la ligne, mais ils ont glissé dès que je les ai touchés.”

Ainsi se termine l’un des chapitres les plus bizarres des Jeux de Tokyo. C’est maintenant au lecteur d’évaluer si Amdouni dit la vérité ou essaie de justifier un geste regrettable.