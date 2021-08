Jeux Olympiques 2021 : le Japon augmente le niveau d’alerte sanitaire dans huit autres régions

Le Le gouvernement du Japon a approuvé aujourd’hui l’application de mesures supplémentaires dans huit régions pour tenter de contenir l’augmentation des infections à coronavirus, qui atteint des niveaux records dans tout l’archipel japonais ces derniers jours.

Les mesures, qui toucheront principalement les bars et restaurants, Ils s’appliqueront aux préfectures du nord, du centre et de l’ouest du pays, et viendront s’ajouter à l’état d’urgence sanitaire déjà en vigueur à Tokyo et dans cinq autres régions alors que la capitale accueille les Jeux olympiques. L’exécutif japonais a décidé de relever le niveau d’alerte sanitaire dans les nouvelles régions touchées, mais sans déclarer d’urgence, ce qui est le niveau maximum parmi les outils législatifs disponibles.

Dans de nombreuses régions du pays, nous assistons à une augmentation rapide à un rythme sans précédent.

De cette façon, pratiquement la moitié des 47 préfectures du pays seront sous une forme ou une autre d’alerte sanitaire, des mesures qui seront en vigueur au moins jusqu’à la fin du mois en raison de l’accélération des infections qui a été observée dans tout le pays depuis mi-juillet.

“Dans de nombreuses régions du pays, nous assistons à une augmentation rapide à un rythme sans précédent.», a déclaré le ministre japonais chargé de répondre à la pandémie, Yasutoshi Nishimura, lors de la réunion de l’Exécutif avec le comité d’experts de la santé qui le conseille et où les nouvelles mesures ont été approuvées.

Nouveau record quotidien

Tokyo s’est inscrit aujourd’hui 5 042 nouvelles infections, un nouveau maximum de cas quotidiens depuis le début de la pandémie. Dans tout le pays, les infections ont dépassé les 14 000 la veille, également un nombre record.

La plupart de ces nouvelles infections, environ 90 %, sont causées par la variante delta du virus, considérée comme plus infectieuse. Nishimura a également souligné que le nombre de patients hospitalisés présentant des symptômes sévères a doublé au cours des deux dernières semaines, ce qui a accru la pression sur le système de santé.

Les autorités de chaque préfecture doivent appliquer dans chaque cas les mesures qu’elles jugent nécessaires pour arrêter la contagion, même si dans la plupart des cas elles se concentreront sur limiter les heures d’ouverture des bars, restaurants ou bars karaoké et interdire la vente d’alcool.