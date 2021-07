Jeux Olympiques 2021 : le Japon étend l’état d’urgence à Tokyo en raison de l’augmentation des cas de coronavirus

in

Le Le gouvernement du Japon a étendu ses mesures pour tenter de contenir l’augmentation des infections à coronavirus à Tokyo et d’autres régions, alors que la capitale accueille les Jeux Olympiques et malgré les énormes restrictions autour de l’événement.

Le L’exécutif dirigé par Yoshihide Suga a décidé ce vendredi de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’à fin août qui était déjà en vigueur à Tokyo, et il a également décidé de l’étendre à trois autres régions voisines et à Osaka, où une accélération des infections est également observée.

Ces mesures ne supposera aucun changement significatif par rapport à ceux qui sont appliqués depuis des mois dans la capitale et d’autres grandes régions du pays, se sont concentrés sur la restriction des heures d’ouverture des bars et des restaurants, et qui ne sont généralement pas observées car elles ne sont pas légalement obligatoires.

TOUCHE D’ATTENTION

La La décision annoncée par Suga vise principalement à attirer l’attention de la population sur son apparent relâchement contre les recommandations de prévention de la contagion, après des mois de pandémie et en cette période estivale de vacances scolaires et avec l’ambiance de fête autour des Jeux.

D’autres facteurs à l’origine de l’augmentation record des infections au Japon sont la circulation des variantes nouvelles et plus infectieuses telles que delta, ainsi que l’augmentation des cas chez les moins de 60 ans, le groupe de population qui a reçu le moins de vaccins et qui représente 90 % des nouveaux cas.

Suga a encore lancé aujourd’hui un appel à la population “pour éviter les sorties inutiles et continuer à regarder les Jeux à la télévision de chez soi », lors d’une conférence de presse.

“La société japonaise est confrontée à une situation plus grave que jamais”, a déclaré Shigeru Omi, principal conseiller médical du gouvernement dans la lutte contre la pandémie, qui a appelé les autorités “à faire plus d’efforts et à envoyer un message selon la gravité de la situation”. la situation. “

Tokyo a enregistré environ 3 300 infections aujourd’hui, après avoir signalé 3 865 nouveaux cas la veille, un nombre record à ce jour et presque le double de celui de la semaine précédente.

À travers le Japon, les infections ont dépassé les 10 000 jeudi dernier pour la première fois depuis le début de la pandémie.

LE PROBLÈME, HORS DE LA BULLE OLYMPIQUE

L’exécutif japonais et les organisateurs de la Jeux de Tokyo et le Comité International Olympique réitèrent dès le début de l’événement sportif que le Le rebond du Covid dans la capitale n’a aucun lien direct avec celui-ci.

Les Jeux de Tokyo se déroulent sans public et parmi des restrictions inédites qui affectent tous ses participants étrangers, des athlètes aux journalistes, qui voient leurs déplacements restreints au sein de la “bulle olympique” et sont soumis à des tests constants pour le virus, en plus d’être vaccinés en un pourcentage qui dépasse 80% selon les organisateurs.

Parmi toutes les personnes qui participent aux Jeux, 225 infections ont été détectées depuis le 1er juillet et jusqu’à vendredi, la plupart, 127, chez des résidents du Japon.

Ce sont des chiffres faibles étant donné que près de 40 000 personnes se sont rendues au Japon pour les Jeux, y compris des athlètes, des médias accrédités, des représentants de comités et fédérations et d’autres participants ; et qui montrent une incidence plus élevée du virus en dehors de la bulle.

LENTE DANS LA VACCINATION

Un autre des Les raisons de la propagation continue du virus au Japon sont la lenteur du processus de vaccination dans le pays, où seulement 27% de ses habitants ont été vaccinés avec les deux doses en raison des problèmes d’approvisionnement et de distribution des vaccins.

Le L’exécutif n’a même pas atteint son objectif de faire vacciner 100% de sa population de plus de 65 ans d’ici la fin de ce mois. Les chiffres les plus récents montrent qu’environ 74% de ce groupe d’âge ont reçu les deux doses.

Le Premier ministre japonais a de nouveau déclaré que “tout est fait” pour accélérer la campagne de vaccination et a souhaité que l’urgence sanitaire puisse être levée d’ici la fin août si la propagation du virus est ralentie et atteinte vers la fin août. 40% de la population totale vaccinée.