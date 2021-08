Jeux Olympiques 2021 : le karaté est le 35e sport dans lequel l’Espagne a remporté la médaille olympique

Le karaté, de la main de or en kata obtenu par Sandra Snchez, devient le sport numéro 35 dans lequel l’Espagne a obtenu une médaille olympique, unissant les Jeux d’été et d’hiver. Il y a aussi la circonstance que depuis Helsinki 1952 dans chaque édition olympique d’été dans laquelle l’Espagne a ajouté des métaux, elle a également atteint un podium dans une certaine modalité pour la première fois.

Dans ce Helsinki 52 L’Espagne a obtenu sa première médaille en jeta, réalisé par ngel Len Gozalo. Dans Rome 60 a été ajouté le premier au hockey, en Munich 72, boxe ; dans Montréal 76, canoë-kayak; dans Moscou 80, natation et athlétisme ; dans Les anges 84, basket-ball et aviron et en Sel 88, tennis. Dans l’explosion de Barcelone 92 ont légué le judo, le cyclisme sur piste, le tir à l’arc, la gymnastique rythmique et le water-polo. Dans Atlanta 96 ont été ajoutés le cyclisme sur route et le handball et en Sidney 2000, les derniers Jeux du XXe siècle, VTT, gymnastique artistique et taekwondo.

Sandra Snchez ajoute le numéro de sport 35 au tableau des médailles espagnoles

Déjà au 21ème siècle, en Athènes 2004 le volleyball de plage a rejoint le groupe; dans Pékin 2008, escrime, haltérophilie et natation artistique ; dans Londres 2012, le triathlon et le combat et en Ro 2016, badminton. Dans Tokyo 2020, en ce moment, le karaté arrive à la table des médailles espagnole.

Cependant, sauf dans voile (21 métaux), canoë (18), athlétisme (16) et tennis (13), le reste des sports totalise moins de 10 médailles, ce qui signifie que notre sport attend toujours de trouver une « mine de médailles ». Ceux: dans 22 sports, il a été répété après la première fois. Seules les médailles d’aviron et de tir à l’arc restent seules dans le tableau des médailles de manière significative, étant donné que certaines n’ont été obtenues que récemment pour la première fois.

Balle: 1 (Première fois, 1900)

Pôle: 1 (1920)

Football: 3 (1920)

Hpica : 4 (1928)

Bougie: 21 (1932)

Jeta: 4 (1952)

Le hockey: 5 (1960)

Ski alpin: 2 (1972)

Boxe: 4 (1972)

Canoë : 18 (1976)

La natation: 8 (1980)

Athlétisme: 16 (1980)

Aviron: 1 (1984)

Basketball: 5 (1984)

Tennis: 13 (1988)

Cyclisme: Piste : 9 (1992)

Judo: 6 (1992)

Tir à l’arc: 1 (1992)

Gymnastique rythmique: 3 (1992)

Water polo: 3 (1992)

Cyclisme: 3 (1996)

Handball: 4 (1996)

Vélo VTT : 4 (2000)

Gymnastique artistique: 5 (2000)

Taekwondo : 7 (2000)

Beach-volley: 1 (2004)

Escrime: 1 (2008)

Musculation: 3 (2008)

Natation artistique : 4 (2008)

Triathlon : 1 (2012)

Lutter: 1 (2012)

Badminton: 1 (2016)

Snowboard: 1 (2018)

Patinage artistique: 1 (2018)

Karaté: 1 (2020).