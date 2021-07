Jeux Olympiques 2021 : le légendaire porte-drapeau des Tonga porte son torse pour les troisièmes Jeux consécutifs

in

Mis à jour le 23/07/2021 – 15:15

C’est déjà devenu un classique des ouvertures des Jeux Olympiques. Pita Taufatofua Revolutioncoin les médias sociaux dans Ro 2016 défilant comme un signaleur des Tonga avec un torse nu. Deux ans plus tard, il a répété l’exploit en dessous de zéro au Pyeongchang Winter 2018. En Corée, cela ne le dérangeait pas d’être à -1 C. Et ce vendredi, pour la troisième fois d’affilée, l’athlète des Tonga a mené sa délégation sans maillot, cette fois au stade olympique de Tokyo. La seule différence par rapport aux précédents est le masque, obligatoire par COVID-19.

Taufatofua est devenu le protagoniste de la nomination de Ro en portant le drapeau de son pays avec le vêtements de danse traditionnelle de l’île de Tonga, connu sous le nom de me’etu’upaki. Ici, il a participé au taekwondo et est tombé au premier tour. Aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, il a terminé 114 sur 116 dans les 15 kilomètres de ski de fond. Il a répété en tant que porte-drapeau et de nouveau avec son torse en l’air, il a porté le drapeau de son pays malgré un défilé à un degré inférieur à zéro.

Pita Taufatofua, aux Jeux d’hiver de Pyongchang.

Il a défilé dans le stade olympique de Tokyo à la tête d’une délégation qui ne compte que quatre athlètes, dont lui-même. A Tokyo pour disputer à nouveau le taekwondo (+80 kg). Il aurait voulu le faire aussi en canoë, mais il n’a pas obtenu le classement. “Je voulais faire un sport qui rendrait hommage à mon héritage et à mes ancêtres”, déclarait-il il y a quelques mois. Tonga sera représenté en taekwondo, en natation et en haltérophilie.