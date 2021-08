Jeux Olympiques 2021 : Le logo de Paris 2024 : parité et “révolutionnaire”

in

Bien que le Logo pour représenter le Jeux Olympiques de Paris 2024 a déjà été présentée en 2019, la clôture du Jeux olympiques de Tokyo Elle a signifié sa présentation dans la société à l’échelle mondiale et son lancement définitif. Désormais, pour les trois prochaines années, j’accompagnerai chaque action sur le site olympique.

L’image de marque du prochain événement olympique d’été a été créée par l’agence Redevances-Ecobranding. D’une certaine manière, cela suppose une interruption avec l’image qui accompagnait la candidature et aussi, comme d’habitude dans ces cas, a été critiqué. Il est accusé, fondamentalement, de suggérer peu d’image sportive bien que, selon ses concepteurs, deux des trois éléments qu’il contient sont sans équivoque olympiens.

Le logo de la candidature olympique était incontestablement parisien : il reposait sur un Tour Eiffel qui a formé le chiffre ’24’. En revanche, l’olympien n’a aucune allusion directe à la Ville Lumière. C’est un logo qui, à travers un cercle qui encadre la forme d’un appelle, forment un visage féminin. La couleur d’or de composition et le cercle évoquent un médaille d’or; la flamme, le flamme olympique. Le visage formé fait allusion à celui de ” Marianne “, l’allégorie de la République française. La police de caractères de la légende ‘Pars 2024’ évoque le Art Déco, l’un des mouvements artistiques les plus liés à Paris, et en vigueur en 1924, lorsque Paris accueillait également les Jeux Olympiques.

Logo de la candidature olympique de Paris 2024

L’allusion féminine à ‘Marianne’ est due au fait que les Jeux de 2024 sont censés être ceux de la parité effective des genres, et rappelez-vous qu’à Paris 1900 ont eu lieu les premières participations olympiques féminines. Le comité d’organisation affirme qu’il se réfère également à les Jeux Olympiques sont “révolutionnaires” -la République française est née de la Révolution- et qui “appartiennent à la ville‘. Soyez commun pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, ne changeant que l’emblème.

Les critiques ont même comparé le logo à celui d’une berline statique Mais quoi qu’il en soit, ce sera l’image de Paris 2024 que nous verrons pour les trois prochaines années.