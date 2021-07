Jeux Olympiques 2021 : Le pays du soleil brûlant : “Cette chaleur est insupportable… et un typhon s’en vient”

GUILLERMO GARCA / NACHO LABARGA

Tokyo

Mis à jour 25/07/2021 – 13:52

Chaleur et humidité. Au-delà de l’or ou du record, les deux termes météo seront deux des mots les plus utilisés dans les chroniques des Jeux de Tokyo. Une ville avec un été très exigeant avec des températures qui ont obligé les athlètes olympiques à varier leurs routines de travail et d’entraînement pour s’adapter à une chaleur et une humidité qui seront deux variantes de plus lorsqu’il s’agira d’aspirer ou non aux médailles.

C’est le cas de Javi Gmez-Noya, qui est allé à Mexique d’effectuer la dernière partie de leur préparation dans des conditions similaires à celles rencontrées dans le pays asiatique : « La question météo va être un facteur très important. Et plus encore dans une épreuve d’endurance dont la compétition est proche de deux heures. pour concourir et aspirer aux médailles dans cette chaleur et cette humidité, il est très important de s’adapter à ces conditions. »

L’étude « anneaux de feu », faite par le Association britannique pour la durabilité dans le sport (BASIS), le Priestley International Center for Climate de l’Université de Leeds, le Université de Portsmouth Et avec la participation d’athlètes professionnels, j’avais déjà anticipé que les athlètes devront faire face à des conditions extrêmes à Tokyo, une ville qui a augmenté de 2,86 degrés Celsius depuis 1990, plus de trois fois plus vite que la moyenne mondiale. Ces conditions ont également conduit à faire varier le schéma d’entraînement d’équipes telles que l’équipe féminine espagnole de hockey sur gazon.

Alors que le reste de l’Espagne profite des chaleurs de juillet pour se réconcilier avec la sieste perdue au cours de l’année, les bâtons rouges n’arrêtent pas de travailler aux heures les plus chaudes de la journée : “Le climat que nous allons trouver au Japon va être très différent et c’est pourquoi nous avons choisi Valence. Nous nous entraînons aux heures de pointe de la chaleur vers 14h00 et c’est vrai que nous souffrons, mais nous nous acclimatons au processus. Nous avons depuis longtemps des directives d’hydratation très strictes et cela nous aide“.

D’autres qui ont dû varier leur routine d’entraînement sont le couple formé par Pablo Herrera et Adrin Gavira, celui qui pratique le beach-volley et est plus habitué à travailler sous la chaleur. Cependant, ils ont dû aller plus loin dans leur préparation à cette épreuve olympique.

“Nous avons dû travailler pour nous adapter à la chaleur et c’est pourquoi nous sommes allés nous entraîner à Lorca, où nous sommes venus nous entraîner à 40 degrés aux heures les plus chaudes de la journée”, précise Herrera sur la façon de s’adapter aux conditions que l’on retrouvera au Japon. La température moyenne attendue pour ce mois de juillet à Tokyo est de 25 degrés, tandis qu’en août elle s’élève à 26,4. Une moyenne qui n’a été dépassée qu’une seule fois dans l’histoire et c’était aux Jeux d’Athènes, où des sommets allant jusqu’à 34 degrés ont été enregistrés. Cependant, l’humidité sera beaucoup plus élevée (jusqu’à 50%) dans la capitale japonaise ce qui rendra les conditions encore plus extrêmes, rendant le Jeux de Tokyo dans les plus chauds et les plus difficiles de l’histoire.

Dans le football, c’est plus pareil

La sélection de Luis de la Fuente, qui affrontait ce dimanche l’Australie, s’est entraîné à Benidorm en observant les heures les plus adaptées aux températures du Japon. Ils se sont rendu compte que, pour bien s’adapter, ils devaient s’entraîner pendant dix jours entre 60 et 100 minutes pour se préparer au mieux. Ils l’ont fait.

Activer un protocole dans le tennis

A peine deux jours de compétition se sont joués au centre de tennis Tokyo Ariake et les professionnels de la raquette se sont déjà plaints ouvertement de jouer dans une sorte de sauna en raison des températures élevées et du pourcentage d’humidité présent dans la capitale japonaise. La Fédération Internationale de Tennis a pris des mesures en la matière et applique la politique de chaleur extrême qui est déjà utilisée dans deux ‘Grand Chelem’ comme l’Open d’Australie et l’Open des États-Unis.

Cela signifie que les joueurs de tennis ont une pause de 10 minutes entre les deuxième et troisième sets. De la même manière, ils ont 30 secondes de plus dans les pauses. L’organisation met également en garde contre la possibilité de la suspension des matches si l’échelle qu’ils utilisent dépasse 30,1 degrés Celsius.

Les cyclistes bronzés par le soleil

Les cyclistes savaient que, pendant les sept heures que durait l’essai routier, ils devaient bien s’hydrater pour éviter les problèmes. A la fin de l’épreuve il était courant de voir les coureurs avec de la glace à l’intérieur du maillot, complètement échauffés par l’effort. “On dit que les Baléares sont habituées à la chaleur et à l’humidité, mais ici c’est très différent. Sans presque rien faire, juste rouler, au bout de 10 minutes tu dégoulines”, a-t-il expliqué. Mavi Garca à MARQUE.

S’adapter à ces températures élevées. Ça compte Airn fernndez, un cycliste espagnol qui est dans le pays depuis neuf ans : “Ce temps est commun. Les Japonais y sont habitués. Nous avons commenté à plusieurs reprises parmi les Espagnols que les Japonais auront un avantage dans ces Jeux pour cette raison. Température est un facteur très important face à la pratique d’un sport de haute intensité”. Et il ajoute : « Il y a des pays comme la Belgique où ça n’a rien à voir. En Espagne il fait chaud, mais cette humidité nous tue. Avec d’autres athlètes d’autres nationalités, ils doivent souffrir. Dans la course cycliste beaucoup ont payé pour le chaleur. Au début du port, il a décroché au Fuji. Ici, les gens portent des ventilateurs et même les ouvriers portent des vestes avec des ventilateurs intégrés. Et il est également courant qu’ils partent avec leurs parapluies et dans les nouvelles il y a toujours des nouvelles de gens qui ont été touchés par un coup. L’été ici est insupportable parce que vous sortez et commencez à transpirer et maintenant un typhon arrive. Sans pleuvoir, il fait 80% d’humidité. Si c’était il y a deux semaines il aurait plu et les choses sont différentes, mais plus tard il fait brutalement chaud. Et puis vient la saison des typhons, avec des pluies abondantes mais de courte durée (un jour)”.

Le bruit de l’été

La chaleur sonne même au Japon. La faute en revient aux tanna aponensis, également appelées cigales, qui sont une espèce de cigales répartie dans toute l’Asie de l’Est et particulièrement commune au Japon. Leur son, aussi particulier que celui des vuvuzelas, s’entend mieux le matin mais aussi la nuit. Jusqu’à présent, ces insectes ne manquent aucune compétition. Ils apparaissent dans n’importe quelle épreuve de ces Jeux Olympiques.

Voici comment « sonne » l’été au JaponRamn Navarro (MARQUE)

Et en plus… un typhon arrive !

Plusieurs compétitions olympiques se déroulant dans la baie de Tokyo et dans les eaux autour de la capitale pourraient être affectées par l’arrivée d’un typhon dans les prochains jours, selon le comité d’organisation de Tokyo 2020 samedi.Il y a généralement environ 20 typhons au total chaque année. Maintenant ça commence et jusqu’à la fin de l’année il y a généralement 20 3 typhons“, indique Fernandez.

Le typhon numéro 8 de la saison dans le Pacifique se situe actuellement dans le sud-est de l’archipel japonais, bien qu’il soit prévu qu’il s’approche entre lundi et mardi. Tokyo, ce qui pourrait apporter de fortes pluies, des ondes de tempête et des rafales de vent, selon les prévisions de la Agence météorologique japonaise. Pour cette raison, le comité d’organisation a décidé d’avancer au dimanche 25 plusieurs compétitions d’aviron qui étaient prévues le lundi 26 et qui se déroulent sur le canal. Forêt marine de la baie de Tokyo. Ce sont les Jeux de Tokyo, les Jeux de Pandémie… et les Jeux de Chaleur Extrême.