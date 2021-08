Mijan Lpez (Pinar del Ro, Cuba, 1982) a une coutume. Il attrape les adversaires et les entraîneurs et les retourne par les épaules comme des sacs à dos.

Car quelque chose est ‘The Horseshoe Giant’, le meilleur combattant de l’histoire, celui qui a accroché à Tokyo sa quatrième médaille d’or olympique consécutive à +130 kilos, un exploit pour les élus dans lequel seul le Russe Aleksandr Karelin l’a éclipsé avec sa trilogie de succès à Sel, Barcelone et Atlanta.

Dans ce sanctuaire du poker d’or dans la même discipline, Mijan mange déjà à table comme les autres légendes olympiques. Les cinq autres membres du club d’or sont le marin Paul Evstroem, l’athlète Carl Lewis (longueur), la combattante Kaori Icho (58-63 kilos), le nageur Michael Phelps (200 coups) et Al Oerter, lanceur de disque.

Cette taupe de 1,96 et 132 kilos de poids Il a le traitement du mythe à Cuba. Il a été choisi pour une raison d’être le porte-drapeau de l’expédition des Caraïbes au Japon. A 38 ans, il sentait que c’était sa dernière épreuve olympique et il ne pouvait pas la rater. La pandémie n’a retardé ses plans que de quelques mois. Pour s’affiner avant l’événement japonais, il quitte La Havane et son refuge d’Herradura pour la Bulgarie. Le plan était simple. “Ma stratégie est de m’entraîner comme un cheval”il a avoué il y a longtemps.

Le combattant cubain élève un membre de son équipe après avoir remporté l’or.

Le combat final pour l’or contre le Géorgien Iakobi Kajaia évaporé par un retentissant 5-0. Avec son coup de cœur, il détrône d’autres mythes du sport cubain avec trois médailles d’or. C’est le cas des boxeurs Tofilo Stevenson et Flix Savn et égale l’escrimeur Ramn Fonst, bien qu’il ait ajouté quatre médailles d’or dans deux épreuves olympiques.

je portais des caisses de fruits

S’il est dit de Karelin qu’il a monté quatre étages à Barcelone avec une machine à laver sur l’épaule, à Mijan, l’origine de sa force se trouve dans les courses derrière les animaux et dans les caisses de fruits qu’il portait dans son enfance. Il semblait être un locataire sûr pour la boxe, l’un des credos de Cuba, mais un entraîneur l’a vu et l’a capturé pour la lutte gréco-romaine. Il n’y avait plus moyen de l’arrêter, même pas double fracture du tibia et du péroné qui a souffert à treize ans.

Une autre de leurs traditions Il ne s’agit pas de faire l’impasse sur le règlement invisible lors des dédicaces. La Révolution cubaine ne s’épuise pas dans ses discours. En tant que célébrité sportive cubaine, il a dédié l’or à Rio de Janeiro à Fidel Castro. Peu importe le point géographique de la planète. A Tokyo, il a parlé de la “commandant en chef”. Il était ravi et a souligné son “grand engagement envers le peuple cubain”.

Retournez sur l’île dans l’uniforme mythique encore plus brillant. Si vous osez avec Paris 2024 pour voir qui ne prend pas dans les airs.