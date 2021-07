L’introduction d’actifs du monde réel dans la blockchain les rendra sans confiance, ouverts, transparents et sans autorisation, permettant à quiconque d’avoir une exposition aux actions financières, aux matières premières, aux indices boursiers, aux actifs d’entreprise, aux actifs en actions et aux actifs physiques en chaîne. Horizon Protocol vise à faciliter cette intégration en aidant à […] More