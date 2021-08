Jeux Olympiques 2021 : les athlètes australiens le “lan” aux Jeux Olympiques : problèmes dans l’avion et dans la Villa

in

Des jours rares pour le sport australien. Plusieurs de ses athlètes qui ont participé au Jeux Olympiques de Tokyo 2020Comme ceux du rugby à 7 ou du football, ils font l’objet d’une enquête pour inconduite. Concrètement, leurs attitudes sont notées à la fois dans l’avion et sur le Village olympique de la capitale du pays du soleil levant.

Les deux équipes ont pris un vol de retour vers Sidney depuis Tokyo. Dans ce voyage. les dirigeants de l’Olympisme “aussie”, parmi lesquels se trouvait le président de la Comité olympique australien, Matt Carroll, ils ont reçu des plaintes concernant leur comportement. “Un comportement inacceptable a attiré notre attention. C’est inacceptable et nous devons nous excuser.” En outre, les fédérations de rugby et de football ont signalé la situation et promis de prendre des mesures.

Mauvais comportement dans la Villa

En plus de tout ce qui s’est passé avec l’avion, plusieurs athlètes australiens viennent également de jouer dans des situations inhabituelles dans le Village olympique. Plus précisément, ils ont dû s’excuser après avoir laissé leurs chambres dans un état inacceptable. De l’endommagement des lits au perçage du lit. Pourtant, il n’y aura pas de pénalités pour les athlètes.

La raison était pour Ian Chesterman, chef de mission du Comité olympique australien, une erreur des jeunes. “Ce sont des jeunes qui ont échoué. C’est inacceptable car il y aura d’autres individus qui iront dans ces salles. Ils ont fait une erreur et doivent vivre avec”, a-t-il commenté.

Certains des athlètes impliqués se sont excusés. “Nous avons reçu les excuses de plusieurs des personnes impliquées dans les incidents. Ils sont contrariés de participer à ces situations, car ils forment une équipe ça a été merveilleux sur et en dehors du terrain“, a-t-il condamné.