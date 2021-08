Jeux Olympiques 2021 : les cas de COVID liés aux Jeux s’élèvent à plus de 500

Mis à jour le 08/11/2021 – 15:13

Le nombre de cas de COVID-19 associés aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a dépassé les 500, comme l’a rapporté le comité d’organisation. Ce mercredi 25 tests positifs supplémentaires ont été enregistrés et, en outre, d’autres cas antérieurs ont été confirmés, à des dates allant du 21 au 28 juillet.

Ces mises à jour portent le nombre total de cas enregistrés à 511 depuis que le comité d’organisation a commencé à publier des chiffres positifs quotidiens le 1er juillet. Plus de 675 000 tests ont été effectués auprès du personnel accrédité aux Jeux et le taux de positivité est d’environ 0,02 pour cent.

Ces données sont connues le jour où Tokyo a signalé 4 200 nouvelles infections au COVID-19, avec une moyenne de nouvelles infections au cours des sept derniers jours supérieure à 3 980. Il s’agit d’une augmentation de plus de 14% par rapport aux données d’il y a une semaine.

Polémique sur la “double quarantaine” des athlètes australiens

Le Comité olympique australien a condamné les actions du gouvernement du sud de l’Australie Pour lesquels les athlètes qui ont déjà passé une quarantaine de 14 jours à Sydney à leur retour de Tokyo doivent faire une autre quarantaine de deux semaines dans leurs emplacements respectifs par mesure de précaution.

Le directeur exécutif du Comité olympique australien, Matt Carroll, a déclaré que cette décision était contraire aux conseils des experts médicaux et posait un risque important pour la santé mentale. “Alors que d’autres pays célèbrent le retour de leurs athlètes, nous soumettons le nôtre au traitement le plus cruel et le plus indifférent”, a déclaré Carroll. “Ils sont punis pour avoir fièrement représenté leur pays aux Jeux Olympiques.”