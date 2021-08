Jeux Olympiques 2021 : les États-Unis culminent le retour en Chine au tableau des médailles grâce à un « superweek-end » avec 8 médailles d’or

La Chine a nagé pendant mourir sur le rivage… de la table des médailles. Le pays asiatique a dominé la table du métal depuis le début grâce à ses succès en haltérophilie et au tir lors de la première journée de compétition. Ces deux premiers médailles d’or ont fait décoller le “dragon” asiatique jusqu’à ce qu’ils rêvent de rééditer la victoire globale contre les États-Unis qu’ils ont remportée en jouant à domicile aux Jeux de Pékin 2008, où ils ont remporté 48 médailles d’or pour seulement 36 Américains.

Cependant, la délégation nord-américaine a connu une fin de la fête en beauté en ajoutant 8 nouveaux ors entre samedi et dimanche pour seulement deux nouveaux triomphes chinois pour finir de renverser le classement et s’imposer par 39 à 38 (et 113 à 88 au total des podiums). Les victoires tant attendues et irrésistibles des équipes nationales féminines de basketball (90-75 contre le Japon) et volley-ball (3-0 au Brésil) scellé, avec le triomphe de Jennifer Valente en Omnium féminin, un ‘sorpasso’ dont on a douté dès la première semaine de compétition.

Huit médailles d’or avant la clôture

Le “superweekend” de l’équipe américaine, qui a débuté samedi à cinq médailles d’or derrière la Chine, a débuté par le triomphe de Nelly Korda dans l’épreuve de golf féminin. La numéro un au classement mondial a rencontré les pronostics dans le sport le plus ouvert aux surprises et réitéré le succès de son compatriote Xander Schauffele une semaine plus tôt. Dans water-polo féminin a également remporté une médaille d’or « chantée » lors d’une finale pacifique contre l’Espagne (5-14) et les ‘NBA Boys’ n’ont pas échoué contre la France (82-87) grâce à un colossal Kevin Durant.

4×400 relais, hommes et femmes, ont affirmé leur statut de favoris au stade olympique et ont clôturé un grand samedi au cours duquel ils ont également perdu quelques finales comme le baseball (0-2 contre le Japon), la lutte masculine dans la catégorie des 97 kilos ou encore celle de saut équestre par équipes (ils étaient argent après la Suède).

Chinois sec le week-end

De son côté, la Chine n’a ajouté que deux médailles d’or samedi et était à zéro dimanche. Le C2-500 femelle les a maintenus dans le combat, ainsi que le double or-argent dans les sauts de plate-forme de 10 mètres Masculin. Mais là se tenait le comptable en or du géant asiatique qui a vu comment les victoires lui ont échappé de justesse dans le C1-1000 masculin, dans le natation artistique par équipes, en finale de lutte féminine de 50 kilos ou en poids welter féminin sur le ring de la Kokugikan Arena. Toujours en boxe, elles ont laissé échapper leur dernier espoir ce dimanche chez les poids moyens féminins où la Britannique Lauren Price a battu Qian Lin (5-0).

Une fois le retour terminé, les États-Unis se sont permis le luxe de céder lors des finales masculines des poids légers et super-lourds, où ils ont ajouté leurs deux dernières médailles d’argent pour boucler un total de 113 médailles (les 39 d’or, 41 d’argent et 33 bronzes) qui se dégrade de huit par rapport au 121 de Ro (avec 7 or de plus !).