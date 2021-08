Jeux Olympiques 2021 : Les Jeux des footballeurs espagnols : “Tu as les cheveux blonds parce que j’ai dit que c’était comme ça que tu te connectais plus au Mexique”

in

“J’ai dit que tu étais blonde parce que c’est comme ça que tu t’attaches plus au Mexique.” “Ils allaient nous donner une Seat Toledo, mais je ne sais même pas à quoi cela ressemble.” “Scie à Tkachenko, les 2’20, dans la salle à manger. “” J’ai rêvé que Puyol marquait un but et le commençait. ” Une couchette avec Juanito. les aventures olympiques du football espagnol. Les joueurs qui les ont vécus s’en souviennent avant le match contre le Brésil, la recherche d

le deuxième voyage en or.

Asensi est épicé en 68

L’Espagne s’est qualifiée pour les Jeux du Mexique

68 ans après quatre décennies d’absence.

L’aventure est morte en quarts de finale devant les hôtes.

Juan Manuel Asensi, milieu de terrain,

avec une carrière légendaire au Bara, souvenez-vous de la nomination comme

“Impressionnant, l’un des meilleurs que j’ai connu en tant que footballeur.

Vivre au village olympique était très agréable, avec cette atmosphère. Et ce n’étaient pas des lits en carton… “. Il raconte qu’un jour” on pouvait voir Mark Spitz, qui m’a impressionné. S’il y avait eu ce qu’il y a maintenant, nous aurions une collection de photos … “. Asensi

gardez “le survêtement olympique et un chapeau

Je ne sais même pas où c’est. Quand je vois qu’il y a des athlètes qui peuvent aller à 4 ou 5 Jeux, alors vous pensez que pour moi c’était une opportunité unique.”

Le footballeur s’est retrouvé avec les Jeux

une saveur éternelle, “l’épice dans la nourriture.

A partir de ce moment, j’ajoute toujours une goutte d’épice. Il est toujours chez lui. Je le mange encore.”

Asensi raconte une anecdote incroyable sur les cheveux d’un collègue : “Crispi s’est présentée pour le voyage avec ses cheveux teints en blond.

J’ai dit, où vas-tu? Il a expliqué que comme au Mexique, les hommes sont bruns, parce que les femmes se concentrent davantage sur les blondes, qui sont plus attirantes pour elles. D’où il est resté avec le surnom de gero, c’est ce qu’on appelle là-bas les blondes…”.

Une broche : « Et s’ils nous faisaient un cadeau ?

Ceux que nous avons achetés…”.

Une couchette avec Juanito à Montréal 76

À Montréal (1976)

l’excursion n’a pas dépassé la première phase. Cela n’efface pas la mémoire de “Tente” Sánchez, un autre classique du football espagnol, qui décrit l’expérience comme

« Merveilleux, j’ai vraiment apprécié.

Ensuite, j’ai participé à la 82e Coupe du monde et ce n’était pas la chose la plus normale, avec les menaces terroristes et tout ça. C’était incroyable d’être dans la Villa. Le simple fait d’être là m’a déjà bluffé. Il y avait même des concerts à l’intérieur. « Il n’y avait pas de grand luxe dans les résidences, mais c’était suffisant :

“Les chambres étaient pour 6 personnes avec des lits superposés. Au sommet se trouvait Juanito,

qu’il repose en paix, et au-dessous de moi “, dit ‘Tente’, à qui les Jeux ont aussi servi” pour rejoindre l’armée un peu plus tard. La paperasse a dû être résolue pour obtenir l’autorisation. »

Sanchez

garder des “vêtements”

et il raconte qu’il y a quelques années, il a visité la zone olympique « et c’était une des maisons. Vous êtes étonné. Le footballeur a eu une autre surprise en sol canadien :

“Ce qui m’a le plus surpris, c’est de voir les gymnastes roumaines.

A la télé, c’était différent. Ensuite, vous les voyez de près et ils étaient très courts. »

Joaqun et une semaine supplémentaire à Moscou 80

A Moscou (1980) l’excursion n’était pas meilleure.

L’Espagne est tombée dans la première phase après trois nuls. Joaqun, une légende du Sporting, rappelle que “nous étions concentrés à Madrid et ce n’était pas sûr que nous allions boycotter les Jeux des États-Unis”. Parmi les parties, il a été frappé par la façon dont

“Il n’y avait pas de clôtures dans les stades,

pas comme en Espagne et les premiers rangs étaient occupés par des soldats en uniforme. « L’élimination est venue avec une frange positive :

« Nous sommes restés une semaine de plus au village olympique de Moscou pour revenir avec le reste de l’expédition.

C’était une joie. On s’entraîne puis on voit ce qu’on veut. Nous sommes allés voir la course cubaine

Juantorena au stade. J’ai aussi rencontré Epi,

Herminio Menndez et dans la salle à manger j’ai vu Tkachenko, le géant russe de 2’20. J’ai été impressionné par la vitesse que prenait Jordi Llopart quand j’ai vu comment il allait”.

Les footballeurs ont également apprécié

“dans le métro de Moscou,

qui avait beaucoup de renommée, vous ne pouviez entrer qu’avec l’accréditation. On a aussi vu la relève de la garde sur la Place Rouge. « Joaqun collectionne les souvenirs et avoue que « j’ai toujours la mascotte, l’ours Misha, sur des porte-clés, des peluches, dans tout.

“L’une des anecdotes les plus célèbres est celle de Rincn, qui a parié avec Marcos qu’il était capable de sauter du plongeoir,

qu’il n’était pas à combien de mètres. Là, il s’est lancé et s’est jeté. “Le footballeur fait remarquer comment” le spécialiste de

acheter du caviar

c’était le Dr Guilln “et il ajoute que d’autres” ont eu des problèmes avec le change de devises. Il fallait aller dans des endroits sûrs.”

Alfonso et la voiture “fantôme” de 92

Nous avons dû attendre

Barcelone, en 1992, pour goûter à l’or. Alphonse était là

qui se souvient être allé “à l’ouverture et à la fermeture, mais la concentration était la même car nous étions dans un hôtel à Valence. C’était le plus négatif, ne pas profiter du village olympique”. L’ancien attaquant n’apprécie pas les récompenses et avoue que

“Je ne sais pas où j’ai la médaille,

Je sais que je l’ai, mais avec les déménagements… Je ne dois pas beaucoup organiser ces choses. Solozbal a failli la perdre dans un taxi cette nuit-là.”

Alfonso n’a pas revu tout le match parce que

“Je n’ai jamais aimé me voir quand je jouais.

J’ai vu un morceau de la finale récemment, surtout pour voir le visage que j’avais. Ce furent de très beaux moments. Gagner l’or, à Barcelone, dans votre pays, c’est inoubliable.

« Un régime de retraite

qui, je pense, est actuellement facturé. C’était dix millions de pesetas. Pour moi, étant l’un des plus jeunes, cela ne m’a pas encore touché “, dit Alfonso, qui se souvient qu’ils ont aussi ”

une Seat Toledo,

mais étant un sport d’équipe, nous ne l’avons même pas vu. Je ne sais même pas à quoi ressemble la voiture.”

Idiakez et le calvaire de Zanetti à Atlanta 96

Il n’a pas été possible de revalider le succès d’Atlanta (1996).

L’Argentine, une grande équipe avec Crespo, Simeone ou Zanetti, a mis le mur en quarts de finale. Iigo Idiakez, milieu de terrain du Real, se souvient « d’un mauvais goût dans la bouche car il n’est pas dans le village olympique.

Nous étions dans un hôtel et cela semblait être un match de plus.

Nous avons même eu notre cuisinier. C’était un bunker pour nous. Cela nous a empêché de profiter davantage du soi-disant esprit olympique. »

« L’organisation d’un tel événement est impressionnante,

c’était incroyable. Tout était grand : les voitures, les rues, les immeubles, les routes. »

De la performance, il rappelle que “après l’or à Barcelone, nous sommes allés avec une grande équipe, Ral, De la Pea …”. En quart de finale (4-0 contre l’Argentine) il n’oublie pas le poste car

“Ils m’ont mis au milieu à gauche, là où je n’avais jamais joué et je devais être avec Zanetti. Cela me semblait incroyable, je ne me suis pas arrêté.

Il m’a fait face et j’étais perdu à cet endroit. Aranzabal m’a aidé derrière et de temps en temps on s’en souvient. Pas étonnant qu’il ait été l’un des meilleurs arrières droit de tous les temps. “Idiakez conserve d’Atlanta

“Le diplôme de Zanetti, des vêtements et une chemise,

Je l’ai demandé. Mes parents se sont occupés des achats…”.

Capdevila et un tout nouveau costume de Sidney 2000

Plus près du rivage doré, l’Espagne est restée à Sydney (2000),

d’argent en finale contre le Cameroun. Dans l’équipe était

Joan Capdevila,

futur champion d’Europe et de Coupe du monde, qui considère les Jeux comme « quelque chose d’extraordinaire, un

expérience unique et indélébile.

Dommage que nous n’étions pas dans le village olympique. Oui, j’ai eu un décalage horaire brutal”, avoue le colocataire de Jos Mari et Marchena, selon la ville où ils ont joué.

Capdevila garde la médaille “dans une vitrine” et ce n’est pas la seule car elle garde

“Le survêtement et le sac de Fumarel. Et un costume de voyage que nous n’utilisons jamais,

que c’était juste au cas où nous allions à une cérémonie, et qu’il n’est toujours pas utilisé dans le placard.« L’ancien latéral regrette qu’après avoir perdu la finale je n’aie pas atteint le triplé : Eurocup, Coupe du Monde et Jeux. « J’ai beaucoup joué jusqu’à

Puyol « est passé sur le côté gauche et j’étais remplaçant.

Iaki Sez a expliqué que c’était parce qu’il avait rêvé que Puyol avait marqué un but. Je pensais, bon sang, mets-le en avant.”

Capdevila a récemment vu “un moment de la finale

avec mon fils. Il y a le but en or et on se retrouve avec neuf. C’était une déception, mais

maintenant je l’apprécie plus. “

