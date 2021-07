Jeux Olympiques 2021 : Les Jeux des Héros Déchus

in

La peinture murale finale des Jeux Olympiques de Tokyo Il a plus de plots que les encombrants Plans d’Activités que tous ceux convoqués au rendez-vous de 2021 ont dû remplir pour avoir accès à l’archipel nippon. Chaque jour, l’un de ceux qui ont fait chanter l’or ou qui ont choisi comme principaux favoris de la victoire a dû être supprimé de la photo finale. Au septième jour de compétition du programme olympique, Novak Djokovic et Teddy Riner ont cédé la place à d’autres prétendants.

Être l’été où les héros sont devenus vulnérables. Eh bien pour cause de maladie, comme dans le cas de Simone Biles ou Jon Rahm, infectés par le Covid.19 lors du test avant de partir pour le Japon ; par la loi naturelle, comme le judoka français Teddy Rinner, qui après deux médailles d’or olympiques et 10 titres mondiaux, a décroché le bronze. Le Russe Tamerlan Bashaev l’a abattu avec un waza-ari dans la technique d’or. La marque à trois titres de Nomura, entre 1996 et 2004, est toujours intacte.

D’autres comme Van der Poel, en VTT, ils ont cédé pour chacun. Ou Ryan Murphy, détrôné à 100 et 200 dans un combat à part entière.Dans le cas du tennis féminin, Asleigh Barty l’a fait parce que l’Espagnole Sara Sorribes a lu le jeu avec la plus grande intelligence. Même la possibilité de voir Allyson Felix sans l’option la plus claire qu’il ait vers l’or, dans le 4×400 mixte, alors que pendant quelques heures, les États-Unis ont été disqualifiés.

Cauchemars locaux

Naomi Osaka serait également dans ce groupe -Une autre femme avec un tableau clinique avéré d’anxiété, “Je n’ai pas su préparer les Jeux”, avoua- et l’aussi Japonais Kento Momota, le premier au classement mondial de badminton, et Uchimura, dont la chute de la barre, L’exercice qu’il allait faire aux Jeux était un drame national. Adouci car à neuf jours de la fin des Jeux, le Japon a déjà remporté le plus grand nombre de médailles d’or de son histoire.

Au niveau choral, le fiasco britannique de l’aviron a été celui de la rupture. Pour dominer les tableaux de médailles de la spécialité dans les trois derniers Jeux est allé à zéro médaille d’or, comme cela s’est produit à Moscou 80. Et avec le coup du gouvernement britannique préparé pour après Tokyo.

La force de Simone Biles

Rien n’a eu ni n’aura la force de l’absence de Biles. Elle allait être la reine incontestée des Jeux et, comme le rappelle Rory McIlroy – qui joue sans casquette aux Jeux car ils sont tous trop gros – “aux Etats-Unis, toutes les annonces de Tokyo 2020 avaient sa figure. Je ne peut tenir que six millions entre les deux Irlandas, mais elle en supporte 300” sur ses épaules.

La chute touche directement les publics, que lors de la cérémonie d’ouverture, en raison des habitudes de consommation différentes, était déjà remonté à l’époque de Sel 88. L’audience du premier mardi des Jeux a chuté de 58% par rapport à celle des Jeux de Rio en 2016. Lundi , un 40, le trou est gras même si les finales de natation étaient programmées dans la nuit de la côte est américaine.

Avec une longue semaine à venir, le nombre peut être augmenté considérablement. Le sport de haute compétition est si serré que tout est défini dans les détails. La moindre insouciance vous renvoie à la maison. Ce n’est pas si dramatique non plus. Même Ledecky, le nageur dévoué qui prie pour les échauffements, a trouvé un adversaire féroce en Australie Ariarne Titmus. Ils auront toujours Paris (2024).