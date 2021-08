Jeux Olympiques 2021 : Les Jeux entrent dans leur dernière ligne droite : quelles options l’Espagne a-t-elle dans ces six jours ? Arriverons-nous à 20 médailles ?

L’Olympiade est une période de quatre ans mais les Jeux Olympiques ne durent que 16 jours (de la cérémonie d’inauguration). Deux semaines et deux jours pendant lesquels des hauts et des bas d’optimisme et de pessimisme Ils ont tendance à s’emparer du fan espagnol, du plus expérimenté et versé dans l’Olympisme au fan occasionnel qui découvre le tir ou l’escalade pour la première fois.

Les poules précédentes échouent, les prévisions sont floues, les surprises sautent là où on les attend le moins Oui certains favoris cèdent quand toutes les lumières sont allumées. Jusqu’à présent, dix jours après l’allumage du chaudron, la délégation espagnole ajoute sept médailles, avec des lumières et des ombres balisant un chemin de joie et de déception dans une égale mesure.





Médaille DA O P B T Médaille O P B T DIF. 1 2

Mireia Belmonte

La natation

400m F styles



1

Adriana Cerezo

taekwondo

-49 kg F

3. 4

David valéro

vélo de montagne

Ski de fond M

5

Maialen Chourraut

Canoë-kayak de slalom

K-1 F

6

Mireia Belmonte

La natation

200 m papillon F

1 7

Maialen Chourraut

Canoë-kayak de slalom

K-1 F

1 8

Marc Lopez / Rafa Nadal

Tennis

Hommes Doubles

1

Lydie Valentin

Musculation

75 kg F

9

Ftima Glvez / Alberto Fernndez

Jeta

Fosse mixte

Pablo Carréo

Tennis

Individuel M

dix

Ray Zapata

Gymnastique artistique

Sol M

Ana Peleteiro

Athlétisme

Triple saut F

11 12

Marcus valse

Canoë

K-1 1000 m M

1

Orlando ortega

Athlétisme

110 m haies

1 13 14

Sal Craviotto / Cristian Toro

Canoë

K-2 200 m H

1

Eva Calvo

taekwondo

-57 kg F

1

Joël Gonzlez

taekwondo

-68 kg M



1 15

Caroline Marn

Badminton

Femelle individuelle

1 16

Ruth Beitia

Athlétisme

Saut en hauteur F

1

équipe

Basketball

Tournoi féminin

1

Craviotto au sel

Piragismov

K-1 200 m M



1 17

“Sandra Aguilar / Artemi Gavezou / Elena Lpez / Lourdes Mohedano / Alejandra Quereda”

Gymnastique rythmique

Concours de décors

1

équipe

Basketball

Tournoi masculin



1

Carlos Coloma

vélo de montagne

Ski de fond M



1 Total 7 4 6 17 x x x x x

Mais, ce qui nous attend? Pourquoi la deuxième semaine est-elle généralement bien meilleure que la première pour les intérêts espagnols ? Nous analysons en détail ce qui nous reste à vivre à Tokyo 2021… ce qui est beaucoup et bien !

POUVEZ-VOUS ATTEINDRE LES 20 MÉDAILLES ?

Les 22 médailles obtenues à Barcelone 92 (avec 13 médailles d’or) semblent difficiles à obtenir même sous les acclamations les plus optimistes, mais la fourche métallique 17-20 habituelle dans laquelle l’Espagne s’est déplacée lors des quatre dernières épreuves olympiques est certainement sur la bonne voie. Les sports collectifs, la voile, le canoë et le karaté pourraient ajouter une dizaine de nouvelles médailles au tableau des médailles… et il y a encore des options dans plusieurs autres sports !

La bougie est le sport qui a donné le plus de joie à l’Olympisme espagnol tout au long de son histoire. Après 19 médailles (13 d’or !, 5 d’argent et une de bronze), le portant s’est calmé en Ro 2016 où nos marins se sont taris pour la première fois depuis longtemps.

A Tokyo, cependant, il semble qu’il n’y aura pas de sécheresse et devrait être vu plusieurs marins espagnols sur le podium de différentes sortes. Ce mardi aura lieu la « course aux médailles » de jusqu’à quatre classes dans laquelle l’Espagne opte pour un prix. Le Finlandais de Joan Cardona (deuxième au général) , les deux 49er de Diego Botn / Iago Lopez (tiers) et Tamara Echegoyen / Paula Barcel (quatrièmes) et le Nacra 17 mixte de Florian Trittel / Tara Pacheco (Cinquièmes) pourraient gagner beaucoup du tableau des médailles espagnoles en quelques heures.

CJ GUNTHER.

Mercredi sera le tour du 470 hommes de Jordi Xammar / Nico Rodrguez, qui courent deuxième en l’absence de deux courses en plus de la « Medal Race ».

Si la voile a été le moteur historique du tableau des médailles espagnol, le canoë de vitesse est notre deuxième grand terrain de pêche de succès et le sport qui a tiré le train en marche lors des trois derniers Jeux. Thérèse Portela cherchez ce mardi répéter dans le K1-200 son bronze obtenu lors de la dernière Coupe du monde en 2019 et a mis une cerise imbattable sur ses six présences olympiques, tandis que la paire des C2-1000 formée par Cayetano Garca et Pablo Martnez Ils ont eu une option en se tenant en demi-finale sans avoir besoin d’un play-off.

Le « vaisseau amiral » espagnol de ces Jeux sera sans aucun doute le K4-500 de Sal Craviotto, Marcus Waltz, Carlos Arevalo et Rodrigo Germade mais nous n’aurons pas non plus à perdre de vue K2-1000 de Paco Cubelos et pois Iigo ni à la puissance individuelle de Image de balise Carlos Arvalo sur le K1-200, test dans lequel Craviotto au sel défendez votre bronze de Ro 2016.

Parler de karaté espagnol, c’est parler de médailles. Sandra Sanchez partie comme un grand favori à l’or dans le ‘kata’ féminin et Damin Quintero il doit « gratter » une médaille dans l’épreuve masculine. Elle est double championne du monde et double championne du monde. Ce sont de véritables références dans un sport qui fait ses débuts aux Jeux et représentent nos deux atouts les plus fiables… depuis avant le début des Jeux !

Les hommes de David Martin ont balayé la phase de groupes avec plein de cinq victoires avant des sélections aussi puissantes que Serbie, Croatie ou Monténégro. Leur bon travail leur a « donné » une Traversée amicale des quarts de finale vers les États-Unis, évitant les grandes puissances comme l’Italie, Grace ou la Hongrie jusqu’à la lutte pour les médailles.

RAMON NAVARROMARQUE

Pour sa part, les fissures de la piscine formé par Miki Oie Ils n’ont échoué que contre les Pays-Bas et ont été plantés en quarts de finale avec leurs options de médailles intactes. A Londres, ils étaient en argent et à Ro, ils sont tombés en quarts. Mardi, ils affronteront la Chine pour une position en demi-finale et il faut le dire : ce sont les favoris.

La ‘Rojita’ a plus souffert que prévu dans ce tournoi olympique où il est passé du moins au plus pour se qualifier pour les demi-finales et rêve d’une nouvelle finale olympique après l’or de Barcelone 92 et l’argent de Sydney 2000. Les ‘jugones’ de Luis de la Fuente ils affronteront le Japon, hôte d’un grand tournoi. Match à vie ou à mort ce mardi.

Le ‘BA’ n’a pas quitté le podium olympique depuis sa médaille d’argent à Beijing 2008, mais s’ils veulent répéter, ils devront Battre leÉtats-Unis tout-puissants derrière la « dérapage » contre la Slovénie de Doncic lors du dernier match de la phase de groupes. La génération dorée du basket espagnol mériterait de battre les « Yankees » après trois défaites consécutives en croix olympiques et de remporter deux Coupes du monde au cours desquelles d’autres équipes ont fait le sale boulot de « conquérir » les États-Unis. Difficile mais pas impossible !

L’équipe féminine, quant à elle, a signé un fabuleux plein de trois victoires en phase de groupes comprenant un Retour de Pike contre la Serbie. En attendant de retrouver son rival en quarts de finale, les médailles sont l’objectif et répéter l’argent de Ro 2016 ou le bronze mondial 2018 est possible.

Les guerriers’ ils ont laissé les « Hispaniques » tranquilles après une élimination inattendue en phase de groupes. Cependant, les titans menés par Jordi Ribera ont été très solides avec quatre victoires et une seule défaite contre la France, notre bête noire. Les chambres traversantes avant La Suède ne sera pas facile mais cette génération de joueurs a gagné que nous ayons toute la confiance du monde. Sans aucun doute, ils sont candidats à la médaille.

Encore une victoire et Gabriel Escobar Vous pouvez dire que vous êtes médaillé olympique… à défaut de définir la couleur de la médaille. Après deux victoires aux points (5-0 et 4-1), le boxeur madrilène affrontera le Kazakh mardi Saken Bibbosinov pour une place sur le podium du poids mouche.

La modalité de Madison revient au calendrier olympique et avec lui les options du couple formé par Albert Torres et Sébastien Mora. Le test le plus ouvert et imprévisible de la valeur cycliste est synonyme de succès pour l’Espagne et nos cyclistes arrivent comme champions d’Europe actuels.

Le bas par Blessure d’Orlando Ortega Lors d’une de leurs dernières séances d’entraînement avant de participer à Tokyo 2021, ils ont laissé la délégation espagnole d’athlétisme très touchée. Le coureur de haies ne pourra pas défendre son argent de Ro 2016 et laisse le poids des options de médailles possibles sur les jambes de Moha Katir (5 000 mètres), dans la solidité du équipe de marche, toujours docile dans les grandes compétitions et, pourquoi pas, dans le marteau de Javi Cienfuegos.

Le tournoi de golf féminin sera l’une des dernières occasions pour la délégation espagnole d’accrocher une médaille. Ou deux. Carlota Ciganda (numéro 35 au classement mondial) et Azahara Muoz (numéro 91) affrontera les quatre jours de compétition dans le Champ de Kasumigaseki avec toutes les options du monde dans le sport où, probablement, les favoris comptent moins.

Les Coréens et les Américains sont les principaux candidats aux médailles mais il faut se rappeler que l’argent des hommes est allé au Slovaque Rory Sabbatini et le bronze pour Panoramique CT, golfeur du Taipei chinois. Aucun d’entre eux n’a affronté l’épreuve olympique parmi les 200 meilleurs au monde.

Le système de compétition et de notation de la natation artistique permet peu de place pour les surprises. Les médailles d’or en do et en équipes ont presque le nom des Russes gravé et tout ce qui est de voir des Chinois, des Ukrainiens ou des Japonais les accompagner sur le podium sera une énorme surprise. Cependant, le do formé par Alisa Ozhogina et Iris Ti et le équipe espagnole Ils combattront leurs options de diplôme.

Les compétitions de 10 km en eau libre auront une participation espagnole aux mains des coups de Paula Ruiz et Alberto Martnez. On pourra suivre ses essais, des lève-tôt à Tokyo, à 23h30 (en Espagne continentale) ce mardi et mercredi.

C’est possible la plus belle épreuve de tout le calendrier olympique et pourtant c’est l’un des moins connus. Ce sera un plaisir de suivre l’évolution de Aleix heredia dans les cinq épreuves qui composent sa discipline, en commençant par l’escrime, en passant par la natation et le saut à cheval pour finir par la course et le tir au pistolet. Une merveille!

La première de l’échelle sportive à Tokyo 2021 peut marquer un avant et un après aux Jeux olympiques avec l’arrivée du skateboard, du surf et du basket 3×3. Un test spectaculaire à regarder divisé en trois phases (vitesse, bloc et difficulté) dans lequel l’Espagne aura la représentation du pionnier Alberto Gins, les Extremeo ‘spiderman’, à peine 18 ans.