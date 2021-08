Jeux Olympiques 2021 : Les Jeux qui auraient pu être et n’ont pas été

in

Les Jeux olympiques le plus difficile d’avancer dans l’histoire conclue ce dimanche avec le seul vrai message que ce qui a été sauvé, c’est le sport mondial. L’argent qui reste dans les coffres du Comité International Olympique permettra à l’entreprise de continuer à fonctionner pendant encore trois ans jusqu’à ce que Paris 2024 où l’on espère que le plus important de tout ce shebang, les spectateurs, restituera l’essence du grand événement.

Cela a été 17 jours de grand divertissement pour le spectateur. En compétition, de nombreux sports ont eu un bon niveau. L’expérience de COI avec l’escalade et le skate, ça a marché. Pas tellement avec le 3×3, une modalité qui nécessite de lui donner un tour. Une analyse plus approfondie devra attendre encore un peu. On ne sait pas quel impact sur les infections a pu avoir le fait d’avoir accepté un contingent d’environ 45 000 étrangers sur trois semaines. Ni quelle sera la réponse politique du citoyen, avec des élections législatives à l’automne, à qui l’on a dit : nous apportons la Jeux, mais vous restez à la maison. Ou la corruption qui a pu être due à sa célébration.

L’héritage qu’ils laissent est nul. Voir le fan park vide, un lieu inconnu pour les citoyens eux-mêmes qui prétend être le poumon de la Jeux, c’est très sombre. Ils auraient sûrement pu être les meilleurs Jeux d’histoire avec un public car les installations sont magnifiques et le caractère du peuple japonais se prête à la fête. Le résultat a été différent. Le sentiment que la planète a profité de Japon pour un contrat indestructible.

Dans une ville de près de 14 millions d’habitants, la mobilité pendant l’épreuve olympique a été le grand cheval de bataille de l’organisation. Contrairement aux Jeux précédents, la distance entre les sites était notable et la plupart d’entre eux n’étaient pas concentrés autour du village olympique. Sans aucun doute, le grand obstacle d’un événement dans lequel la mobilité de la presse entre les installations de différentes villes a été limitée par l’organisation.

Finalement, la flamme olympique s’est éteinte et avec elle a dit au revoir aux Jeux de la bureaucratie. Les applications mobiles, les emplacements contrôlés, les horaires limités et la livraison indéfinie des mêmes documents ont été les protagonistes dans lesquels le temps s’est prolongé entre la paperasse et la paperasse.