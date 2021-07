Jeux Olympiques 2021 : Les médailles des Jeux Olympiques de Tokyo : à quoi elles ressemblent, de quoi elles sont faites et combien elles valent

Mis à jour 21/07/2021 – 21:26

L’imaginaire collectif de Jeux olympiques est dominé par les médailles, or, argent et bronze, qui sont généralement le rêve de la grande majorité des athlètes, et qui sont aussi un symbole de la Continuité historique des Jeux. Bien que dans chaque édition, ils présentent des aspects particuliers et innovants, ils ont également des caractéristiques communes en raison de ce symbolisme de continuité. Les médailles ont aussi leur propre histoire.

Les anciens Grecs ne pas distribuer de médailles: seul le vainqueur de chaque épreuve avait droit au prix qui, physiquement, était une couronne de olive sacré – bien que plus tard les villes aient donné une récompense plus prosaïque, mais plus substantielle, sous la forme de de l’argent ou des biens-. A Athènes des années 1896, des médailles ont été décernées : de argent et bronze, au premier et deuxième classé. L’or a été exclu parce que, au milieu d’une controverse sur la signification de amateurisme, notamment poussé par les anglo-saxons, l’or était considéré comme ayant trop d’implications économiques‘. A Paris 1900, dans le chaos général de l’organisation, les médailles manquaient et il y en avait qui devenaient avec une position d’honneur mais avec des cadeaux, modestes, de toutes sortes. Un participant a remis la boîte de peignes qui correspondait à l’épouse du président du jury de son épreuve. Était en Saint-Louis 1904 lorsqu’il a été décidé d’attribuer trois médailles : or, argent et bronze.

La composition des médailles correspondait aux « officiers », mais seulement jusqu’à Anvers 1920. Les difficultés économiques après la Première Guerre mondiale ont conseillé de réduire les coûts et de s’en tenir plus à la valeur symbolique qu’à la vraie. Ainsi, il a été établi que l’or ‘seulement’ avait un bain en métal, se donnant plus de liberté avec l’argent et le bronze. le disposition a également été unifiée depuis 1928, bien qu’avec l’erreur d’y inclure le Colisée Roman, qui n’avait aucun lien réel avec l’histoire olympique. A partir de Munich 72 une conception spécifique a été autorisée pour le dos de la médaille et en Athènes 2004 celui de l’avers a été corrigé, qui comprend désormais à la déesse Nik sur le stade Panathinaiko à Athènes, celui utilisé dans la restauration moderne des Jeux Olympiques, en 1896.

Les médailles Tokyo 2020 : des appareils électroniques recyclés

Ces lignes de base ont été suivies pour Tokyo 2020. La contribution japonaise, outre la conception du revers, a été la matériaux: les médailles proviennent entièrement de matière recyclage, en choisissant ce cas appareils électroniques obsolètes contribué par la population japonaise. Ils ont 78 985 tonnes de téléphones portables, ordinateurs, claviers, composants usagés… Après le processus de recyclage, 32 kilos d’or, 3 500 d’argent et 2 200 de bronze, bien qu’en raison du composant de zinc qu’il contient, il ressemblerait davantage à du laiton.

Avec ces matériaux, et en tenant compte du fait que la médaille d’or est en fait de argent, plaqué avec six grammes d’or, médailles de 556 grammes (or), 550 (argent) et 450 (bronze). Son diamètre est de 85 millimètres et son épaisseur est de 7,7 millimètres dans la partie la plus fine à 12,1 millimètres dans la plus épaisse.

Le dessin du revers a été sous la responsabilité de l’artiste Junichi Kawanishi. Comprend un ichimatsu moyo, circulaire un motif géométrique traditionnel, dont la combinaison dans les médailles veut représenter le union humaine dans la diversité et l’effort pour atteindre les objectifs. Il forme une sorte de couronne avec laquelle on peut trouver des parallèles avec les traditionnels grecs.

le rubans avec lesquels ils seront suspendus au cou des lauréats ont également des motifs d’itchimatsu moyo et kasane ne pars pas, des kimonos traditionnels. Des motifs similaires ont été inclus dans leur cas dans lequel ils sont stockés. Comme on le sait, à cause de la pandémie de coronavirus, ce seront les athlètes eux-mêmes qui les ramasseront et les accrocheront autour de leur cou.

Ce n’est pas la première fois que des matériaux recyclés sont utilisés pour fabriquer les médailles : a été faite à Vancouver 2010 et en partie en Ro 2016, lorsque des techniques « propres » étaient également utilisées pour séparer l’or. Un autre type de matériau a également été utilisé : aux Jeux d’hiver de Lillehamer, les médailles étaient en pierre taillée et enduite, et des médailles en carton étaient décernées lors de certains championnats du monde de patinage. Mais ce qui ne change pas, c’est le symbolisme. La valeur monétaire de la médaille d’or est proche de 500 euros, mais sa valeur symbolique est impossible à calculer.