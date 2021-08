Jeux Olympiques 2021: les médailles d’or italiennes recevront le double du prix que les Espagnols

in

Mis à jour 08/08/2021 – 12:09

La récompense pour chaque champion olympique varie selon l’origine de l’athlète. Selon un rapport publié par Forbes, Singapour en tête de liste, valorisant son or, qui n’a pas été produit, à 627.000 euros. Un triomphe espagnol rapportera entre 94.000 et 50.000 euros tandis que l’Italie, le pas de moda, attribuera 180.000 euros à ses médailles d’or.

Le Comité International Olympique n’accorde pas de récompenses financières à ses médaillés, mais les 17 médailles que la délégation espagnole a obtenues à Tokyo 2020 auront un retour économique grâce à l’accord entre le Comité Olympique Espagnol et le Conseil Supérieur des Sports. La même dotation est maintenue depuis Pékin 2008, tandis que l’Italie a augmenté ses prix de 20 % par rapport à Ro 2016.

Ce critère établit un montant de 94 000 euros pour les champions individuels, dans le cas de Sandra Snchez ou Alberto Gins ; 75 000 pour chaque membre dans le cas des couples, comme celui formé par Alberto Fernndez et Ftima Glvez dans le piège mixte ; et 50 000 pour chaque membre des équipes, où l’Espagne n’a pas accroché l’or depuis le triomphe du water-polo masculin à Atlanta en 1996.

Quant au reste des métaux, l’argent du water-polo féminin rapporte 29.000 euros à chaque membre de l’équipe et les finalistes comme Teresa Portela en recevront 48.000. Le bronze individuel, comme celui d’Ana Peleteiro, est évalué à 30 000 euros, le couple masculin 470 (Jordi Xammar et Nico Rodrguez) recevra 25 000 euros et les Hispaniques 18 000 chacun pour leur troisième place.

Au niveau mondial, chaque Comité gère individuellement les paiements à ses athlètes. Aux Etats-Unis, le champion est valorisé à près de 32 000 euros ; Le Japon, en tant qu’hôte, le met à 38.000 euros et le Royaume-Uni n’attribue aucun prix au vainqueur. L’Italie, qui à Tokyo 2020 a dépassé les 36 médailles de Rome 1960 pour placer son nouveau top à 40, est la septième nation dans le classement des “meilleurs payeurs” correspondant avec près de 200 000 à chaque triomphe, 90 000 à l’argent et à l’argent 60 000 aux bronzes.

Prix ​​en euros pour les gagnants, selon Forbes

Singapour (627 000) Taïwan (608 000) Indonésie (294 000) Bangladesh (255 000) Kazakhstan (212 000) Malaisie (201 000) Italie (181 000) Philippines (170 000) Hongrie (141 000) Kosovo (100 000)