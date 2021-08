Jeux Olympiques 2021 : l’Espagne a déjà remporté plus de médailles à Tokyo qu’au cours de ses 72 premières années d’histoire olympique

Au milieu des discussions médiatiques sur ce adjectif peut être appliqué à équilibre -provisoire- espagnol aux Jeux Olympiques, le fait est qu’aujourd’hui, mardi 3 août, a une signification historique : avec les trois médailles d’aujourd’hui -deux ajoutées et une en attente de la finale de football masculin- L’Espagne a déjà dépassé toutes ses performances olympiques depuis 1900, date de la première apparition des athlètes espagnols dans certains Jeux, jusqu’en 1988. En plus : les 10 médailles déjà acquises en 11 jours de compétition dépassent celles gagnées de 1900 à 1972.

De Paris 1900 à Sel 88 Espagne Je n’ai jamais dépassé les dix médailles dans certains Jeux. Dans Paris 1900 en a gagné un (Villota et Amezola, au ballon). Dans Anvers 1920, deux (équipes de football et de polo). Dans Amsterdam 1928, (première équipe de saut à cheval d’or). Dans Les anges 1932, un (Santiago Amat à la voile, première médaille individuelle). Dans Londres 1948, a (équipe de saut d’obstacles) et en Helsinki 1952, un (Angel Len, en plan). Il n’est pas allé à Melbourne 1956 et en Rome 60 a gagné un autre, en charge de l’équipe de hockey.

Aucune médaille n’a été remportée en Tokyo 64 ni Mexique 68 et plus Munich 72 Enrique Rodriguez Cal a décroché une médaille de bronze en boxe poids mouche léger. C’est-à-dire : neuf médailles aux Jeux Olympiques d’été en 72 ans d’histoire (Paquito Fernández Ochoa en a ajouté une autre aux Jeux d’hiver en 1972). C’était certainement des années de pratique inexistence du sport olympique espagnol avant la guerre civile et, après elle, d’une très dure période d’après-guerre plein d’épreuves et une absence totale de politique sportive efficace, jusqu’à ce que, dans les années 1960, Juan Antonio Samaranch apporté quelques rudiments.

La délégation espagnole défile à Helsinki 1952

Depuis Munich 72 Espagne n’a plus été absent du tableau des médailles, bien qu’avec peu de pertinence numérique jusqu’à Barcelone 92. À Montréal 76, l’Espagne a ajouté deux médailles d’argent en canoë. Dans Moscou 80, avec un boycott occidental (et l’Espagne participant en tant que Comité olympique espagnol), le chiffre incalculable de six métaux a été atteint (un or, trois argent et deux bronzes) et en Les anges 84, avec un boycott du bloc soviétique, cinq (un d’or, deux d’argent et deux de bronze).

A partir de Barcelone 92 n’est plus tombé de 10 podiums : 22 alors ; 17 dans Atlanta 96 ; 11 dans Sidney 2000, 20 pouces Athènes 2004, 19 en Pékin 2008, 19 en Londres 2012 et 17 en Ro 2016.

Dans ces Jeux, avec cinq jours de compétition encore à jouer, 10 métaux ont déjà été ajoutés. C’est-à-dire, plus que dans les 72 premières années de l’Olympisme espagnol. N’importe quel moment dans le passé n’était pas exactement meilleur …, bien que la ligne de fond à faire soit beaucoup plus large.