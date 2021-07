Jeux Olympiques 2021 : l’Espagne compte remporter 15 médailles à ces Jeux Olympiques

Mis à jour le 27/07/2021 – 08:22

Jos Manuel Franco, Président du Conseil Supérieur des Sports Secrétaire d’Etat aux Sports Actuellement en poste, il est en visite au Japon ces jours-ci pour montrer son soutien aux athlètes espagnols qui participent aux Jeux Olympiques.

A ce jour, la délégation espagnole a réussi à ajouter deux barrages lors des trois premiers jours de compétition. Adriana Cerezo a remporté l’argent en taekwondo alors que David valéro J’ai eu un bronze en vtt ce lundi. Mais, selon les prévisions qui sont traitées en interne, la prévision est de 15 médailles. Pour le moment, les États-Unis sont ceux qui en ajoutent le plus avec 19 (8, 3, 8), suivis du Japon avec 14 (8, 2, 4) et de la Chine avec 19 (7, 5, 7). Les « habituels » coiffent un tableau des médailles en constante évolution.

La prévision des médailles est basée sur l’analyse des résultats de chaque athlète / équipe espagnole participant à ces JJOO, son état de forme avant sa participation olympique, sans perdre la référence à la situation de ses rivaux et s’il connaît préalablement (ce qui n’est pas le cas habituellement) le tableau ou la voie à suivre aux Jeux.

Pour cela, 3 niveaux d’évaluation sont établis pour chaque athlète/équipe, sur leur possibilité d’obtenir une médaille (3 premiers) ou d’être finaliste (classé parmi les 8 meilleurs de ces JO, dont les 3 premiers).

0,2 points de chance de l’obtenir

0,5 point : options pour l’obtenir

0,8 point : pas mal de chances de l’obtenir

Ce système d’évaluation est utilisé en interne par la délégation espagnole de la Jeux Olympiques d’Atlanta. Et c’était assez approximatif, compte tenu du fait que c’est une prévision, et dans le sport, il n’y a rien d’exact ou de prévisible à 100%. Mais en n’accordant pas 100% de chances de médaille (1 point) dans tous les cas, et en accordant néanmoins 0,2, 0,5 et 0,8, la procédure s’ajuste en perdant les possibilités attendues (par exemple en triathlon le dimanche) et en gagnant d’autres imprévus VTT Cyclisme également le dimanche).

L’absence de fissures conditionne l’enregistrement

La prévision, comme il est logique, a été amoindrie dès le départ par les pertes de Carolina Marn et Rafael Nadal, et plus récemment avec celui de Jon Rham. Certaines stars qui ont raté l’événement olympique ont été Juancho Hernangmez, qui n’a pas quitté son équipe, et Mikel Landa cyclisme en raison d’une blessure.

Athlètes, avec des doutes

MARQUE Il a consulté plusieurs olympiens ces jours-ci pour ses revendications. Mavi garca, cycliste espagnol, a souligné que “ce n’est pas facile à deviner mais j’espère qu’il y en a beaucoup ou plus que la dernière fois”. Les hommes en haltérophilie ont expliqué qu'”il semble que nous n’ayons pas de chance, mais nous devons continuer à travailler parce que nous nous débrouillons bien”.

David valéro, qui a remporté le bronze en VTT, espère que notre pays remportera “quelque 24 médailles”. Pour le moment, le rapport interne parle de 15 médailles. Le 8 août, il faudra compter.