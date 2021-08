Jeux Olympiques 2021 : l’Espagne doit se renouveler ou mourir avant Paris 2024

in

L’Espagne n’a été en mesure de défendre aucune des sept médailles d’or qu’elle a remportées en Ro 2016. Le seul qui ait jamais chéri un tel exploit a été Maialen Chourraut, argent au K1 du canoë slalom.

Avec Ruth Beitia Retrait, Caroline Marn blessés et le K2 200 hors programme olympique, nous avons eu les balles de Mireia Belmonte, Marcus Walz et le double messieurs, mais le nageur et le pagayeur ne

Ils ont participé au 200 papillon et au K1 1000, épreuves au cours desquelles ils ont touché le ciel de la capitale de Rio de Janeiro. Côté tennis, nos deux couples sont tombés au premier tour. A trois jours de l’arrivée, notre délégation à Tokyo ajoute trois métaux d’or.

Trois médailles que curieusement il n’aurait pas pu gagner en Ro

pour le simple fait que le karaté et l’escalade n’étaient pas encore olympiques et que la fosse mixte n’était pas au programme du tir.

Trois médailles d’or en revanche qu’il ne pourra pas défendre à Paris 2024

, où le krate disparaît des Jeux – dans une décision honteuse du CIO – l’escalade est divisée en deux modalités et la fosse mixte cède la place au skeet mixte. Et est-ce que les Jeux n’attendent personne. Il est temps de se renouveler ou de mourir.

La planification est essentielle, juste ce qui ne suffit pas dans de nombreuses organisations fédérées espagnoles

, plus conscients de la photo et de la tape dans le dos que des besoins de leurs athlètes. Notre sport olympique, comme je l’ai déjà dit dans une autre chronique,

vit en permanence sur le fil

et dans de telles circonstances, la chose normale est qu’il finit par s’effondrer.

Ce contenu est exclusif aux utilisateurs enregistrés