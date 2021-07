Jeux Olympiques 2021 : l’Espagne, face au défi de vaincre les 22 médailles de Barcelone 92

Alimentés par l’atmosphère qui, parfois de manière confuse, produit toute la machinerie du sport espagnol, qu’il soit olympique ou non, avec l’indéniable parfum de grandeur qu’ont émis les clubs, largement abrités par des personnalités étrangères, les fans de ce pays chaque cycliste rêve d’un succès retentissant aux Jeux Olympiques.

Depuis que Barcelone 92 a changé de regard myope, les illusions se renouvellent tous les quatre ans. Hormis le trébuchement de Sydney 2000, qui était des Jeux très mal planifiés, le ton est resté. Suivant les notes de Benjamn Soto, le plus grand étudiant de l’Olympisme en Espagne, la perception est vraie : notre pays est la quatorzième puissance des Jeux du XXIe siècle. “Et si cette projection est suivie, en quatre éditions, elle sautera en position 12”, prévient-il. “Et dans le top 20 après les Jeux de Brisbane’32”.

Pour que les prévisions aragonaises se réalisent, il faut que l’Espagne ne reconnaisse pas l’anomalie de ces Jeux qui s’apprêtent à allumer la flamme à Tokyo. Avant la pandémie, avec l’incorporation de nouveaux sports et de nouvelles disciplines, les perspectives évoquaient la possibilité raisonnable que l’Espagne allait suffisamment dépasser la barre des 22 médailles de Barcelone, un plafond qui n’était plus un plafond.

Il a été compté, alors, avec la garantie de Carolina Marn et Rafa Nadal, par exemple, Dans ce cas, il est certain que dans l’une des multiples disciplines du tennis -le sport que l’Espagne a le mieux performé en moyenne devant le taekwondo et le basket-ball, cinquième au classement historique-, le manacor montera sur le podium.

Mais ces atouts n’existent plus et le confinement, les championnats biaisés courant 2020… ils ont diminué certaines références auxquelles s’accrocher. Sans possibilité de tests olympiques, dans des conditions d’humidité-chaleur, qui ne se produisent sûrement en Espagne que dans des endroits aussi spécifiques que l’Albulfera valencienne ou le delta de l’Èbre, s’aventurer dans la performance des athlètes espagnols est compliqué, bien qu’il faille toujours se déplacer dans l’épingle à cheveux entre 15 et 23 médailles. Aussi l’anomalie de la compétition sans spectateurs est un élément déformant.

Krate, canoë et voile, relativement faciles à réaliser

Presque depuis le réveil de 1992, l’Espagne a bénéficié de médailles captives, certaines pour le statu quo, comme le cas de l’ancienne discipline dite synchronisée ou d’autres pour la taille de ses athlètes avec Miguel Indurain et Nadal comme exemple maximum.

A cette occasion, ce rôle est joué par la karatéka Sandra Sanchez et, dans une moindre mesure, Damin Quintero, sûrement les deux athlètes parmi les 350 qui ont le plus d’enthousiasme au rendez-vous car ils n’auront pas une autre chance. Les options de médailles sont maximales. Celui de Talavera n’est plus descendu du podium depuis six ans, tandis que Quintero est numéro 1 du classement et vice-champion mondial des deux dernières éditions.

Près de ce niveau de certitude, seul le K-4 se profile. La formation d’Arvalo, Craviotto, Cooper et Germade, Après la polémique, j’ai endossé avec l’or lors de la dernière Coupe du monde à Szeged que c’est l’atout. « Dans un bon jour, ils peuvent être en or ; dans un mauvais jour, ils seront en bronze », résume un expert pour se concentrer sur les possibilités de ce bateau dans l’épreuve du 500 mètres.

Le même sentiment de maîtrise se dégage de la bougie qui sera représentée dans les 10 classes. La Nacra de Tara Pacheco et Florian Trittel et la 470 de Silvia Ms et Patricia Cantero semblent vouées au podium.

Sports d’équipe, médailles réalisables

Par carrière, le groupe précédent devrait inclure l’équipe espagnole de basket-ball masculin, qui à sa carrière olympique -trois podiums depuis Pékin- rejoint son statut de champion du monde. Le problème n’est pas dans l’équipe de Sergio Scariolo mais dans les doutes qu’il peut y avoir dans un tournoi dans lequel l’échec n’a pas d’écart face aux quarts de finale. Celui que tous les entraîneurs craignent. Sans aller plus loin, les Etats-Unis ont fait preuve de faiblesse face au Nigeria et à l’Australie.

Dans la même situation est le basket-ball féminin, qu’il a éprouvé cette amertume dans le dernier Européen ; l’équipe masculine de handball -bronze lors de la dernière Coupe du monde en janvier-, le football, qui compte le plus grand nombre de stars avec en tête l’éblouissant Pedri, et les deux équipes de water-polo, à un niveau optimal pour l’épreuve japonaise.

La même valeur peut être attribuée à Jon Rahm, un golfeur qui dans les tournois sans coupe, quatre tours, est toujours dans le combat final. Comme c’est le sport avec le plus faible pourcentage de victoires parmi les hors séries, il n’occupe pas un niveau supérieur.

Le même gène compétitif orne le judoka Niko Sherazadishvili, dans la catégorie des 90 kilos et malgré sa jeunesse, la plus jeune de l’expédition, la joueuse de taekwondo Adriana Cerezo, 17 ans, qui a entériné en avril la trajectoire qu’elle trace depuis sa première année.

Trois autres classes de voile, Echegoyen-Barcel (49erFx), Joan Cardona (Finn) et Xammar-Rodríguez (470 mâle) sont également dans cette teinte orange verdâtre, ainsi que plus d’options avec le canoë, à commencer par le test C1 200, avec l’explosif Carlos Arvalo, et le tour de Paco Cubelos et Iigo Pea, dans le K-2 1.000.

Des médailles qu’il faudra beaucoup combattre

De là, les possibilités de monter sur les podiums à Tokyo sont bondées et c’est le groupe le plus important. Ce sera celui qui déterminera le thermomètre de l’euphorie ou du désenchantement des fans espagnols. Ce sont des options d’un poids énorme, mais pour les réaliser, le pic de forme doit coïncider avec le jour D et l’heure H.

Entrez des figures aussi consacrées que Mireia Belmonte, extrêmement compétitive dans les grands événements, bien qu’elle arrive reléguée dans les classements. -et du moins au plus sûrement- ou Lydia Valentn, dont le poids change, ouvre une petite porte pour tenter sa quatrième médaille, même des gars hors radar comme Alberto Gins, le spiderman espagnol qui fait ses débuts dans la nouvelle discipline de l’escalade, un des succès des Jeux garantis par le caractère spectaculaire de la discipline.

Dans une revue alphabétique des sports, en athlétisme, il existe des options solides pour répéter les deux médailles obtenues à Ro. Ruth Beitia est partie, s Orlando Ortega, qui n’a que Grant Holloway inaccessible selon ce qui a été vu. L’émergence du mulet Mohammed Katir lui donne une option pour monter sur le podium du 5 000 mètres, une épreuve qui semblait morcelée pour les athlètes subsahariens.

La résurgence de la boxe amateur espagnole est indéniable. Pour la première fois, depuis Barcelone 92, il y a quatre représentants. Mené par Gabi Escobar, il y a de la place pour toute sorte de surprise dans l’équipage de Rafa Lozano.

Pour cette entreprise à vaincre Barcelone, le cyclisme pourrait aider de manière décisive. Que le parcours des hommes soit disputé le premier jour, une course impossible à gouverner pour aucun quintette, qu’il soit italien, belge ou français, est la raison qui en augmente la valeur. Un succès comme celui obtenu par Samuel Sánchez à Pékin 2008 déclencherait l’optimisme dans la délégation.

Le pari de Momparler de ne désigner aucun leader en particulier pourrait donner des résultats malgré le fait que la dernière expérience avec lui – Luis Len et Valverde à Londres 2012 – s’est avérée être une bévue. Torres et Mora, à Madison, une autre course folle est le truc de la piste. Carlos Llavador au fleuret peut être là s’il trouve un bon tableau, comme Julia Figueroa en judo.

Les deux équipes de hockey débarquent à la recherche de prolonger la tradition. Le mâle a quitté Ro par la porte de derrière, mais a gagné en statut et la femelle, entraînée par le surprenant Adrian Lock, lutte pour les médailles lors des dernières grandes dates. Le match des quarts de finale, fatidique comme évoqué plus haut, marque son dénouement.

Illusionniste est la figure d’Hugo Gonzlez, double champion d’Europe ce printemps. Il détient le quatrième meilleur record du monde en 200 styles, dépassé seulement de deux centièmes par l’Australien Larkin. Seul l’Américain Andrew semble hors de portée pour Madrid. Le Britannique Duncan Scott est réalisable. Hagino, Sun et Seto, le champion du monde en titre, seront également plus menaçants dans une épreuve avec de larges médailles d’argent et de bronze.

Le même sentiment est émis par Ray Zapata, le gymnaste qui a élevé la difficulté de son exercice au sol à 6,4. Vous devez le clouer pour être sur le podium. Mais le canari est un athlète très compétent dans ces dates. Il en va de même pour l’équipe de natation artistique rajeunie “à l’exception de moi, qui suis la plus âgée”, re Ona Carbonell. A chaque concours, l’ordre est modifié et la fraîcheur espagnole peut la faire revenir là où elle était. L’exercice inclusif qu’ils ont préparé avec la langue des signes peut peser sur l’establishment rigide qui préside à l’un des sports les moins perméables au changement.

Avec Aina Cid et Virgina Daz comme atout en aviron, quatre ans après que la première avec Anna Boada a réalisé une fabuleuse sixième place à Ro, le temps de T (Triathlon, Tennis, Tir Olympique) est plein de possibilités. La première, avec les figures de Javi Gmez Noya et Mario Mola, deux champions du monde, apporte l’expérience. Le second a Garbie Muguruza à sa valeur maximale, bien que dans la modalité de double, il soit enclin à surprendre. Le troisième sport, dont le statut mondial n’a pas été réciproque plus tard aux Jeux, a dans la catégorie mixte qui s’ouvre à Tokyo de la fosse olympique une merveilleuse possibilité avec Ftima Glvez et Alberto Fernndez, deux vétérans qui cette fois savent que c’est leur moment.

Ajouté à ce qui précède, comme le papier supporte tout, Tokyo devrait marquer un nouveau sommet dans le sport espagnol. Le 8, la solution.