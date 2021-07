Jeux Olympiques 2021 : l’Espagne meilleure en équipes qu’en individuels : Les médailles se travaillent en groupes

in

La délégation espagnole vit des moments de contraste dans la Jeux Olympiques de Tokyo. Terminé la première semaine de compétition, le nôtre n’ajoute que trois médailles. Ceux conquis par Image de balise Andrea Cerezo en taekwondo (argent), David Valero en VTT (bronze) et Maialen Chourraut (argent) en eaux vives semblent rares alors que les prévisions devaient dépasser 22 à Barcelone’92.

C’est le tableau des médailles espagnoles

Tableau des médailles espagnoles JJOO 2021

De plus, il existe un dénominateur commun en termes de performances des Espagnols à ce jour : dans les sports collectifs, ils concourent mieux qu’individuellement. En ce moment, toutes les équipes ont la possibilité de passer aux croix et c’est quelque chose d’inhabituel. Ces sports, ceux qui se disputent en groupe, seront ceux qui pourront rapporter le plus de médailles à notre pays le 9 août une fois les Jeux terminés.

Kai Fsterling.

La famille joue à « la maison »

La Scariolo Espagne il a plus qu’assez de raisons de penser aux médailles dès mardi, date à laquelle les croix commencent. La première raison est qu’il est supérieur à n’importe lequel de ses rivaux. Aussi bien la République tchèque, l’Allemagne ou l’Italie, qui est peut-être la seule qui peut rendre les choses plus difficiles que prévu. L’équipe espagnole montre une version plus forte que ses adversaires.

En revanche, le niveau de Ricky Rubio est d’être très haut, à la hauteur de celui qui offre l’étoile Luka Doncic. Une autre raison de confiance est qu’il fait preuve d’une défense très solide. Ce n’est pas le meilleur en attaque, mais ce réseau défensif les empêche de céder presque. Le dernier facteur serait Scariolo, qui continue d’être un maître lorsqu’il s’agit d’aborder les jeux qui se jouent sur une carte.

Les filles bsket nous font rêver

Chez les filles, l’Espagne bat Canada sera le premier du groupe et affrontera probablement Chine ou Japon. La France est l’épouvantail et cela pourrait aussi le toucher, car cette année il y a un match nul et ils ne se croisent pas en groupe. En ce moment, l’équipe nationale ne montre aucune faiblesse. Une des raisons de rêver, c’est que tous les joueurs sont là, ce qui n’est pas arrivé à l’Eurobasket quand Image de balise Alba Torrens.

Un autre point en faveur de l’Espagne est que tous les joueurs sont branchés. L’autre jour était Marta Cazorla la star aussi Cristina Oubia il fonctionne très bien. L’équipe retrouve le même schéma de jeu qu’elle a eu au cours des huit derniers étés qu’elle a remporté une médaille et qu’elle a semblé avoir perdu dans le Eurobasket. Les filles de Mondelo Ils ont retrouvé la compétitivité et c’est en ce moment une équipe où chacun contribue des deux côtés du terrain.

Hispaniques, solides malgré le trou dans le dos

Dans le cas d HispaniquesMalgré la défaite face à une France supérieure, il peut y avoir un avant et un après la blessure de Morros. Cela pose de nombreux problèmes au niveau défensif car il était irremplaçable pour 6-0 avec Guardiola. À 5-1, ce n’est pas si bon. L’amélioration contre l’Argentine devrait être perceptible bien que la deuxième place soit déjà immuable. En principe, ils seront confrontés Egypte ou Portugal, il reste encore un jour à décider. Pour le prochain match, il y aura Snchez-Migalln, qui est un spécialiste défensif mais qui n’a pas autant d’expérience internationale ou dans des clubs de haut niveau.

L’essentiel est de récupérer les sensations défensives pour tenter de passer à l’attaque. Nous avons la meilleure paire de gardiens avec Prez de Vargas et Corrales. Il n’y a pas de grands individus, mais leur force est le collectif. Les sentiments, malgré ces détails, sont positifs. Les options de médailles, même pour l’or, sont toujours intactes.

Les Guerriers, pour tous

L’équipe est passée de moins en plus. Ils ont mal commencé avant Suède, ils les ont écrasés. Mais ensuite ils l’ont enlevé France et Brésil avec deux belles performances contre deux grandes équipes. Cette victoire contre l’équipe de France leur a donné beaucoup de confiance, ce qui s’est vu lors de la rencontre face aux Brésiliens. Comme les hommes, elles n’ont pas non plus de star mondiale. Son point fort est le groupe.

Bien qu’ils aient un Silvia Navarro qui fonctionne à un très bon niveau. Ils n’ont pas un bon terrain extérieur, mais ils savent comment faire bien sur le contrecoup. Malgré l’énorme difficulté du groupe B, qui est beaucoup plus difficile que le groupe A, ils ont une place en quarts de finale. Dimanche, ils jouent la passe contre la Hongrie puis contre la Russie. Le pourcentage d’obtention d’une médaille dépend de la chance dans les croix.

Avec Pedri et Zubimendi tout est plus facile

La L’Espagne de Luis de la Fuente Ils optent pour une médaille car, malgré le fait qu’ils peinent à marquer des buts et n’aient gagné qu’un match sur trois, c’est l’équipe qui génère le plus d’occasions et celle avec le plus de ballon du championnat. Il n’a fait que deux cibles, mais le fait de générer des occasions est primordial étant donné qu’il a l’une des meilleures équipes en termes de qualité.

La traversée sera très compliquée car le Japon attendra, qui sont très forts physiquement et qui jouent ultra-motivés pour jouer à domicile. Joueur par joueur, en terme de qualité, il n’y a pas de sélection comme ça Espagne. Physiquement, ils s’améliorent également. Cette sélection n’est pas la même que celle qui a commencé avant Egypte.

Le water-polo a toujours été là

Il est vrai que les garçons de water-polo ne prennent pas de médailles Jeux d’Atlanta, mais son niveau en termes de tournois internationaux n’a pas baissé depuis. C’est le actuel vice-champion mondial (2019) et européen (2020). L’équipe nationale a consolidé son leadership dans le groupe B du tournoi en remportant, face au Kazakhstan 16-4, sa troisième victoire en trois matches. Après avoir battu la Serbie (13-12) et le Monténégro (8-6), les hommes de David Martn ont battu la ligne du bas jeudi et maintenant ils rêvent de continuer à prendre des mesures fermes pour revivre ce que c’est que de remporter une médaille comme ils l’ont fait à Atlanta. . . .

Les «autres guerriers» se battent également dans l’eau

L’équipe féminine de water-polo, championne de la dernière Budapest Européenne, s’est relevé de la défaite subie contre les Pays-Bas et a joué dans une magnifique performance contre un rival direct comme l’Australie, qui a également aspiré à la première place du groupe A des Jeux Olympiques, et fait un pas important pour avoir un meilleur rival dans le croisement des quarts de finale. Sa chance à la croisée des chemins (au moins, il a réussi à esquiver l’Amérique) dépendra en grande partie des options métal d’un ensemble dirigé par Miki Oie.

Les joueurs aiment Laura Ester, Bea Ortiz, Paula Leiton ou Anni Espar ils offrent une belle performance au sein d’une équipe nationale qui aspire à tout. L’objectif n’est autre que de réémettre au moins l’argent qui a été retiré à Londres. A Rio, lors des derniers Jeux, ils ne pouvaient être que cinquièmes.

Au hockey, inconnu avec un choix de surprises

Les filles ne se sont pas encore qualifiées pour les quarts de finale, ce contre quoi les garçons qui jouent dimanche la Belgique. Les Belges sont l’une des équipes les plus puissantes au monde, ce serait donc une surprise si la nôtre était en demi-finale. Les deux équipes n’ont gagné qu’un seul match. Ce n’est pas le meilleur bagage pour penser aux médailles, mais ils ont toujours leurs options pour l’obtenir et, une fois installés au carrefour, tout peut arriver. Que les médailles arrivent ou non du hockey, l’Espagne se tourne vers les sports collectifs pour tenter d’engraisser son tableau des médailles.