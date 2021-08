Jeux Olympiques 2021 : l’humble reconnaissance de Jennifer Pareja à Laura Ester : “Il y a très peu de gens avec ta paume”

Mis à jour 07/08/2021 – 04:10

Je m’en souviens comme si c’était ton premier match hier, Laura. J’étais dans l’eau avec toi. Tes débuts étaient par hasard, en raison de la blessure de celui qui était alors le gardien de but titulaire mais je me souviens comment avec ton visage d’enfant et d’innocence tu as sauté à l’eau et juste à ce moment ce visage s’est transformé en un visage de passion, illusion et surtout, et même si vous ne le saviez pas à l’époque, très talentueux.

Depuis ce jour, nous avons vécu tout ensemble. Des moments durs, beaucoup, peut-être beaucoup plus qu’on aurait pu l’imaginer mais aussi tellement et tellement de moments qu’on n’oubliera jamais.

Cette fille innocente m’a conquis dès le premier jour, avec ses chansons, son sens de l’humour, son admiration et sa gentillesse, mais cette fille a grandi très vite, cette fille est devenue le meilleur garde du corps.

Nos chemins se sont liés très tôt, déjà au CE Mediterrani puis au CN Sabadell et surtout dans le parcours avec l’équipe nationale. Notre relation a toujours été plus que ça, tu étais l’ami infatigable, le meilleur colocataire possible, que d’anecdotes, de trucs fous, de routines en chambre 16 ou 61 c’était toujours indifférent J.

En 2012, nous avons vécu quelque chose qu’aujourd’hui vous allez répéter, nous avons vécu une finale olympique. Mon petit oiseau, tu t’en souviens ? J’aime que c’était hier et je suis ravi de savoir que demain vous avez la chance de le revivre. Je me souviens de la veille, dans la chambre, incapable de dormir et me demandant toutes les deux heures si tu avais réussi à t’endormir. Tu m’as répondu à chaque fois avec un “non” plein de nerfs et de passion. C’était l’euphorie, c’était de savoir que nous étions une médaille olympique, quelle merveille !

Nous ne montons pas sur un podium olympique, cette marche vers le bonheur, cette marche que vous allez refaire demain et que j’espère cette fois est celle avec la plus haute hauteur, celle sur laquelle nous marcherons plus tard dans la Coupe du monde de Barcelone et Championnat d’Europe de Budapest.

Puis je suis parti et mon plus grand prix a été de vivre tout ce que vous avez réalisé à travers vous. Une porte fermée, je n’allais plus jamais y être mais vous ne savez pas ce que ça a été de toujours le vivre là-bas (au fond de la piscine), où je vous dis toujours que je suis au cas où vous en auriez besoin Support. Comme tu te soutiens peu mon ami ! Tu es si spectaculaire que tu n’en as pas besoin pour être là mais le vivre à partir de là sous l’eau est ma plus grande satisfaction et ma façon de continuer dans ce qui m’a le plus passionné, le water-polo .

Il y a très peu de gens avec vos palmarès, et je le répète, médaille d’argent olympique, une d’or et deux d’argent aux championnats du monde, deux d’or, une d’argent et une de bronze aux championnats d’Europe et si c’était un peu meilleur joueur au monde Championnat du monde de Barcelone 2013 et meilleur joueur d’Europe à deux reprises.

Aujourd’hui, je veux vous voir sourire, quand vous souriez l’Espagne sourire parce que nous savons que cela signifie que les choses vont bien mais quoi qu’il arrive, vous êtes une fierté en tant qu’ami, car ce que les gens ne savent pas, c’est que le plus grand succès de votre paume est votre manière d’être et votre cœur.

Jouer une finale olympique est le plus beau cadeau que le sport puisse nous offrir, jouer deux finales olympiques est un privilège, profitez-en pour vous et pour moi.

* Conseiller CSD et vice-champion olympique