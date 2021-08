Jeux Olympiques 2021 : Messi rejoint l’Argentine olympique avec cette danse : “Ce Leo n’a pas de prix”

in

Leo Messi a participé à cette vidéo TyCSports avec les athlètes olympiques d’Argentine. Le joueur, qui est en vacances, se joint à la danse de tous ses compatriotes et nous laisse ces drôles d’images.

Le commentateur de la télévision argentine, lorsqu’il a vu Leo Messi, explique au public : “Cette chose que Leo fait n’a pas de prépaiement, c’est d’une autre dimension. Quel phénomène tu es Leo. Seul un athlète peut avoir une idée exacte de ce que ça veut dire et c’est Leo Messi. C’est un geste… Ce n’est pas venu danser depuis un moment. Non, non. Après Diego, c’est le gars pour qui beaucoup d’entre nous ont voulu se pousser pour remporter ce titre (la Copa America). C’est un génie”.