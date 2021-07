Jeux Olympiques 2021 : ‘Mind Games’, comment les athlètes préparent l’aspect mental

Les nerfs d’un dernier saut, la concentration du coup final, la décision de quelle touche exécuter, la certitude de l’endroit où tirer le penalty… Tous ces moments, communs en compétition pour les athlètes, ont une composante émotionnelle qui peut être déterminant pour la réussite de vos résultats.

Et, comme la forme physique ou la technique, ça marche aussi. De nos jours, l’importance de cet aspect dans la préparation de l’athlète est devenue évidente en raison de de la démission de la grande star Simone Biles à certaines compétitions. La gymnaste américaine a admis qu’elle devait se concentrer sur sa santé mentale : “Nous devons protéger notre esprit et notre corps et pas seulement faire ce que le monde veut que nous fassions.”

Avec sa décision, Biles a réussi à mettre la santé mentale à l’honneur. “L’esprit est comme un muscle, il faut l’entraîner”, explique le psychologue Toi Martos, qui conseille les sportifs depuis 1996. “Nous réalisons des techniques pour différents aspects, de la concentration à la capacité à prendre des décisions en passant par la relaxation, la résistance, contrôle de l’anxiété … “.

Dans une compétition comme les Jeux, dans laquelle le travail de quatre ans – dans ce cas cinq – peut être décidé en quelques secondes, la préparation mentale optimale de l’athlète peut décider de la victoire en sa faveur. C’est pourquoi la psychologie du sport, qui a connu une énorme évolution au cours des dernières décennies, est devenue un pilier essentiel du travail dans les sports d’élite. « La croissance de l’athlète repose sur plusieurs colonnes : le physique, la technique, le repos et l’aspect mental », analyse Luca Guisado, sélectionneur de l’équipe féminine de gymnastique artistique.

La gymnastique espagnole était précisément l’un des premiers sports en Espagne à avoir commencé à travailler avec des psychologues du sport dès les années 90. La particularité de cette discipline, dans laquelle les gymnastes atteignent la catégorie supérieure à 16 ans – alors qu’ils s’entraînent encore en tant que personnes – , est l’un des facteurs qui ont établi la relation professionnelle entre l’athlète et le psychologue du sport. « L’adolescence est une période de nombreux changements, explique Guisado. “Parfois, les gymnastes doivent assumer des responsabilités et un statut d’adulte dès le plus jeune âge. Par conséquent, nous devons travailler avec des professionnels dans un domaine dans lequel rechercher des forces, aider à résoudre des difficultés…”.

Ils apprennent même à maîtriser et à surmonter certaines peurs intrinsèques à un sport dans lequel la gymnaste doit « voler », contrôler son corps dans l’espace et tomber. “A l’entraînement, il y a des trampolines, des fosses… ce coussin tombe”, précise le coach. “Mais ensuite, ils doivent participer à des compétitions sans ce filet. Par exemple, ils marchent sur une barre de 4 pouces de large où ils doivent sauter et se retourner et les psychologues peuvent aider à contrôler ces peurs.”

A l’instar de l’entraînement physique et technique, l’athlète qui se tourne vers le psychologue pour sa préparation olympique s’entraîne dans cette facette depuis des années. “Normalement, nous nous asseyons avec l’athlète et l’équipe technique et nous fixons des défis”, explique Mara Martnez, une psychologue du sport qui travaille, entre autres, avec Carolina Marn. “Avec cette photo de la saison, au sein du cycle olympique, les objectifs de préparation psychologique sont prévus, nous sommes un ‘entraîneur’ de plus”.

Dans ces séances hebdomadaires ou bimensuelles, selon les besoins et les objectifs de chaque athlète, des stratégies et des techniques sont mises en œuvre qui peuvent englober une multitude d’aspects : tolérance à la fatigue, concentration malgré la fatigue, motivation, gestion de la confiance… “On voit quoi carences et quelles sont les forces de l’athlète pour qu’il se porte bien, qu’il aime s’entraîner et concourir et qu’il puisse atteindre sa meilleure version », explique Martnez.

… Et la pandémie est arrivée

A la longue et habituelle préparation des Jeux, cette édition a ajouté 365 jours d’attente supplémentaires et bien des problèmes supplémentaires -au-delà du strict sanitaire-, d’un confinement qui a empêché de nombreux sportifs de s’entraîner normalement l’incertitude concernant les objectifs de compétition en raison de l’annulation de l’événement. « Nous avons également dû travailler sur tout cela, explique Toi Martos. « Cette pandémie nous a tous rendus vulnérables en tant que population, y compris les athlètes. Cependant, l’une de leurs grandes qualités est la capacité d’adaptation et ils nous en ont donné un exemple dans cette pandémie : nous les avons vus s’entraîner chez eux avec ce qu’ils pouvaient, changer les objectifs de compétition. “

Rivaliser en silence : un scénario qui a aussi été travaillé

Il n’y aura ni acclamations ni applaudissements, juste des voix de techniciens et de bénévoles. Les athlètes qui concourront à Tokyo sont confrontés à une situation totalement inédite lors des Jeux : ils concourront presque en silence, un nouveau contexte sur lequel beaucoup ont déjà travaillé avec leurs psychologues du sport respectifs. “Certains ont déjà participé cette année à des tournois sans public, mais certains Jeux sont uniques et il y a des athlètes qui sont plus touchés par ce silence. C’est une nouvelle situation à affronter et sur laquelle on peut travailler”, explique Toi Martos. Se concentrer sur l’exécution personnelle, sur le travail technique pendant des mois sont quelques-unes des lignes directrices.

Et ils ont continué à se préparer à tous les scénarios possibles, y compris le silence des pavillons et des stades, auxquels le public local n’a pas assisté en raison de la pandémie. De rivaliser aussi d’une autre manière, en groupes à bulles, avec de nombreux tests pour contrôler le virus, mais toujours avec les Jeux à l’horizon. “J’ai commencé à travailler avec un psychologue du sport en 2017 car dans de nombreuses compétitions j’ai vu qu’au niveau physique et technique j’étais supérieur à mon rival, mais le combat s’est compliqué et j’ai fini par perdre. J’ai vu que j’échouais sur le plan mental niveau”, analyse la judoka Julia Figueroa.

Et maintenant, il affronte les Jeux dans le meilleur moment de sa vie sportive. “J’ai plus d’outils et ça m’aide en compétition.” Parce que les Jeux sont aussi dans l’esprit.