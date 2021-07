Jeux Olympiques 2021 : Mireia Belmonte et Sal Craviotto font déjà partie de l’histoire du sport espagnol

Mireia Belmonte et Sal Craviotto ont joué une nouvelle étape dans le mouvement olympique que les deux premiers Espagnols qui défilent en même temps, comme symbole d’égalité entre les hommes et les femmes aux Jeux Olympiques. Désormais, les éditions successives ont rappelé le nageur et le canoéiste comme des pionniers.

Mireia et Sal sont entrés portant le drapeau, avec un groupe plus fougueux que les autres, aussi plus nombreux – vous savez, les Espagnols toujours à la limite – avec leur veste blanche et leur jupe rouge et leur pantalon bleu. Pour Mireia, c’était son premier spectacle. Dans ses trois expériences précédentes, il n’en avait même pas eu l’occasion. Son calendrier l’interdit et il laisse le costume directement dans un placard de la maison de ses parents à Badalona.

Les deux quatre médaillés olympiques ont marqué le passage d’une délégation qui avait entre eux les deux équipes de basket, qui, profitant d’un vomitoire à proximité, ont choisi de se retirer discrètement après les photos de rigueur afin de ne pas s’exposer aux contagions.

De nombreux autres membres de la délégation avaient déjà choisi de le regarder à la télévision.: l’équipe féminine de water-polo et l’équipe masculine de handball, deux des équipes qui entreront en action samedi. Face au chaos à venir, chaque seconde de repos peut être décisive.