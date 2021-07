Jeux Olympiques 2021 : Mireia Belmonte et Sal Craviotto, les stars signalées à Tokyo 2020

Mis à jour le 22/07/2021 – 13:00

Personality Media, Multinationale espagnole Spécialisée dans l’analyse de l’image de plus de 2 800 personnalités publiques, elle a réalisé 80 000 entretiens annuels tous les six mois depuis 2005 dans son étude de marché dont se nourrit le secteur des médias, médiatisés et communication au niveau national et international.

Depuis que l’Espagne a participé aux Jeux Olympiques, c’est la première fois que deux athlètes nous représentent à la cérémonie d’ouverture, Mireia Belmonte et Sal Craviotto, qui brillent d’une grande image et d’une grande admiration prenant le relais de notre joueur de tennis le plus universel, Rafa Nadal, champion des jeux Ro 2016. À quoi ressemblent-elles et qu’est-ce qui les différencie en tant que marques grand public ? Analysons ces différences à travers l’étude de leur image.

Votre image est en succès

Mireia est connue à 89% de la population totale et atteint son maximum de notoriété chez les hommes de plus de 30 ans avec 91%, sans faille dans sa notoriété et sera pour les Espagnols, le deuxième athlète le plus connu à Tokyo, derrière Pau Gasol. Craviotto, connu de 47% de tous les consommateurs, culmine chez les hommes de 31 à 45 ans avec 54%. Deux athlètes avec 4 médailles olympiques chacune, championnes du monde et d’Europe dans leur sport avec un palmarès impressionnant et avec beaucoup de répercussion dans les médias, ce qui a conduit Mireia à atteindre ce haut degré de notoriété, devenant ainsi le sport féminin le plus présent dans notre pays .

Cela n’a pas eu cette pertinence pour Sal Craviotto qui malgré ces succès sportifs et son passage dans différents programmes télévisés, remportant la 2e édition de Masterchef Celebrity 2017, n’a pas encore fait ce saut de notoriété. Les métaux obtenus par Mireia dans la piscine monopolisent plus de couvertures et de supports que ceux obtenus par Craviotto d’un coup de pagaie. Des personnalités sportives et des personnalités ambitieuses qui se complètent.

Un personnage public peut avoir une évaluation générale très positive, comme c’est le cas avec les deux, Mireia Belmonte avec un 7.8 et Craviotto avec un 7.6, mais en entrant dans les détails de différentes variables complémentaires que le consommateur perçoit, ils deviennent des personnages différents, ajoutant à la fois dans des valeurs qui les complètent en tant que couple porte-drapeau. Mireia Belmonte, avec les valeurs et la reconnaissance de l’athlète à succès devant un Sal Craviotto avec un profil peut-être créé par sa présence à la télévision plutôt que par le mérite de sa facette sportive, et qui rassemble des évaluations élevées dans des attributs pas si liés à la catégorie du sport. Le nageur se démarque dans Professionnel (8,6), en bonne santé (8,6), vitalité (8,3), modèle (7,8) et leader (7,7), qui définissent la personnalité de votre marque.

Craviotto, Rappelons que beaucoup moins connu, donc une comparaison d’image directe ne serait pas juste, mais l’athlète, qui a construit son image en parallèle dans sa carrière télévisuelle, se définit comme Séduisant (7,9), Agréable à voir (7,6), Appel mon attention (7.1), Elegant (7.1), Trend Brand (7). Variables plus typiques des acteurs et des présentateurs. Et c’est que le canoéiste, parmi les 90 athlètes les plus connus, occupe avec ces évaluations, des positions très pertinentes, étant le numéro 1 comme le plus attrayant (7,9) celui qui attire le plus l’attention (7,1).

Capacité numérique

Les stars du sport que nous analysons n’ont pas de réseaux sociaux avec des millions de followers, comme on pourrait s’y attendre, mais une fois de plus nous voyons que ni la connaissance du personnage, ni sa bonne image, ni sa pertinence dans son domaine professionnel, est lié au fait d’avoir un plus grand nombre de followers. Mireia Belmonte avec quelque chose de plus que 160 000 abonnés, publie très peu, 19 messages sur son profil depuis janvier de cette année, par rapport à Sal Craviotto pour ses 227 000 abonnés qui ont vu plus de 105 publications tout au long de l’année. Cependant, les réseaux de Mireia sont beaucoup plus vivants, réalisant plus d’interactions à chaque lancement de message et donc un engagement beaucoup plus élevé de 10,73 % contre 6,9 ​​% du piragista.

Évolution après les Jeux olympiques

La pertinence médiatique qu’ils obtiendront avec la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, ainsi que leurs résultats sportifs et le suivi par les médias, donneront un coup de fouet à l’image des deux athlètes. Mireia toujours après chaque Olympiade son image s’est encore améliorée et sans aucun doute Craviotto aura une nouvelle grande opportunité de se faire connaître parmi le public espagnol, l’un des meilleurs.