Jeux Olympiques 2021 : Nicols Maduro dénonce le blocage du paiement pour voir les Jeux au Venezuela

Mis à jour le 22/07/2021 – 01:28

Le président du Venezuela, Nicols Maduro, a dénoncé ce mercredi que, En raison des sanctions économiques contre son gouvernement, le paiement pour la diffusion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans le pays des Caraïbes a été bloqué. qui commence vendredi.

“Le Venezuela a payé les droits de retransmission des Jeux de Tokyo 2020 et, maintenant, la persécution financière des banques empêche la commission d’organisation de collecter de l’argent du Venezuela”, a déclaré Maduro lors d’un acte gouvernemental diffusé par la chaîne d’État vénézuélienne. Télévision (VTV ).

Comme détaillé, dans En ce moment, le ministre des Sports, Mervin Maldonado, est au Japon, « réussissant à libérer les ressources pour que le Venezuela puisse recevoir l’image télévisuelle satellite de la retransmission des Jeux Olympiques et peut être apprécié gratuitement par tous ceux qui souhaitent voir les Jeux de Tokyo 2020 “.

Poursuites bancaires et financières

Pour cette raison, il a demandé au vice-président exécutif, Delcy Rodríguez, « de dénoncer 24 heures sur 24 cette persécution bancaire et financière. contre le droit des Vénézuéliens de recevoir le signal des JO de Tokyo pour l’effort impérial des États-Unis pour poursuivre tous les comptes du Venezuela. »

Venezuela être représenté par 43 athlètes à Tokyo 2020, une délégation plus petite que celle de Rio de Janeiro en 2016, où la représentation comptait 87 concurrents et a obtenu deux médailles d’argent et une de bronze, tandis que 109 athlètes ont assisté à Pékin 2008.

Le sauteur Yulimar Rojas et le karatéka Antonio Daz Ils seront les porte-drapeaux du Venezuela lors de la cérémonie d’ouverture et ce sont également deux des plus grandes options de médailles du Venezuela.

L’équipe masculine de volley-ball se démarque également, Robeilys Peinado au saut à la perche ou Daniel Dhers en BMX.