Jeux Olympiques 2021 : Pourquoi les femmes participent-elles aux Jeux Olympiques ?

in

L’histoire olympique a aussi son illustre oublié. Georges Averoff, par exemple, n’est guère plus qu’une note de bas de page, même s’il a permis le démarrage des Jeux (P la première édition, rien de moins). Cependant, au moins, il a une statue à Athènes. D’autres noms, cependant, n’ont pas encore été pleinement intégrés dans l’histoire olympique. L’un d’eux est celui d’une personne

na qui devrait apparaître

à une hauteur similaire à celle de Pierre de Coubertin

, car elle a amené le monde olympique à ajouter, un peu à contrecœur à l’époque, un élément que nous considérons aujourd’hui comme fondamental :

la compétition féminine.

Le baron de Coubertin a participé à l’avis

misgina

de son temps. Déclarer qu’aux Jeux Olympiques

“La seule mission des femmes est de couronner les vainqueurs

“, et de même avis étaient son successeur au CIO, le comte de

Baillet-Latour

, et le président de la Fédération Internationale d’Athlétisme, Siegfred

Edström

. Certains concurrents se sont faufilés en 1900, 1904 et 1908. Et en 1912, lors d’une négociation difficile avec les organisateurs suédois, qui le souhaitaient, ils ont dû autoriser les nageurs à concourir à Stockholm. Cependant, les plus hauts niveaux du Sénat olympique ont continué à nier que les femmes aient participé au sport roi des Jeux : le

Athlétisme

.

La première compétition internationale d’athlétisme féminin. Mnaco. 1921

Mais après ces Jeux, un événement capital du XXe siècle a eu lieu.

Première Guerre mondiale

, et tandis que les hommes allaient au front pour s’entretuer et s’entretuer, les femmes occupaient les positions qu’elles laissaient en seconde ligne, les services de l’arrière,

permettre à la société de continuer à fonctionner

. Ainsi, ce qui en 1913 semblait à de nombreuses proclamations

radicaux

mouvement féministe, qui avait alors pour objectif principal la conquête de la

droit de vote

, en 1919 était devenu une réalité quotidienne : les femmes occupaient l’espace public et si les tentatives de repousser la maera ne manquaient pas, c’était déjà imparable. Mais, dans le sport, il manquait un coup de pouce pour transformer la réalité en légalité. Dans le monde olympique, cette impulsion a été donnée

Alice Milliat.

En 1920,

Alice Milliat

Agée de 36 ans, elle promeut le sport féminin en région parisienne depuis 20 ans, organisant des clubs et des compétitions. Après la Première Guerre mondiale, il fonde la

Fédération internationale des sports féminins (FSFI

), qui est finalement devenue une organisation

arrivée de Coubertin IOC

pour son insistance sur

nier l’inclusion des femmes aux Jeux Olympiques

sur un pied d’égalité avec les hommes. La Grange, en théorie, avait eu la vie facile : il lui suffisait de refuser puisque le CIO était autonome et, en fait, privé. Mais Milliat avait bien calibré la situation et utilisé l’arme que Coubertin redoutait le plus :

la désintégration du Mouvement olympique.

Milliat a utilisé l’arme que Coubertin redoutait le plus : la désintégration du mouvement olympique

Ainsi, dans

1922

Milliat a organisé le

I Jeux Mondiaux Féminin

-Un an plus tôt, un concours pilote avait déjà été organisé à

Mnaco

-. Le succès est tel qu’en 1926 une seconde édition est réalisée en

Göteborg

(Suède). A cette occasion, la participation et la répercussion étaient encore plus grandes, prenant forme, effectivement le danger d’un

diviser

qui reste l’ennemi numéro un du mouvement olympique. Finalement,

le CIO et l’IAAF ont abandonné

: dans

Amsterdam 1928

les femmes seront autorisées à participer

Athlétisme

, le roi des Jeux et un symbole d’intégration. Pour le moment, seulement dans cinq tests :

100 mètres, 4×100, 800 mètres, disque et saut en hauteur.

Cela semblait peu à Alice et à ses disciples, et donc

les Jeux Mondiaux des Femmes

ils ont continué

dans

Prague

1930 et

Londres

1934 jusqu’à ce que l’élargissement progressif du programme olympique féminin entraîne la dissolution de la FSFI en 1938, considérant sa mission accomplie. Mais ce n’est pas parce que les femmes étaient entrées dans la « zone noble » des Jeux qu’elles avaient été bien reçues. Dans les hautes sphères olympiques, on considérait qu’ils étaient entrés presque par la force et il était

bloquer

dans la mesure du possible tous les progrès. Un exemple était dans ce même 1928 le cas des Japonais

Kitue hitomi

, l’un des meilleurs athlètes du monde à l’époque, s’était inscrit au 100 mètres et au disque. Mais quand il n’a pas obtenu de médaille, il a décidé de participer également au 800 mètres, considérant que sa participation avait été faible. Ce n’était pas son test, je l’ai fait

pour la première fois

et pourtant j’ai gagné la médaille de

argent

. Mais après être entré dans le but

évanoui

, et en tant que tel il s’est produit avec d’autres athlètes – avec les moyens d’entraînement de l’époque ces effondrements n’étaient pas rares non plus dans le sport

Masculin

(les

croix de Pars 1924

c’était un véritable massacre) – il a été considéré d’après les études’

scientifiques

‘que l’athlétisme était nocif pour les femmes et que le programme était très limité pendant presque

quarante ans

ms : 800 mètres a longtemps été la plus longue distance autorisée. Cette façon de penser était analogue, par exemple, à celle des autorités sportives

franquistes

en Espagne : de 1939 à 1963

aucune épreuve féminine n’a été disputée

aux championnats d’Espagne d’athlétisme. Quand il

marathon

femmes arrivées aux Jeux Olympiques en 1984, la Suissesse Gabriela

Andersen

il s’est évanoui dans la course. Il n’y avait plus de voix parlant de « faiblesse » féminine mais d’« héroïsme », comme cela arrive habituellement devant des images masculines similaires. Les temps avaient changé.

Stade Panathinaïko. Stamatha Revithi y a couru

Mais même avant Milliat, il y avait une femme prête à

briser les barrières du machisme sportif

. C’était du grec, ça s’appelait – selon la presse de l’époque et raconte l’historienne olympique Kay Lennartz-

Stamatha Reviti

. Il s’est présenté au marathon olympique d’origine, celui de 1896, voulant le courir.

Elle n’a pas été autorisée en raison de sa condition féminine

, donc le lendemain, 11 avril 1896, il fit le même itinéraire

en solitaire

, après obtention d’un document signé par le maire de Marathon précisant l’heure de départ. Ensuite, il a essayé de faire approuver sa réalisation par les instances compétentes, mais il n’a pas réussi. Il y a aussi des références qu’une autre femme connue

Melpomène

J’ai couru l’un des marathons avec lesquels le parcours original a été préparé. On ne sait rien d’autre de Stamatha Revithi mais, a établi son existence, peut-être qu’elle mérite une place plus élevée dans l’histoire olympique comme le fait

Alice Milliat,

comment voit-on

avait plus de pouvoir que Coubertin

, sans jamais être membre du CIO. Ceux-ci sont arrivés dès les années 1980, à l’époque de

Samaranch

. Actuellement, le CIO vise à

parité hommes-femmes

et sûrement, même sans l’impulsion de Milliat, l’intégration serait arrivée avec le temps, mais comme on le voit, le chemin jusqu’ici était difficile et bien sûr,

l’importance de Milliat était maximale

. Cela ne ferait peut-être pas de mal que le CIO

reconnaître

sa silhouette plus que lui, qui est

très peu

. Alice Milliat est décédée à Nantes en 1957.