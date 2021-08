Jeux Olympiques 2021 : Programme des Espagnols à Tokyo 2020 pour le mercredi 4 août et les options médailles

in

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite des Jeux Olympiques de Tokyo et dans ce mercredi 4 août la représentation espagnole choisit d’augmenter le nombre de médailles à dix.

Le couple espagnol de nage synchronisée formé par Alisa Ozhogina Ozhogina et Maisons Iris Ti a signé une performance de routine technique avec une note de 86.9281. Leur routine leur a valu d’être onzième et donc d’être en finale de do.

En athlétisme, il y aura une représentation espagnole dans trois finales : Caroline Robles (3 000 obstacles), Javier Cienfuegos (marteau) et Adrin ben (800 mètres).

En basket-ball féminin, l’Espagne se mesure à La France en quarts de finale. En cas de victoire il combattra en demi-finale contre le vainqueur de Japon-Belgique.

Le golf féminin débute avec la présence de deux espagnoles : Carlota Ciganda Oui Azahara Muoz

Malaga Paula Ruiz, après avoir été quatrième aux européennes et deuxième aux pré-olympiques, participe au 10 kilomètres en eau libre.

Au virage à la voile pour le 470 hommes dans la Medal Race avec Jordi Xammar Oui Nicols Rodriguez des protagonistes.

En skateboard, il y aura une représentation espagnole avec la coruesa Julia Benedetti, qui fera ses débuts olympiques dans les séries éliminatoires du parc.

En water-polo masculin, l’Espagne sera mesurée en quarts de finale à États Unis. S’il remporte la victoire, le vainqueur Italie-Serbie en demi-finale sera mesuré.

Programme des athlètes espagnols pour le mardi 3 août

ATHLÉTISME

02h08. Décathlon 100 m | Série 2 | Jorge Urée

02h43. Heptathln 100 mètres haies | Série 2 | Mara Vicente

02h55. Longueur du décathlon | Groupe B | Jorge Urée

03h35. Hauteur heptathln | Groupe A | Mara Vicente

03h35. Javelot | Groupe B | Odei jaïnaga

04h00. 110 obstacles | Demi-finales | Asier Martinez

04h40. Poids décathlon | Groupe A | Jorge Urée

11h30 Hauteur de décathlon | Groupe A | Jorge Urée

12h05. Heptathln Poids | Groupe A | Mara Vicente

12h12. 1 500 mètres | Demi-finales | Marta Prez

12h38. 400 mètres | Demi-finales | Aauri Bokesa

13h00. 3000 obstacles | Finale | Caroline Robles

13h15. Marteau | Finale | Javier Cienfuegos

13h46. Heptathln 200 mètres | Série 3 | Mara Vicente

14h05. 800 mètres | Finale | Adrin ben

14h38. Décathlon 400 mètres | Série 2 | Jorge Urée

BASKETBALL

14h00. Féminin | Quarts de finale | Espagne-France

LE GOLF

00h30. Femme | 1 jour | Carlota Ciganda – Azahara Muoz

EAUX LIBRE

23h30. 10 kilomètres | Finale | Paula Ruiz

NATATION ARTSTIQUE

12h30. Faire une routine gratuite | Finale | Alisa Ozhogina-Iris Ti Casas

CANYONING

02h30. K1 200 | 1 Série | Craviotto au sel

02h37. K1 200 | Série 2 | Image de balise Carlos Arvalo

03h05. C1 200 | 1 Série | Anta Jacomé

03h40. K1 500 | 1 Série | Isabel contreras

04h38. K2 1000 | Série 3 | Espagne

PLANCHE À ROULETTE

02h00. Parc Femelle | Préliminaires | Julia Benedetti

BOUGIE

07h33. 470 | Course aux médailles | Jordi Xammar-Nicols Rodrguez

WATER POLO

07h00. Homme | Quarts de finale | États-Unis-Espagne