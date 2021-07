Jeux Olympiques 2021 : programme espagnol à Tokyo 2020 pour le dimanche 1er août et options médailles

in

Nous sommes à l’équateur de ces Jeux olympiques. Samedi nous a laissé bien des joies, comme le bronze de Pablo Carréo au tennis, l’or de Alberto Fernndez et Ftima Glvez au tir et la passe de Espagne aux demi-finales de football. Le dimanche peut être un grand jour pour nous aussi. C’est une journée chargée de nouvelles opportunités pour décrocher une médaille, comme dans le cas de l’athlétisme et de la gymnastique rythmique dans les sports individuels.

Le tableau des médailles espagnoles aux Jeux de Tokyo 2020

Quant aux sports collectifs, en basket on se mesurera à la Slovénie de Luka Doncic lors du troisième match de la phase de groupes. De plus, nous chercherons une place en demi-finale en hockey sur gazon contre la Belgique.

Comme toujours, vous pouvez consulter ici toutes les disciplines et épreuves auxquelles nos athlètes participent pour ce dimanche 1er août.

Vous ne pouvez pas manquer…

Basketball: Les garçons de Scariolo joueront la première place du groupe C contre Slovénie à son troisième match. La réunion commence à 10h20.

Athlétisme:Ana Peleteiro disputer la finale du triple saut à la recherche de la médaille après être devenu le premier finaliste espagnol en athlétisme aux Jeux Olympiques. La finale peut être suivie à partir de 13h15.

Gymnastique rythmique:Ray Zapata chercher le rêve du métal dans la finale au sol après avoir terminé avec la quatrième meilleure note au classement par équipe. Il sera joué à 10h00.

Programme des athlètes espagnols pour le dimanche 1er août

2: 10h ATHLÉTISME: Lancer du Marteau Femmes Groupe A / L. Redondo Mora

2: 50h ATHLÉTISME: Saut en longueur Femmes Groupe B / F. Diamé

3.10h ATHLÉTISME: 3000m avec obstacles femmes 3ème tour / C. Robles

4: 25h ATHLÉTISME: 400m hommes 6ème tour / O. Broches

13.15h ATHLÉTISME: Finale Triple Saut Femmes / A. Peleteiro

13.35h ATHLÉTISME: 800m Hommes Demi-finale 2 / A. Ben

3: 00h BASKETBALL Tournoi Féminin / Phase de Groupes / Canada vs Espagne

10h20 BASKET-BALL Tournoi Hommes / Phase de Groupes / Espagne vs Slovénie

7 : 15h HANDBALL Tournoi Hommes / Phase de Groupes / Espagne vs Argentine

10: 00h TERRE Finale masculine / R. Zapata

0,30h GOLF Simple Hommes 4ème tour / J.Campillo

0.45h CROIX Individuel complet / F. Gavino González

11h30 HOCKEY SUR HERBE Tournoi individuel / Quarts de finale / Belgique vs Espagne

12 : 05h BOUGIE Nacra 17 / Multicoque mixte / Carrera 10 / T. Pacheco et F. Trittel

12 : 05h BOUGIE 470 Femmes / Course 07 / S. Mas Depares et P. Cantero Reina

12 : 15h BOUGIE 470 hommes / Course 07 / J. Xammar et N. Rodrguez Garca-Paz

14 : 05h BOUGIE Finn / Bateau simple hommes (lourd) / Course 09 / J. Cardona Mendez