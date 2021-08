Jeux Olympiques 2021 : programme espagnol à Tokyo 2020 pour le jeudi 5 août et options médailles

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite des Jeux Olympiques de Tokyo et dans ce Jeudi 5 août la représentation espagnole choisit d’augmenter le nombre de médailles à onze.

Présence de quatre athlètes espagnols en finale. Asier Martinez en 110 mètres haies et triple représentation dans la marche des 20 kilomètres (Alvaro Martn, Diego Garca et Miguel Angel Lpez).

Quatre finales en canoë où la délégation espagnole espère être dans chacune d’entre elles et avec des options de médailles : K1 200 (Sal Craviotto et Carlos Arvalo), C1 200 (Anta Jacomé), K1 500 (Isabel contreras) et K2 1000 (Francisco Cubelos et Iigo Pea).

En cyclisme sur piste, dans la spécialité omnium, les espoirs d’aller loin avec Albert Torres.

Carlota Ciganda Oui Azahara Muoz ils espèrent continuer dans le groupe qui aspire aux médailles au deuxième tour de golf.

Une victoire contre Danemark en handball masculin, il assurera la médaille d’argent à l’équipe dirigée par Jordi Ribera.

Sandra Sanchez Elle est la grande favorite pour remporter la médaille d’or dans la modalité kata.

Alberto Gins il espère être avec les meilleurs de l’escalade sportive, une discipline qui a un impact sur ces Jeux Olympiques.

Et l’Espagne remportera l’argent si elle parvient à vaincre en demi-finale hongrois dans le water-polo féminin.

Programme des athlètes espagnols pour le jeudi 5 août

ATHLÉTISME

02h16. Décathlon 110 haies | Série 3 | Jorge Urée

02h40. Longueur Heptathln | Groupe B | Mara Vicente

02h50. Décathlon Disco | Groupe A | Jorge Urée

04h55. 110 obstacles | Finale | Asier Martinez

05h45. Poids décathlon | Groupe A | Jorge Urée

06h40. Heptathln Javelot | Groupe B | Mara Vicente

09h30. 20 kilomètres de marche | Finale | lvaro Martn, Miguel Angel Lpez, Diego Garca

13h00. 1 500 mètres | 1 Demi-finale | Ignacio Fontes

13h10. 1 500 mètres | 2 Demi-finale | Adel Mechaal, Jess Gmez

HANDBALL

14h00. Homme | 2 Demi-finale | Espagne-Danemark

CYCLISME SUR PISTE

08h30. Omnium | Chambres | Albert Torres

ESCALADE

14h10. Combiné | Finale | Alberto Gins

LE GOLF

00h30. Individuel | 2 jours | Carlota Ciganda, Azahara Muoz

KARATÉ

03h00. 1 Kata | ronde éliminatoire | Sandra Sanchez

03h40. 2 Katas | ronde éliminatoire | Sandra Sanchez

EAUX LIBRE

23h30. 10 kilomètres | Finale | Alberto Martnez

PENTATHLE MODERNE

09h30. Individuel | Classement d’escrime | Aleix heredia

SPRINT EN CANO

02h37. K1 200 | 2 Demi-finale | Sal Craviotto, Carlos Arvalo

02h51. C1 200 | 2 Demi-finale | Antia Jacôme

02h58. K1 500 | 1 Demi-finale | Isabel contreras

03:34 K2 1000 | 2 Demi-finale | Francisco Cubelos, Iigo Pois

PLANCHE À ROULETTE

02h00. parc | Préliminaires | Danny Len, Jaime Mateu

WATER POLO

12h50. Féminin | Demi-finale | Espagne-Hongrie