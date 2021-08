Jeux Olympiques 2021 : programme espagnol à Tokyo 2020 pour le mardi 3 août et options médailles

On fait face jour 11 de ces Jeux Olympiques à Tokyo avec une journée chargée pour les athlètes espagnols, un Super Tuesday dans lequel la délégation espagnole opte pour sept médailles et avec des rendez-vous très importants quand il s’agit de disciplines d’équipe, qui nous ont procuré tant de joie dans le passé. Dans bon nombre de ces sports d’équipe, nous avons des options sérieuses de médaille avec nos combinés en rondes très avancées.

Options de médailles le Super Tuesday

Il faut être attentif très tôt, car à 14h30 Thérèse Portela chercher la finale en K-1 200, en canoë-kayak. La finale est à 4h37. Dans le même sport, en C-2 1000 mètres, Cayetano Garca et Pablo Martnez ils ont la demi-finale à 2,44 et ils aspirent à entrer en finale à 4,53.

Dans Bougie, donne la clé avec quatre courses aux médailles, qui marquent le double. De 5h33 à 8h33, un mode toutes les heures, pour être bien éveillé. Il y a surtout des options dans les trois premières classes, 49ers féminins et masculins et en finnois.

Le Football, qui est déjà en demi-finale, se joue contre le Japon à 13h00 pour s’assurer une médaille et continuer à chercher le prix le plus précieux, la médaille d’or. Et en boxe on a Gabriel Escobar Dans les chambres. Mais ici le passage en demi-finale assure déjà le métal, donc une victoire signifierait une médaille de plus pour nos comptes.

Et en outre …

Basketball: Après sa chute en Slovénie, Scariolo devra lui faire face ‘Équipe de rêve’ trop tôt, dans un duel qui peut les laisser à la porte des médailles… ou dans l’avion du retour. La sélection est digne de confiance contre les États-Unis dans les heures creuses et dans l’un des pires jeux dont on se souvient basketball.

Handball: les hispaniques ils verront les visages avec lui Équipe suédoise, vice-champion du monde, après avoir obtenu la deuxième place du groupe A. Les Suédois étaient tiers de B.

Water polo: Celles de Miki Oca a terminé la première phase des chefs de groupe et ils joueront la passe pour les demi-finales contre le combo chinois, dernier obstacle de la Guerriers hors de l’eau pour se battre pour les médailles.

Programme des athlètes espagnols pour le mardi 3 août

ATHLÉTISME

02h05. ATHLÉTISME. Hommes 1500 m | Tour 1 | Ignacio Fontes Garca-Balibrea

02 : 16h. ATHLÉTISME : Hommes 1500 m | 2 KO | Jess gmez

02h00. ATHLÉTISME : Triple Saut Hommes | Groupe B | Pablo Torrijos

03h25. ATHLÉTISME : 400 m femmes | 6 cravates | Aauri Bokesa

13h16. ATHLÉTISME : 5 000 m hommes | 2 KO | Mohamed Katir

12h18. ATHLÉTISME : 110 m haies hommes | 2 KO | Asier Martinez

BASKETBALL

6h40. BASKETBALL:Homme | Quarts de finale | Espagne-États-Unis

HANDBALL

6h15. HANDBALL Homme | Quarts de finale | Espagne-Suède

BOXE

10h48. BOXE : Quarts de finale | Gabriel Escobar Mascunano (ESP) – Saken Bibossinov (KAZ)

Le boxeur espagnol est déjà en quarts de finale poids mouche hommes (48-52 Kg). S’il gagne, il sera éligible pour le bronze, mais il doit d’abord battre le Kazakh Bibossinov sur le ring.

ESCALADE

10h00 ESCALADE SPORTIVE : Qualification | Combiné mâle, vitesse | Alberto Gins Lopez

11h00 ESCALADE SPORTIVE : Qualification | mâle combiné, bloc |Alberto Gins Lopez

14h10. ESCALADE SPORTIVE : Qualification | Combiné mâle, difficulté | Alberto Gins Lopez

FTBOL

13h00. FTBOL : Demi-finales | Espagne-Japon

ÉQUESTRE

12h00 ÉQUESTRE : Qualification | Sauts individuels | Image de balise Eduardo lvarez Aznar

NATATION ARTSTIQUE

12h30 NATATION ARTSTIQUE : Demi-finale | Do, routine technique | Alisa Ozhogina Ozhogin et Iris To Casas

CANO ESPRINT

2h30. ESPRINT CANO : K-1 200 – Demi-finale | Thérèse Portela

02h44. ESPRINT CANYONING : C-2 1.000 – Demi-finale | Cayetano Garca et Pablo Martnez

4h37. ESPRINT CANYONING : K-1 200 – Finale | Thérèse Portela *

04h53. CANYONING ESPRINT : C-2 1.000 – Finale | Cayetano Garca et Pablo Martnez *

* S’ils se qualifient

BOUGIE

5,33 heures. BOUGIE: Femme | 49er. FX : Skiff | Paula Barcel et Tamara Echegoyen

6h33. BOUGIE Final49er – skiff mâle | Diego Botn de Chever et Iago Lpez Marra

7h33. BOUGIE : Finale | Finlandais Homme | bateau simple (lourd) | Joan Cardona Mndez

8h33. BOUGIE : Mixte | Finale Nacra 17 – multicoque | Tara Pacheco van Rijnsoever et Florin Trtter Paul

WATER POLO

8h30 WATER POLO: Femelle | Quarts de finale | Espagne-Chine