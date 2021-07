Jeux Olympiques 2021 : programme espagnol à Tokyo 2020 pour le samedi 31 juillet et options médailles

A l’équateur de la Jeux olympiques La journée de ce samedi est également pleine de nouvelles opportunités pour nos athlètes espagnols. L’athlétisme a ouvert ses portes hier et aujourd’hui les différentes épreuves et disciplines se poursuivent, comme le 800m hommes et femmes (dans ce dernier cas, en demi-finale) ou le saut en longueur hommes. Au tennis, Pablo Carréo n’a pas pu accéder à la finale et se battre pour le bronze contre Novak Djokovic.

De plus, le sports d’équipe Les phases de groupes se terminent et ils commencent à définir leurs positions pour le des croix ou alors tirages ultérieurs.

Comme toujours, vous pouvez consulter ici toutes les disciplines et épreuves auxquelles nos athlètes participent pour ce samedi 31 juillet.

Vous ne pouvez pas manquer…

Tennis:Pablo Carréo Le serbe est mesuré Novak Djokovic pour le bronze. Le jeu commence à 8h00.

Triathlon : fin pour Espagne dans les relais mixtes. Le test commence à 0h30.

Football: quarts de finale contre Côte d’Ivoire. Si l’équipe nationale est victorieuse, entrez dans la lutte pour les médailles.

Bougie: options de médaille dans le RS : X mâle avec Ange Granda en tant que protagoniste. À partir de 8h30. commencer l’un des tests de la journée.

Programme des athlètes espagnols du samedi 31 juillet

2,55 heures. ATHLÉTISME: 800 m hommes | Série | Adrin Ben, Sal Ordez et Pablo Snchez

4.05 ATHLÉTISME : 100m haies femmes | Série | Teresa Errandonea

12h10. ATHLÉTISME: Saut en longueur hommes | Évaluation | Eusébio Cceres

14h00. ATHLÉTISME: 800m femmes | Demi-finales | Nathalie Romero

12h30. HANDBALL: Femelle | Phase de groupe | Espagne vs Hongrie

10h30 BOXE: Mâle (-52 Kg.) | huitièmes de finale | Gabriel Escobar contre Daniel Asenov (BUL)

10h00. FTBOL : Homme | Quarts de finale | Espagne vs Côte d’Ivoire

0,30 h. LE GOLF: Compétition hommes | Troisième tour | Adri Arnaus et Jorgr Campillo

8h50. MUSCULATION: Mâle (-81 Kg.) | Groupe A | André Mata

3h00. HERBE DE HOCKEY : Femelle | Phase de groupe | Espagne vs Japon

8h00. TENNIS: Simple Hommes | Bronze | Pablo Carreo contre Novak Djokovic (SRB)

2h00. TIR OLYMPIQUE : Piège (Équipes Mixtes) | Évaluation | Alberto Fernndez et Ftima Glvez

6h30 TIR OLYMPIQUE : Trap – Equipes Mixtes | Bronze | Alberto Fernndez et Ftima Glvez

* 7.05 heures. TIR OLYMPIQUE : Trap – Equipes Mixtes | FINALE | Alberto Fernndez et Ftima Glvez

0,30 h. TRITLN : Relais mixtes | FINALE | Espagne

5h00. BOUGIE: 49er. FX féminin | Régates 10 à 12 (12) | Barcel / Echegoyen

5h00. BOUGIE: 49er. Homme | Régates 10 à 12 (12) | / Bouton poisson

5h00. BOUGIE: Finlandais Homme | Régates 7 à 8 (10) | Joan Cardona

5h00. BOUGIE: Nacra 17 Mixte | Régates 7 à 9 (12) | Pacheco / Trittel

8h30 BOUGIE: RS : X mâle | Course aux médailles | Ange Granda

10h00. BEACH-VOLLEY: Femelle | Play-off | Liliana Fernndez / Elsa Baquerizo contre à déterminer

14h00. BEACH-VOLLEY: Homme | Play-off | Adrin Gavira / Pablo Herrera contre à déterminer

4h30. WATER POLO: Homme | Phase de groupe | Espagne vs Australie