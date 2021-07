Jeux Olympiques 2021: programme espagnol du lundi 26 juillet et les options de médailles dont ils disposent

Le deuxième jour depuis la cérémonie d’ouverture est déjà terminé et l’expédition espagnole n’a pas pu obtenir de médaille. Mireia Belmonte était sur le point d’obtenir la deuxième place pour l’Espagne lors de la finale de la 400 styles avec une quatrième place à seulement 23 cents derrière le bronze. Malgré cela, nous avons eu de bonnes nouvelles dans d’autres modalités. La Rojita a réussi à vaincre l’Australie avec un but d’Oyarzabal à la 82e minute et nous laisse de meilleures options pour aller en phase à élimination directe. Au water-polo, Les hommes de David Martn ont battu le champion olympique en titre, la Serbie, dans un affrontement passionnant où l’équipe espagnole a décidé dans les dernières secondes grâce à un bon travail défensif. En tennis féminin, elles sont toutes passées au tour suivant et il convient de souligner la victoire de Sara Sorribes contre la numéro un mondiale, Ashleigh Barty dans un match où la femme de Castellón a su où faire du mal à l’Australienne et l’a battue 6- 4 et 6-3.

Mais cela ne fait que commencer et le jour du lundi 26 juillet, l’équipe espagnole fait ses débuts dans de nombreuses modalités des Jeux Olympiques. Alors vouset nous vous disons ce que vous ne devriez pas manquer et les options de médailles de nos athlètes espagnols. Journée marquée par les débuts de la Équipe d’Espagne masculine et féminine de basket-ball contre le Japon et la Corée du Sud respectivement, Hugo Gonzlez en demi-finale du 100 dos ou alors Ander Esolegi en demi-finale du canoë en slalom (-80kg). Voici les horaires du lundi 26 juillet :

Programme des athlètes espagnols du lundi 26 juillet

* Les disciplines marquées d’un astérisque dépendent de la performance au tour précédent.

Les horaires de tennis ne sont qu’indicatifs et dépendront du déroulement de celui-ci.

1h30. FAIRE DE LA PLANCHE À ROULETTES: Rue des femmes | 1 cravate | A. Benítez

2,19 heures. FAIRE DE LA PLANCHE À ROULETTES: Rue féminine | 2 KO *

3.08 heures. FAIRE DE LA PLANCHE À ROULETTES: Rue féminine | 3 éliminatoires *

3,58 heures. FAIRE DE LA PLANCHE À ROULETTES: Rue féminine | 4 éliminatoires *

3h00. BASKETBALL: Femelle | Phase de groupe | Espagne vs Corée du Sud

14h00. BASKETBALL: Homme | Phase de groupe | Espagne vs Japon

4.00 heures. TENNIS: Simple Femmes | 2 rondes | Garbie Muguruza contre Qiang Wang (CHN)

4.00 heures.TENNIS: Individuel masculin | 2 rondes | Pablo Carreo contre Marin Cilic (CRO)

4.00 heures. TENNIS: Individuel masculin | 2 rondes | Alejandro Davidovich contre John Millman (AUS)

4.00 heures. TENNIS: Simple Femmes | 2 rondes | Carla Surez contre Karolina Pliskova (CZE)

4.00 heures. TENNIS: Femme célibataire | 2 rondes | Paula Badosa contre Iga Swiatek (POL)

4.00 heures. TENNIS: Femme célibataire | 2 rondes | Sara Sorribes contre Fiona Ferro (FRA)

4h15. TAEKWONDO: Homme (-80kg) | huitièmes de finale | Ral Garca Martnez contre Toni Kanaet (CRO)

4,37 heures. LA NATATION: 100 m dos hommes | Demi-finale | Hugo González

12.42 h NATATION: 200m Simple Femmes Styles | Série 3 | Afrique Zamorano Sanz

13h44. LA NATATION: 1500m nage libre femmes | Série 4 | Jimena Prez Blanc

14.01 heures. LA NATATION: 1500m nage libre femmes | Série 5 | Mireia Belmonte

5h00. BDMINTON: Simple Femmes | Phase de groupe | Clara Azurmendi contre Ajoke Adesokan (NGR)

5.05 heures. ESCRIME: Fleuret individuel hommes | seizième | Carlos Llavador contre Choupenitch (CZE)

5.05 heures. BOUGIE: Laser masculin | Régate 2 de 11 | Joël Rodriguez

5,05 heures. BOUGIE: RS : X Femelle | Régate 4 de 13 | Blanca Machn

5.05 heures. BOUGIE: RS : X Femelle | Régate 5 de 13 | Blanca Machn

5.05 heures. BOUGIE: Laser masculin | Régate 3 de 11 | Joël Rodriguez

5.05 heures. BOUGIE: RS : X Femelle | Régate 6 de 13 | Blanca Machn

7.35h. BOUGIE: Laser radial féminin | Régate 3 de 11 | Cristina Pujol

8h05. BOUGIE: RS: X Mâle | Régate 4 de 13 | Ange Granda

8h05. BOUGIE: Laser radial féminin | Régate 4 de 11 | Cristina Pujol

8h05. BOUGIE: RS : X mâle | Régate 5 de 13 | Ange Granda

9h30 BOUGIE: RS : X mâle | Régate 6 de 13 | Ange Granda

7h00 CANYONING À ESLALON: C-1 Homme | Demi-finale | Ander Elosegi

8h00. VÉLO DE MONTAGNE: Cross Country Hommes | FINALE | David Valero et Jofre Cullell

9h15. HANDBALL: Homme | Phase de groupe | Espagne vs Norvège

9h30 TENNIS DE TABLE: Femme célibataire | 3 rondes | Mara Xiao contre Tianwei Feng (SGP)

10h48. BOXE: Poids mouche mâle (48-52kg) | Seizièmes | Gabriel Escobar contre Ramn Quiroga (ARG)

12h00. HOCKEY SUR HERBE : Féminin | Phase de groupe | Espagne vs Argentine

12h50. WATER POLO: Femelle | Phase de groupe | Espagne vs Canada

15h00. BEACH-VOLLEY: Homme | Phase de groupe | Pablo Herrera Allepuz / Adrin Gavira Collado contre Mol Anders / Christian Sorum (NOR)

23h30. TRITLN : Femme célibataire | FINALE | Miriam Casillas et Anna Godoy