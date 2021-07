Jeux Olympiques 2021 : programme et où voir à la télévision les temps forts de la deuxième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

in

La deuxième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dans cette 25 juillet, commence de manière rafraîchissante avec le surf et le canotage, ainsi que des crossovers d’escrime et de skateboard. Le premier choc des équipes arrivera à 2.00 heures avec un match de handball féminin entre le Japon et les Pays-Bas.

Une heure plus tard, après avoir assisté au badminton, un Iran-Tchécoslovaquie basket-ball ou un Afrique du Sud-Italie en water-polo, tant chez les hommes, on peut voir le match de hockey féminin de l’Espagne contre l’Australie, correspondant au premier match de la phase de groupes.

À partir de 3.30 heures, les téléspectateurs pourront assister à la première fin de journée, correspond à 400 mètres styles de nage individuels hommes. À 3,52 Une autre finale est également prévue en piscine, celle avec 400 mètres nage libre hommes.

Vers 4h00, le judo sera très présent à l’écran et à 4h02 nous remettrons le maillot de bain pour voir le finale de natation individuelle 400 styles femmes. Trois minutes plus tard, nous pourrons assister à la tir au pistolet final dans la catégorie féminineà.

A 4h45 nous revenons avec un autre natation finale (relais 4×100 nage libre féminin) et à 4,50, deux autres de plus que musculation dans la catégorie masculine (67 et 61 kilos). Changeant radicalement de décor, nous irons, à 5h25, au finale de la planche à roulettes hommes.

Après avoir assisté à plus de judo, d’escrime ou de taekwondo, c’est au tour de la finale de cyclisme sur route féminin, à 6.00 heures. Si vous ne voulez pas vous lever si tôt, faites-leur savoir qu’à 8h00 vous pourrez assister à la finale de Sauts synchronisés sur tremplin de trois mètres dans la catégorie féminine. Une demi-heure plus tard, coup de feu (carabine mâle).

A 8h50, les sports de force reviennent sur la grille avec le résultat de l’haltérophilie (61 kilos pour les hommes). Une heure plus tard, il est temps de passer à la précision avec la finale du tir à l’arc par équipes féminines. A 11h25 et 11h50 nous aurons deux finales de judo.

Avant de manger, nous pouvons également profiter d’autres finales d’haltérophilie (12h50), d’escrime (13h45 et 14h15) et de taekwondo (14h30 et 14h45). La journée se clôturera avec le résultat du triathlon individuel hommes, à 23h30..

Où regarder les Jeux olympiques de Tokyo à la télévision et en ligne

Les Jeux Olympiques de Tokyo peut être vu à travers les différentes chaînes de RTVE, qui offrira un total de 400 heures de diffusion en direct. La1 être le canal principal pour suivre l’événement sportif, à la fois l’information et les compétitions en direct, depuis le 1h00 à 15h00.

De plus, on peut aussi le voir dans Télédéportation, dans un bloc de 9h00 à 16h00. Cette chaîne aura également une émission de 20h00 à 1h00 qui analysera l’actualité de la journée sportive avec différents experts et journalistes.

En outre, la chaîne d’État a également préparé la plate-forme Lecture RTVE, qui permettra à l’utilisateur de choisir le contenu en direct qu’il souhaite voir parmi les cinq signaux simultanés. De cette façon, vous pouvez choisir le sport en même temps, mettre la lecture en pause ou même le regarder depuis le début. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas être à jour.

D’autre part, Eurosport Il a également préparé un programme spécial à travers ses canaux. En effet, la chaîne a lancé jusqu’à sept chaînes, en plus d’Eurosport 1 et Eurosport 2, afin que toutes les compétitions puissent être suivies en direct.

Vous pouvez également suivre l’actualité de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 par Marca.com Oui MARQUE Radio. Vous aurez les meilleures informations à jour et de nombreux rapports directs pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le pays japonais, avec un accent particulier sur les athlètes espagnols.