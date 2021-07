Jeux Olympiques 2021 : Quels sont les athlètes avec le plus de médailles olympiques ?

Bien que cela semble paradoxal, estimer qui est le meilleur athlète olympique participer à nombre de médailles est fondamentalement injuste. Et c’est parce que toutes les disciplines et modalités ne sont pas les mêmes, ceux qui peuvent se qualifier pour plusieurs médailles et pas un seul.

Ainsi, selon cette logique, les participants de ce type de modalités qui occupent les premières places du tableau des médailles, sans que cela signifie qu’ils soient « meilleurs » ou « pires » que ceux dont l’horizon gagnant n’est que celui de une médaille par édition. Ensuite, il faudrait évaluer les circonstances particulières de chacun : édition, compétition, développement du sport, mais c’est déjà un autre type de débat.

Selon les critères numériques, l’athlète olympique le plus titré est le nageur américain Michael Phelps, le grand vainqueur des Jeux Olympiques du XXIe siècle : il compte pas moins de 28 médailles : 23 médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze. Il était olympique de Sydney 2000 à Ro 2016. Dès la première édition, il est parti sans médailles. A Athènes 2004, il a ajouté six médailles d’or (100 et 200 papillon, 200 et 400 styles, 4×100 et 4×200 libre et 4×100 styles) et deux bronzes (200 libre et 4×100 styles). À Pékin 2008, il a remporté huit médailles d’or (100 et 200 papillon, 200 et 400 styles, 200 libre, 4×100 et 4×200 libre et 4×100 styles). À Londres 2012, il a ajouté quatre médailles d’or (100 papillon, 200 styles, 4×100 libre et styles) et deux d’argent (200 papillon et 4×100 gratuit) et en 2016 il a fermé son compte avec cinq médailles d’or (200 papillon et styles, 4×100 styles et 4×100 et 4×200 gratuit) et un argent (100 papillon). le ajouter des médailles en quatre Jeux, de cinq participations, cela vous place également en haut des graphiques de longévité.

Larissa Latynina, la femme avec le plus de médailles

Le deuxième athlète avec le plus de médailles, et le premier dans la catégorie féminine, est La gymnaste soviétique Larisa Latynina, avec 18 prix, neuf médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze. J’ai commencé à ajouter Melbourne 1956, avec l’or en compétition générale individuelle et par équipe, au sol et en saut à cheval, l’argent en asymétrique et le bronze en appareils portables. Au Rome 60 il remporte à nouveau le concours général individuel et par équipes, en plus du sol. Il était d’argent à la barre asymétrique et d’équilibre et de bronze au saut. Au Tokyo 64 il a remporté le concours général par équipe et au sol, a remporté l’argent au concours général individuel et grand et le bronze à la poutre asymétrique et à la poutre.

À égalité pour la troisième place, avec 15 médailles, nous rencontrons le skieur de fond norvégienà Marit Björgen et le gymnaste soviétique Nikolaï Andrianov.

Bjorgen a commencé à ajouter une médaille d’argent en 4×5 kilomètres en Lac Salé 2002, a continué avec l’argent dans 10 km en Tournez en 2006; or en sprint, 15 km skiatln et 4×5 km, argent en 30 km et bronze en 10 km en Vancouver 2010 ; l’or au 30 km, au skiathlon au 15 km et au sprint par équipes en Sochi 2014 et or aux relais 30 km et 4×5, argent au skiathlon 15 km et bronze au 10 km et sprint par équipes en PyeongChang 2018.

36 athlètes ont plus de 10 médailles olympiques

Andrianov a remporté l’or au sol, l’argent au concours général par équipes et le bronze aux sauts. Munich 72; or au concours général, sol, saut et anneaux, argent au concours général par équipes et parallèles et bronze au cheval avec arcs en Montréal 76. J’ai terminé avec l’or au concours général par équipes et saut d’obstacles, l’argent au concours général et au sol et le bronze à la barre fixe en Moscou 80.

Avec 13 médailles on retrouve le skieur norvégien Ole Einar Bjorndalen (8 or, 4 argent et un bronze de Lillehamer 94 à Sotchi 2014) ; au gymnaste soviétique Boris Shakline (7 ors, 4 argents et 2 bronzes de Melbourne 56 à Tokyo 64), à l’escrimeur italien Edoardo Mangiarotti (six d’or, cinq d’argent et deux de bronze de Berlin 1936 à Tokyo 64) et la gymnaste japonaise Takashi ono (cinq médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze d’Helsinki 52 à Tokyo 64).

Neuf athlètes ajoutent 12 médailles. L’athlète finlandais Paavo Nurmi il remporta neuf médailles d’or et trois d’argent d’Anvers 1920 à Amsterdam 1928 ; le t-shirt allemand Birgit Fischer Smith, 8 médailles d’or, 4 d’argent et 2 de bronze de Moscou 80 à Athènes 2004 ; ski de fond norvégien Bjorn daehlie, 8 or et 4 argent d’Albertville 92 à Nagano 98 ; la gymnaste japonaise Sawao Kato, 8 or, 3 argent et 1 bronze de Mexico 68 à Montréal 76; le nageur américain Jennifer Thompson, 8 d’or, 3 d’argent et un de bronze de Barcelone 92 à Athènes 2004 ; le nageur américain Ryan lochte, 6 ors, 3 argents et 3 bronzes d’Athènes 2004 à Ro 2016 ; le nageur américain Dara Torres, 4 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze de Los Angeles 84 à Pékin 2008, la gymnaste russe Alexeï Nemov, 4 ors, 2 argents et 6 bronzes d’Atlanta 96 à Athènes 2004 et le nageur américain Nathalie Coughlin, 3 ors, 4 argents et 5 bronzes d’Athènes 2004 à Londres 2012.

En tout, 36 athlètes avoir remporté 10 médailles ou plus.