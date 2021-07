Jeux Olympiques 2021 : Résultats, classements, podiums, médailles et protagonistes du jour 3 du 26 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La journée du 26 juillet se termine par vousna nouvelle médaille pour l’équipe espagnole aux JO de Tokyo. Rappelez-vous que la première médaille est allée à Adriana Cerezo en Taekwondo avec une deuxième place après avoir perdu un point en finale. Lundi, nous avons eu quelques chances de nous qualifier pour une médaille et David Valero a obtenu la médaille de bronze lors de la finale de cyclisme de montagne. Nous avons déjà deux médailles et l’équipe espagnole a jusqu’au 8 août pour battre son record de 22. Il faut aussi souligner la victoire des ‘Hispanos’ contre la Norvège dans un match qui s’est décidé dans la dernière seconde grâce à Aleix Gmez. Soulignez enfin leque des victoires en basket-ball masculin et féminin et Hugo Gonzlez atteint la finale du 100 m dos. Ensuite, nous allons passer en revue tous les résultats des nôtres le jour de la Lundi 26 juillet.

Tableau des médailles olympiques du 26 juillet à Tokyo 2020

1. Japon : 13 médailles (8 or, 2 argent et 3 bronze)

2. États-Unis : 14 médailles (7 or, 3 argent et 4 bronze)

3. Chine : 18 médailles (6 or, 5 argent et 7 bronze)

4. Comité olympique russe : 12 médailles (4 or, 5 argent et 3 bronze)

5. Royaume-Uni : 7 médailles (3 or, 3 argent et 1 bronze)

6. Corée du Sud : 7 médailles (3 or et 4 bronze)

7. Australie : 6 médailles (2 or, 1 argent et 3 bronze)

8. Kosovo : 2 médailles (2 or)

9. Italie : 9 médailles (1 or, 4 argent et 4 bronze)

10. France : 5 médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze)

28. ESPAGNE : 2 médailles (1 argent et 1 bronze)

Podiums du troisième jour des Jeux Olympiques

VÉLO DE MONTAGNE: Or : Thomas Pidcock (GBR), Argent : Mathias Flueckiger (SUI), Bronze : DAVID VALERO (ESP)

SABRE INDIVIDUEL FEMME : Or : Sofia Pozdniakova (ROC), Argent : Sofya Velikaya (ROC), Bronze : Manon Brunet (FRA)

FLORET INDIVIDUEL HOMME: Or : Ka Long Cheung (HKG), Argent : Daniele Garozzo (ITA), Bronze : Alexander Choupenitch (CZE)

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE MASCULINE : Or : Comité olympique russe. Argent : Japon, Bronze : Chine

FEMELLE 57 KG : Or : Nora Gjakova (KOS), Argent : Sarah Cysique, Bronze : Klimkait (CAN) et Yoshida (JPN)

MÂLE 73 KG : Or : Shohei Ono (JPN), Argent : Shavdatuashvili (GEO), Bronze : Changrim An (KOR) et Tsned-Orchir (MGL)

100 PAPILLON FEMELLE : Or : Margaret Macneil (CAN), Argent : Yufei Zhang (CHN), Bronze : Emma Mckeon (AUS)

100 BRAS MÂLE : Or : Adam Peaty (GBR), Argent : Arno Kamminga (NED), Bronze : Martinenghi (ITA)

400 STYLE SANS FEMME: Or : Ariarne Titmus (AUS), Argent : Kathleen Ledecky (USA), Bronze : Bingjie Li (CHN)

ÉTIQUETTES 4X100 STYLE GRATUIT HOMME : Or : États-Unis, Argent : Italie, Bronze : Australie

C-1 MÂLE : Or : Benjamin Savsek (SLO), Argent : Lukas Rohan (CZE), Bronze : Sideris Tasiadis (GER)

TRIATHLN MASCULIN : Or : Blummenfeld (NOR), Argent : Alex Yee (GBR), Bronze : Wilde (NZL)

Champions et protagonistes du 26 juillet à Tokyo 2020

David Valero : C’était une course effrénée. L’un des grands favoris pour la victoire, les Pays-Bas Van der poel qu’il a quitté avant l’heure de Tour de France après avoir remporté l’étape et porté le jaune, il est allé au sol au premier changement. Son accident a changé le cours de la course. Espagnol David Valero a effectué un retour spectaculaire après avoir esquivé la première montonera de la course. Il est passé du 22 à lui faire facedernier tour en positions pour lutter pour le bronze.

Hugo Gonzlez : Hugo Gonzlez de Oliveira nage sa première finale olympique à l’aube ce mardi. Soyez à l’épreuve du 100 mètres dos, dans les demi-finales duquel il a réalisé le septième meilleur temps (53.05). L’Espagnol a terminé quatrième de sa demi-finale, face à l’hectomètre comme d’habitude, contrôlant sa fréquence dans les 50 premiers, qui sont passés en dernière position, et revenant avec Bro dans les 50 dos. En chemin, super, entre autres, le deuxième représentant américain, Joseph Armströmg -l’autre, Ryan Murphy a remporté la première demi-finale- et le vétéran japonais Riosuke Irie.

Luka doncic: Le Slovène transforme chaque match dans l’histoire du basket-ball et après avoir conquis l’Europe et la NBA il n’a pas fallu longtemps pour faire de même avec les Jeux Olympiques. Un territoire jusqu’alors inexploré pour lui et dans lequel Ils font leurs débuts par la porte d’entrée, effaçant l’Argentine de la carte (100-118) avec une exposition durant les deux premiers trimestres qui mettra longtemps à disparaître de nos rétines. J’ai terminé avec 48 points et 11 rebonds.

Garbie muguruza: GArbie Muguruza se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi olympique en battant la chine Qian Wang par 6-3 et 6-0 dans un match d’une heure et une minute qui a eu un goût de gloire pour le double champion du Grand Chelem. « À peine 12 heures s’étaient écoulées depuis le match précédent et J’étais bon lors d’une réunion si rapide et en plus de cela, elle a été célébrée ainsi qu’une légère brise et pas la chaleur qui te laisse un peu chof”, suiv.

Résultats de la journée, les temps forts.

BDMINTON : Carla Azurmendi défaite en deux sets face au Nigérian Adesokan et un seul match pour accéder aux tours de qualification.

BASKETBALL : Victoires des équipes masculines et féminines. Les filles ont battu la Corée du Sud 73-69 et les hommes de Scariolo ont battu le Japon 88-77

HANDBALL : Les ‘Hispaniques’ battent la Norvège 28-27 dans le dernier jeu du match avec un but d’Aleix Gmez

BOXE : Gabriel Escobar fait le tour après avoir battu l’Argentin Ramn Quiroga par décision des juges. Il a dominé tout au long du combat, gagnant plus de points que son rival à domicile.

ESCRIME : Carlos Llavador n’a pas eu de chance dans son combat contre le Tchèque Choupenitch et perdu au dix-septième par 15-11. Le Tchèque a été bronze.

HOCKEY : les filles du hockey sont battues par l’Argentine 3-0 et leur passage aux phases éliminatoires est très compliqué.

NATATION : Africa Zamorano et Mireia Belmonte n’ont pas atteint la finale du 1500 nage libre. Belmonte semble se préparer à la course des 800 styles.

CANYONING À ESLALON : Ander Elosegi atteint la finale du C-1 mais pointe à la septième place après n’avoir pas eu de relégation attendue et ne peut pas briser sa séquence de défaites avec les médailles olympiques. Il a joué 0 sur 3 Jeux Olympiques.

SKATEBOARD : Andrea Benitez est devenu le premier patineur de l’histoire à faire ses débuts aux Jeux Olympiques. L’Espagnole n’était pas l’une des favorites pour la médaille mais elle a quand même eu de bons résultats et est fière de ce qu’elle a accompli à Tokyo.

TAEKWONDO : Ral Martnez Je ne peux pas avec le croate Kanaet. Le combat a mal commencé pour l’Espagnol avec une course de 14-0 pour Kanaet. Au final, il a pu marquer des points mais ce n’était pas suffisant. 21-15

TENNIS : Tous les Espagnols ont atteint les huitièmes de finale sauf Carla Surez qui a été vaincu par la Checha Pliskova. Muguruza, Badosa, Sorribes, Carreo et Davidovich avancent à Tokyo.

TENNIS DE TABLE : Maria Xiao dit au revoir aux Jeux Olympiques après avoir perdu contre Tianwei Feng. La joueuse de tennis de Singapour est le numéro 9 mondial et Mara a eu du mal mais elle ne l’a pas rendu facile non plus

TRITLN : Mario Mola a terminé en dixième position au test de triathlon. Fernando Alarza en douzième position et Javier Gmez Noya en vingt-cinquième position, seront leurs derniers Jeux Olympiques.

Classement dans les sports majeurs

BDMINTON : Groupe C : 1 An Sy (KOR), 2 AZURMENDI (ESP), 3 Adesokan (NGR)

BASKETBALL: Groupe C hommes : 1 Slovénie, 2 ESPAGNE, 3 Japon, 4 Argentine

Groupe A femelle : 1 ESPAGNE, 2 Serbie, 3 Corée du Sud, 4 Canada

HANDBALL: Groupe A hommes : 1 France, 2 ESPAGNE, 3 Allemagne, 4 Norvège, 5 Brésil, 6 Argentine

Groupe B féminin : 1 Suède, 2 France, 3 Brésil, 4 Comité olympique russe, 5 Hongrois, 6 ESPAGNE

LE HOCKEY: Groupe B féminin : 1 Australie, 2 Nouvelle-Zélande, 3 Argentine, 4 Chine, 5 Japon, 6 ESPAGNE

BOUGIE: RS : X Homme : ange grand-père 10

Laser masculin : Joël Rodriguez 16

RS : X Femelle : Blanca Machn 12

Laser radial féminin : Cristina Pujol 18

BEACH-VOLLEY: Groupe A hommes : 1 Comité olympique russe, 2 Norvège, 3 ESPAGNE, 4 Australie

WATER POLO: Groupe A femmes : 1 Australie, 2 ESPAGNE, 3 Canada, 4 Afrique du Sud, 5 Pays-Bas