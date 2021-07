Jeux Olympiques 2021 : Richi Snchez et Carlos Llavador : Olympiens et amis dès 5 ans

RIVIÈRE ALMUDENA

JOS RODRGUEZ

Mis à jour le 22/07/2021 – 03:28

Ils sont amis depuis l’âge de cinq ans et ils ont étudié ensemble à l’école Asuncin Rincón de Madrid. Après ils ont partagé des cours à l’Institut Saint Isidore de Séville et maintenant, ils vivent ensemble leur première expérience olympique à Tokyo. Tireur Carlos Llavador et le ‘Redstick’ Ricardo Sanchez n’ont séparé leurs chemins que pour étudier la course. Le premier a opté pour les Sciences de l’Activité Physique et du Sport, tandis que le second a opté pour le Génie Industriel.

Ils se sont bien entendus depuis cours de hockey sur gazon partagés après l’école. “J’ai commencé un an avant lui et quand il est entré, j’ai dû lui apprendre à jouer et ainsi de suite jusqu’à ses 14 ans”, raconte Llavador en riant. “Mon frère jouait et je l’aimais bien. Pendant quelques années, je jouais à l’école dans la même équipe que Carlos”, ajoute Richi.

Llavador, quoi Il avait commencé l’escrime à l’âge de 8 ans, combinant le bâton avec le fleuret jusqu’à l’âge de 13 ans. Mais, comme son père l’avait déjà prévenu, il est arrivé un moment où il a dû choisir entre les deux car il n’avait pas le temps pour les études et deux sports. Ensuite il a opté pour l’escrime. “Au final, quand on a vu qu’il était bon, on lui a pardonné, mais le jour où il a quitté l’équipe, il nous a laissé un peu boiteux”, s’amuse Richi.

Llavador (premier en partant de la gauche de la rangée du bas) et Richi (troisième en partant de la droite).

“Ils m’ont mis la croix” ajoute-t-il en riant aussi Llavador. Vous pouvez voir la complicité entre eux dans chaque réponse, dans les blagues et dans les détails. Bref, cela montre que leur amitié est réelle. “Carlos est l’idole de notre groupe, nous l’avons comme référence. C’est un athlète magnifique et aussi en tant que personne. C’est amusant et génère toujours de bonnes vibrations “, dit le ‘Redstick’.”Richi est celui qui propose toujours des projets dans le groupe, il est très amusant et actif“, dit Llavador,” bien que parfois il soit ennuyeux “, plaisante-t-il.

Vies parallèles en dehors de l’Espagne

Les deux, en plus de l’amitié, partagent également d’autres facettes. Carlos a dû quitter l’Espagne et s’installer à Frascati (Italie) pour faire un saut qualitatif en escrime. Là, c’est le sport olympique avec le plus de médailles : 125, soit plus du double de celui de l’athlétisme (60), le deuxième sport transalpin le plus récompensé des Jeux.

En Italie, il a également appris à ne pas s’installer et à ne jamais abandonner. Richi a passé deux ans à jouer au KHC Leuven à Louvain et un à Gand pour grandir en tant que joueur. Cette année a remporté la première ligue de l’histoire de l’équipe masculine avec le Country Club Madrid. Désormais, à Tokyo, il espère mettre la cerise sur le gâteau avec les ‘Redsticks’ pour une saison à encadrer.

Je rêve de gagner l’or olympique et de marquer le but de la finale qui nous donne cet or Richi Snchez, joueur de hockey

“Je rêve de remporter l’or olympique et de marquer le but en finale qui nous donne cette médaille d’or”, dit-il en rêvant à voix haute. Son ami Llavador est également ambitieux. « Nous venons chercher l’or », dit-il sans hésiter.

L’Espagne n’a classé aucun escrimeur depuis la médaille de bronze olympique de Jos Luis Abajo Pirri aux Jeux de Pékin 2008. Désormais, tous les espoirs reposent sur lui. “Je ne ressens pas de pression. J’essaie de me concentrer sur la compétition. Je la prépare comme un de plus”, explique-t-il.

Nous venons pour l’or Carlos Llavador, tireur

Il y a un an, ils étaient ensemble en vacances avec leur groupe d’amis et ont commencé à rêver à l’idée de partager les Jeux Olympiques. « Nous avons dit : « J’espère que l’été prochain, nous serons à Tokyo ! Cet été, nous avons déjà une maison au Portugal pour le fêter”, ajoutent-ils en riant.

Le sourire ne s’efface pas de leurs visages, ils sont heureux de pouvoir partager cette expérience et de réaliser un rêve qui vient de derrière. “Chaque fois que je quitte l’appartement Villa, je suis excité. J’hallucine avec ce qu’ils ont monté et avec les athlètes que vous croisez. Je ne perds pas cette émotion et cette joie. À Barajas, je suis tombé sur Craviotto et Marcus Cooper et j’ai parlé avec eux. Craviotto est une icône pour moi », reconnaît Richi. « La meilleure chose est de vivre avec le reste des athlètes espagnols dans ces premiers Jeux », ajoute Carlos.