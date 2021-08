Jeux Olympiques 2021 : ROC et non Russie : la conséquence du scandale de dopage d’Etat russe

Russie participe et ne participe pas à Tokyo 2020. En l’occurrence, ce n’est pas le cas. Comme le Comité olympique s. En fait, cette situation serait plus conforme à l’idée olympique originale de Pierre de Coubertin: les Jeux Olympiques sont des compétitions entre athlètes, pas entre États, bien que plus tard le bon Baron s’appuierait précisément sur la « traction » entre les États dans l’un de ses paradoxes. Mais ce n’est pas le sujet qui nous intéresse maintenant mais la raison pour laquelle à Tokyo 2020 nous parlons du Comité olympique russe et non de la Russie, et pourquoi la mélodie qui accompagne ses succès, qui ne sont pas rares, est le Concert pour piano et orchestre No 1 de Tchaïkovski et non l’hymne russe traditionnel, hérité – adapté – de l’époque soviétique.

La raison tient précisément à cela politique de l’état que dans les Jeux Olympiques, encore une fois, est et n’est pas. Sur la RDA et la URSS il y avait des soupçons – confirmés dans le premier cas, par des preuves et des aveux – de dopage massif promu par l’Etat. La RDA n’a jamais reçu de sanction olympique. L’URSS, un seul. D’après les accusations concernant le La tolérance de l’Amérique pour certaines de ses stars De grandes conséquences n’ont pas non plus été suivies (Wade Exum a directement accusé les autorités sportives américaines de cacher des points positifs à Carl Lewis. L’affaire a duré jusqu’à l’année dernière, mais est restée dans l’eau de bourrache).

Cependant, le cas russe a été sévèrement sanctionné. En 2019, le Agence mondiale antidopage a parlé : j’ai exclu la Russie pendant quatre ans des événements internationaux – bien que ses athlètes puissent concourir en tant qu'”indépendants” s’ils attribuent leur “propreté” – pour son entêtement à maintenir, ou à ne pas corriger, un système de dopage protégé par sa structure sportive et étatique. Il y a eu un scandale après Sotchi 2014, il y a eu exclusion aux Jeux d’hiver de PyeongChang 2018 et aux Championnats du monde d’athlétisme. Presque aucun de ses athlètes n’a pu participer à Rio 2016. Au lieu de cela, il n’y a eu aucun problème à la Coupe du monde 2018 en Russie malgré le fait que les personnes directement impliquées dans « l’affaire » étaient à l’avant-garde du sport russe, et du football en particulier.

Le repenti ou traître Grigori Rodchenkov

La question qui a conduit à la situation actuelle d’exclusion découle en grande partie des révélations de la Dr Grigori Rodchenkov. De lui, on peut dire que c’est un génie de la pharmacologie. Génie amoral, il est capable d’utiliser son génie dans un sens et dans l’autre sans aucun remords. Mais il a réussi à détruire la crédibilité de la structure sportive russe en confirmant des soupçons sur l’implication de l’État dans un programme de dopage à grande échelle. Un documentaire sur lui et ses dénonciations, ‘Ikarus’, méritait un Oscar. La suspension perpétuelle du ministre Mutk -qui était en charge de la Coupe du Monde en Russie- et le vice-ministre Nagornykh directement pointé par lui, indique que l’Agence mondiale anti-dping a accordé toute sa crédibilité à ses plaintes.

Grigori est docteur en cinétique chimique et catalyse dans le très prestigieux Université Lomonossov de Moscou. Il était membre du Centre antidopage de Moscou à l’époque soviétique et membre de l’équipe olympique en Sel 88. Lorsque l’URSS est tombée, il a continué dans des positions similaires. En 2005, il est devenu directeur par intérim du Centre général antidopage de Russie.

Rodchenkov a relaté que la chute du « système » russe provenait d’une cause indirecte : Pékin site olympique élu, le CIO vous informe que vous ne pouvez pas continuer à fabriquer des stéroïdes. Ces stéroïdes ont été utilisés en Russie – et dans d’autres endroits – pour des pratiques de dopage et lorsqu’ils en manquent, ils doivent utiliser « matériel » de moins bonne qualité. Ainsi, au début des années 2010, il y a une multitude de Russes positifs et aux Championnats d’Europe d’athlétisme en Zürich 2010 le nombre de médailles diminue.

Mais Rodchenkov savait comment obtenir les bonnes « trucs », alors il a commencé à donner des “conseils”. As, Vers 2010, il est à la pointe de la lutte contre le dopage, officiellement, et de la structure quelque peu tolérée du dopage. Pourtant, une telle chose n’était pas légale : sa sœur et lui font l’objet d’une enquête pour trafic de substances interdites. Elle va en prison pendant un an et demi. Il fait une dépression nerveuse et se retrouve à l’hôpital. Plus tard, au centre psychiatrique, ils lui permettent d’utiliser un ordinateur avec lequel il continue de « travailler ».

Eh bien : Rodchenkov a raconté que Il a eu le soutien de l’AMA elle-même et du CIO pour devenir médecin de l’équipe russe aux Jeux de Londres 2012 Oui Directeur du Laboratoire antidopage de Moscou. Attention : l’un des systèmes utilisés pour traquer les tricheurs après des années d’impunité, grâce à la détection de métabolites à longue durée de vie, conçu par Rodchenkov lui-même.

Mais à la tête donc du système de détection comme à la tête de l’enquête pour le tromperIl n’a pas fallu longtemps pour trouver une fausse porte. C’est vers 2012 qu’apparaissent les premières plaintes d’athlètes dans lesquelles sur la façon dont en Russie un athlète pouvait se doper et, s’il payait, s’en tirer. Que le paiement inclus à la fois le plan de dopage et sa dissimulation et l’échange d’échantillons au laboratoire antidopage de Moscou.

Ces plaintes existent déjà lorsque Rodchenkov est nommé responsable du laboratoire antidopage des Jeux Olympiques de Sotchi 2014. Grigori prétend que même alors il travaillait selon une structure étatique. Que les athlètes aient été sélectionnés pour prendre le ‘Duquesa’, le cocktail de stéroïdes Il avait conçu, à peine cinq jours de fenêtre de détection et les hommes buvaient du whisky mélangé et les femmes du vermouth : un bain de bouche avec le mélange, une absorption par la muqueuse buccale, et le tour est joué.

Dans la période pré-olympique, il n’y avait pas de problème majeur : Il était déjà en charge des autres « rinçages » et a changé les échantillons douteux en laboratoire, en les faisant disparaître ou en modifiant les lectures. Certains ont continué à prendre des stéroïdes seuls… et ont été chassé avec le système conçu par Grigori lui-même.

Vitaly Mutk, nommé par Rodchenkov et responsable de la Coupe du monde en Russie

Mais le laboratoire de Sotchi était sous la supervision directe du CIO et de l’AMA et il n’y en avait qu’un de plus: ah est entré en jeu le « action directe » relatée dans le rapport McLaren, utilisé par l’AMA comme base pour ses sanctions: les FSB (héritier du KGB) intervenant dans l’échange d’échantillons, l’urine “propre” congelée, l’escalier de secours ouvert, l’opération de nuit, l’outil pour ouvrir les bocaux inviolables de Bereg où étaient conservés les échantillons… et enfin, après Sotchi 2014 le même président Vladimir Poutine, l’homme qui a dit plus tard que Rodchenkov avait une “réputation abominable” et qu’il était un “idiot troublé”, Je l’ai décoré de l’Ordre de l’Amitié. Quand le réalisateur Bryan Fogel ont tenté de montrer dans un documentaire comment le système de dopage pouvait être contourné, les scientifiques les Américains -avec qui il avait eu des contacts- ils l’ont référé à Rodchenkov. Ce documentaire finira par être le “Ikarus” susmentionné.

Lorsque la scène a commencé à s’assombrir et Grigori a reconnu avoir détruit près de 1 500 échantillons de contrôles Dans le laboratoire de Moscou, Rodchenkov a pris un avion en un voyage qui s’est transformé en évasion, aux États-Unis. Tous, après s’être rencontrés en 2016 la mort des « tsars » antidopage Sinev et KamaevIl a partagé ses expériences avec la presse, le New York Times et le ministère de la Justice. Et il est devenu un témoin protégé et caché.

Le ministre des sports Mutk, l’homme qu’il a désigné comme le chef de la structure, et qui a accepté sa démission à la tête du laboratoire antidopage de Moscou sans lui poser de questions, est resté par la suite Vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie et responsable de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il a été ministre des Sports jusqu’en 2016 et vice-Premier ministre jusqu’en 2020.

La Russie sait toujours négatif accepter que l’Etat avait à voir avec la structure de dopage, et cela a pesé de manière décisive dans l’extension des sanctions. Rodchenkov, quant à lui, a mis le doigt sur la blessure en déclarant l’implication du FSB dans le plan de dopage de Sotchi : « ça ne peut que l’autoriser la plus haute autorité de l’État”.

En décembre 2019, l’AMA a prononcé une sanction qui Il comprenait l’exclusion de la Russie de Tokyo 2020 et de Paris 2024 et des Jeux d’hiver de Pékin 2022. Une ressource réduit la peine de deux ans, sauvant Paris d’ici 2024 et sûrement le Coupe du monde de football au Qatar 2022 bien que, dans la pratique, l’équipe russe concourrait dans les mêmes conditions qu’à Ro. Je veux dire, oui mais non, non mais oui…