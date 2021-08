Jeux Olympiques 2021 : Scandale à haute teneur dans le Village : Une enquête s’ouvre sur de possibles licenciements pour consommation d’alcool

Mis à jour le 01/01/2021 – 17:49

Plusieurs athlètes et membres d’équipes nationales ont été «chassés» en buvant de l’alcool dans le Village olympique et, comme l’a rapporté ‘www.insidethegames.biz’, l’organisation propose qu’il y ait des licenciements.

Toshir mut, directeur général de Tokyo 2020, a confirmé que les athlètes et d’autres membres d’une délégation non identifiée ont été vus en train de consommer de l’alcool dans un parc à l’intérieur du village olympique samedi soir. Ils ont ouvert une enquête sur l’affaire et il n’est pas exclu qu’il y ait des licenciements pour violation des règles.

« Dans la nuit du 31 juillet, plusieurs athlètes et membres de la délégation étaient dans le parc à l’intérieur du village et buvaient de l’alcool et nous en sommes conscients. Actuellement, nous enquêtons sur la situation et, sur la base des résultats, nous allons prendre les mesures nécessaires. mesures appropriées”, dit Mut.

Les règles, claires

Avant le début des Jeux, Tokyo 2020 a confirmé que les athlètes pouvaient apporter des boissons alcoolisées, mais qu’elles devaient être consommées dans leurs chambres privées et non dans les espaces publics et communs du Village en raison des règles de covid. Pour le moment, il semble que l’organisation rapporte que certains ont ignoré la règle. Dans les prochaines dates, nous saurons si son comportement entraîne une suspension.