Jeux Olympiques 2021 : Simone Biles, “brûlée” par les attentes qu’elle suscite

Le Déclencheur du retrait de Simone Biles Ce n’est pas encore clair, au-delà de la pression mentale que l’athlète elle-même a exposée qu’elle a endurée ces derniers jours étant donné les énormes attentes que sa participation à Tokyo avait déclenchées.

Mais très vite un terme a commencé à circuler, « twisting » en anglais, relatif à un trouble qui survient non seulement en gymnastique, mais dans d’autres activités dans lesquelles la maîtrise des habiletés est essentielle, comme la danse ou la musique. Plusieurs gymnastes américains ont identifié cette origine dans la démission de Biles.

C’est difficile d’expliquer ce que sont les twisties aux gens qui ne font pas de gymnastique, mais c’est un blocage mental et c’est réel. Si vous ne le résolvez pas rapidement, cela peut prendre des mois. C’est comme si le cerveau et le corps se déconnectaient Melissa Marlowe – Ancienne gymnaste

“Il est difficile d’expliquer ce que sont les twisties aux personnes qui ne font pas de gymnastique, mais c’est un blocage mental et c’est réel. Si vous ne le résolvez pas rapidement, cela peut prendre des mois. C’est comme si le cerveau et le corps se déconnectaient “, a expliqué le Ancienne gymnaste américaine Melissa Marlowe, olympienne en Sel 88. “Vous pouvez sentir dans votre cerveau comment faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas faire réagir votre corps. Vous pouvez commencer un virage dans la mauvaise direction, ou commencer à le faire, devenir désorienté et ne pas être capable de le terminer”, explique Marlowe. par exemple, dans une description qui s’ajuste à ce qui est arrivé à Biles mardi.

“Cela arrive souvent dans des éléments que vous maîtrisez depuis des années, comme le saut de Simone hier”, note-t-il. “C’est autre chose que de refuser avant de démarrer le mouvement, ce qui peut aussi être dû à des raisons mentales ou simplement à la peur d’avoir un accident.”

Déclencheur latent



Ce que Marlowe décrit répond au ‘burnout syndrome’, précise le docteur en psychologie Amador Cernuda, qui a travaillé avec les équipes espagnoles de gymnastique artistique et sportive pendant les années où elles ont atteint leur plus haut niveau. “Quand vous arrivez à ce point, c’est un tel degré d’aliénation que vous ne pouvez plus le supporter et vous arrêtez. Cela se produit dans de nombreux domaines de la vie, pas seulement dans la haute performance. J’ai le sentiment que c’est ce qui s’est passé à lui”, pense après avoir écouté et lu les déclarations de Biles. “Nous ne connaissons pas le déclencheur, mais cela ne se déclenche pas parce que c’est le cas. Cela pourrait être dû à une douleur physique ou à quelque chose que son système d’équilibre est devenu déréglé.”

est ‘burn out’, comme cette réaction psychologique est connue en anglais, coïncide parfaitement avec la description faite par des gymnastes comme Marlowe, ou l’aussi américaine Makayla Maloney, membre de l’équipe championne olympique à Londres 2012. « C’est comme une sursaturation, qui empêche la connexion entre les voies neurologiques et les mouvements. nature physique du corps humain, et plus encore dans des comportements aussi sophistiqués que la gymnastique qui nécessitent que le système nerveux fonctionne à pleine capacité », détaille Cernuda.

La gymnaste américaine, dans le saut qui a précipité sa retraite.

Quand ce bombardement va avoir lieu, il doit déjà avoir donné des signaux depuis des mois. Ces symptômes peuvent être détectés s’il y a un suivi, mais pour une raison quelconque ils ont échappé Amador Cernuda – Psychologue

Le psychologue ne trouve pas étrange que cela soit arrivé à un athlète aussi dominant et avec une expérience aussi étendue que celle de Biles, invaincue depuis son apparition en 2013, et que jusqu’à il y a quelques jours, il exécutait des éléments de difficulté maximale lors de séances d’entraînement officielles à Tokyo sans problèmes apparents. Cependant, le premier jour de la compétition par équipes, Biles a fait plusieurs échecs en ne pouvant pas contrôler les cascades et les sorties des appareils. Même les lancers mineurs ont commencé dans le gymnaste des grimaces et des gestes d’agacement et même un certain ahurissement qu’on n’avait jamais vu en compétition.

“Quand ce bombardement va se produire, il doit déjà avoir donné des signes depuis des mois”, précise l’expert. “Ces symptômes peuvent être détectés s’il y a un suivi, mais pour une raison quelconque, ils leur ont échappé, et cela nécessite un traitement psychologique.”