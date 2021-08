Jeux Olympiques 2021 : Simone Biles : “La santé mentale avant tout. Au dessus de toute médaille”

in

Cela fait deux semaines que Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Ils ont fermé mais ses conséquences se font encore sentir. Sans aucun doute, l’un des noms propres que ces Jeux ont laissés était celui de Simone biles. La gymnaste américaine, l’une des icônes du sport mondial et une candidate évidente pour continuer à étendre sa légende, s’est retiré prématurément de la compétitiondonner la priorité à votre santé mentale. Au fil des jours, il est revenu accrocher le bronze sur la poutre d’équilibre.

Retrait de Biles Ce fut une séance énorme en apportant à la table une question aussi importante que la santé mentale.

Maintenant, les projecteurs hors piste, la gymnaste américaine continue de demander des soins de santé mentale. Il l’a fait à travers un petit Tweet dans lequel il continue de remercier le soutien reçu et remarquant que la santé mentale est plus importante que toute autre médaille. Le petit texte était accompagné d’une photographie de Simone biles plus d’un poutre d’équilibre.