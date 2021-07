Jeux Olympiques 2021 : Tokyo 2020 sauve une cérémonie alors que cela semblait impossible

Au milieu d’une profonde inquiétude face à l’escalade des contagions Dans la capitale, des chiffres qui n’alarmeront aucun des présidents des communautés autonomes espagnoles, Tokyo 2020 a procédé à sa cérémonie d’ouverture. Ce n’était pas facile d’organiser une fête à un moment difficile pour le pays, une atmosphère qui invite plus à la méditation que les Jeux Olympiques. Il fuit l’humour et la chorégraphie capitale. Habitué comme le mouvement olympique l’était à une représentation à Broadway, celui-ci était un point en dessous, compréhensible compte tenu de son point de départ. Le moment des pictogrammes était valable toute la nuit. C’était une chanson pour l’imagination.

L’honneur du dernier relais de la flamme est revenu à Naomi Osaka. Wakako Tsuchida, un athlète paralympique -un grand message d’intégration- a porté le feu à un groupe de six étudiants des pré-factures extérieures à Tokyo, pour cela il l’a laissé au pied de l’échelle, où le joueur de tennis est allé allumer l’un des les chaudrons les plus majestueux qui aient jamais existé : l’Olympisme. Ou le plus.

Avant cela, c’était une cérémonie savamment scénarisée, beaucoup pour le cœur des athlètes et avec un énorme symbolisme. Tout a commencé sur l’immensité du terrain du stade olympique, agrandi par l’absence de public dans les tribunes, avec seulement deux des artistes sur scène. L’un faisait du vélo d’appartement et l’autre un tapis roulant. C’était l’évocation de la période d’isolement que les sportifs ont subie avec le confinement, un bon début pour focaliser la situation. Le drapeau du Japon, introduit dans le stade par différents champions olympiques, a donné l’identité de la cérémonie ainsi que l’hymne national chanté par la danseuse Mirai Moriyama. C’était attachant le moment où les accords d’Imagine de John Lennon, avec Alejandro Sanz et Keith Urban parmi les chanteurs, se sont mêlés à la projection dans le ciel du globe terrestre formé par des drones.

Le guide du peuple

Marqué par la distance sociale, sans l’écrasanteIl est nombreux, la présence d’artistes en même temps sur scène, comme c’est le cas dans chacune des cérémonies précédentes, les représentations ont essayé de montrer la globalité et n’ont pas adhéré à un script simplement national. On se souvient des victimes du Covid, mais aussi des morts de la famille olympique, avec une évocation du Septembre noir de Munich. La gratitude n’a pas non plus manqué aux toilettes qui se sont battues en première ligne

Un clin d’œil a été fait au peuple en chantant le Komari Uttar, Un hymne des ouvriers, tandis que des menuisiers composent les anneaux olympiques en bois, prélevés sur les arbres dont les graines ont été apportées en 1964 par plusieurs des athlètes qui ont participé à l’autre édition à laquelle Tokyo avait organisé les Jeux. Le claquement de Kanuzori Kumagai sur l’une des tables qui simulait une taverne fut une explosion de fraîcheur.

Pas mille spectateurs

Seulement 950 vips ont pu en profiter, tandis que les parias bordaient la rue montrant leur curiosité. Parmi les privilégiés figurait l’empereur Narahito, qui avait quatre ans en 1964 et a passé des tests.

Le défilé des 205 comités olympiques qui ont marché Il n’avait pas l’arôme d’un degré qui accompagne habituellement le moment. Comme les délégations étaient obligées de réduire la capacité autant que possible, cela semblait rapide, mais pas assez pour retenir le téléspectateur. Ils ont presque tracé le script. Deux minutes passèrent. L’acromégalie du mouvement olympique, avec 10 territoires de plus que les Nations Unies, ne correspond pas aux urgences d’aujourd’hui. Les Grecs, qui ont comme toujours ouvert, ont dû faire beaucoup de balles.

Le porte-drapeau des Tonga, un classique

La prudence était palpable pour le virus. C’était maigre, seulement 22 membres, le groupe de Grande-Bretagne, qui comptera près de 500 athlètes aux Jeux. D’autres, comme le cas de l’Éthiopie, se limitaient à leur paire de porte-drapeaux, homme et femme, la grande avancée de l’instance présidée par Thomas Bach en quête d’égalité. La star était encore une fois le Taufatofua, le porte-drapeau torse nu des Tonga qui est désormais un classique : il a dirigé sa délégation à Ro, Pyeonchang et maintenant à Tokyo.

Le quota a également été réduit à cinq membres de la délégation des non-athlètes et cela a été remarqué dans certains des pays que d’autres années ont rempli leur moment de leadership lorsque leur troupe d’athlètes pouvait être comptée sur les doigts de la main. Cuba, bien sûr, a fait passer sa fédération avant ses athlètes. Il y a des choses que même la pandémie ne change pas.