Jeux Olympiques 2021 : UCAM, 79 rêves à Tokyo grâce à l’alliance avec le Comité Olympique Espagnol

L’alliance de l’Université catholique de Murcie et du Comité olympique espagnol est unique au monde, car elle génère un modèle exemplaire dont le visage le plus visible apparaît aux Jeux de Tokyo. Son grand succès est qu’il a conduit à la plus grande présence dans l’histoire des athlètes universitaires dans l’équipe espagnole. Et c’est que pour les présidents de ces deux institutions, Jos Luis Mendoza et Alejandro Blanco, il est crucial que les athlètes puissent se tailler un avenir sans renoncer à leurs rêves sportifs.

Soutien aux athlètes

L’engagement résolu de l’UCAM dans le sport fait partie de son ADN, depuis sa fondation il y a 25 ans, dont un exemple est le soutien de la marcheuse Juanma Molina, olympienne à Athènes 04 et Pékin 08, diplômée du CAFD, docteur de cette Université et enseignante en il. Des médaillés olympiques tels que David Cal (une d’or et quatre d’argent), Antonio Pealver (d’argent à Barcelone 92) et Sofa Toro (d’or à Londres 12) travaillent également au sein de l’institution.

C’est après les Jeux de Londres 2012 que s’est forgée l’alliance UCAM-COE, initiée avec la nageuse Mireia Belmonte. Et tout au long de ces années, il n’a cessé de croître. Soixante-dix-neuf membres de la délégation espagnole à Tokyo sont liés à l’UCAM, l’université au monde la plus présente à ces Jeux, dont 61 athlètes olympiques, 12 paralympiques (qui concourront ensuite), trois techniciens et trois médecins. . Parmi eux se trouvent les deux porte-drapeaux, la nageuse Mireia Belmonte et le canoéiste Sal Craviotto, tous deux vainqueurs de quatre médailles olympiques, et avec eux d’autres grands champions de l’UCAM, comme Lydia Valentn (haltérophilie), Ona Carbonell (nage artistique) ou le karatéka. Damin Quintero et Sandra Snchez.

Au-delà des Jeux

L’UCAM est en tête du tableau des médailles des championnats universitaires espagnols depuis 2012 et est propriétaire d’équipes professionnelles de basket-ball, de football, de tennis de table, de canoë et de sports électroniques. Dans le sport de masse, plus de 6 000 jeunes s’affrontent dans ses cinq clubs et vingt clubs sponsorisés.

En enseignement, son Ecole des Sports est une référence et l’une des rares au monde dont le Centre d’Etudes Olympiques est certifié par le CIO. Dans la recherche, celui dirigé par son professeur Juan Carlos Izpisa se distingue pour régénérer le tissu musculaire et accélérer la récupération des blessures, qui a la collaboration du COE.

Thomas Bach : « Des valeurs en ont fait l’université du sport »

Dans son discours d’investiture, prononcé dans le temple du monastère de Los Jernimos en 2015, le plus haut président de l’Olympisme mondial a valorisé le travail de l’Université catholique de Murcie et son double modèle, promu avec le Comité olympique espagnol, pour faciliter la formation académique. sans renoncer aux rêves sportifs. Ses paroles étaient inspirantes pour continuer dans le travail qui est fait. “L’alliance avec le COE se concentre sur les athlètes et leur bien-être. L’UCAM ne se limite pas à offrir des bourses. Elle attache également de l’importance à la promotion des valeurs olympiques, de la recherche et de la formation”, a-t-il déclaré.